Что в Турции с коронавирусом? А с оспой обезьян? Всё, что нужно знать туристам перед путешествием
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В России на этой неделе зафиксировали первый случай нового вирусного заболевания — оспы обезьян, а по всему миру уже выявлено более 7 тысяч. Пока ученые-вирусологи и медики ломают копья относительно опасности новой болезни для человека и возможной пандемии, жизнь идет своим чередом: люди берут отпуска и отправляются на летний отдых, в том числе и за границу. В этом году число стран, доступных россиянам, заметно снизилось, а Турция по-прежнему в их числе и ждет туристов. Но так ли безопасно сейчас путешествовать на популярные курорты? Узнали, какая обстановка с оспой обезьян в этой стране и действуют ли коронавирусные ограничения.
Турция создаст вакцину от оспы обезьян?
В Турции первый случай оспы обезьян был выявлен 30 июня этого года. Об этом сообщил в соцсетях министр здравоохранения Фахретдин Коджа. С тех пор о новых заболевших ничего неизвестно. Глава Минздрава добавил, что в республику вирус мог попасть из Африки или некоторых стран Европы или США, Канады и Австралии. Там он был обнаружен в мае. Также заболевание выявлено в соседних с Турцией странах — в Греции, Грузии и Болгарии.
— Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больному 37 лет, у него ослаблен иммунитет. Он в изоляции. Проведено наблюдение среди лиц, с которыми он контактировал, других случаев не выявлено. Как мы знаем, это заболевание передается не воздушно-капельным путем, а при тесном физическом контакте, — отметил глава турецкого Минздрава.
Пока же наиболее часто встречающийся вопрос среди обычных жителей Турции — будет ли пандемия обезьяньей оспы или медикам совместно с учеными удастся блокировать пока единичные вспышки? В числе мер сами люди выступают за вакцинацию. Отметим, что в пандемию коронавируса темпы вакцинации в дружественной республике были не в пример выше российских — здесь привилось двумя дозами порядка 95% населения.
Минздрав Турции разъяснил, что специфической вакцины от обезьяньей оспы не существует, однако эффективность прививок против обычной оспы при этом заболевании составляет 80–85%. Фахретдин Коджа подчеркнул, что сейчас идут консультации турецких ученых с мировыми специалистами для улучшения и, возможно, разработки вакцины именно против обезьяньей оспы.
А что с коронавирусом?
Увы, не всё так гладко — рывок показателей статистики просто сложно не заметить. На этой неделе количество заболевших в стране превысило 100 тысяч человек — с 4 по 10 июля зарегистрировано
Все ковидные ограничения были отменены еще весной этого года, и какое-то время не фиксировался рост заболеваемости. Однако волна заболевших неуклонно накатывает, хоть про нее больше так активно не говорят в турецких СМИ.
Сейчас про карантин, комендантский час и массовое сидение по домам люди в Турции, похоже, забыли как про страшный сон — со 2 марта 2022 года по распоряжению министра здравоохранения Турции Фахретдина Коджи отменены почти все ковидные ограничения, в том числе маски в общественных местах, кроме аптек и транспорта. Но по факту и эти ограничения среди местных жителей мало кто соблюдает. Также приостановлена программа массовой обязательной вакцинации (сделать прививку или ревакцинироваться, впрочем, никто не запрещает). Если у человека выявляется ковид, то срок нахождения дома сокращен с двух недель до одной, а повторный тест не требуется, если у человека после перенесенного заболевания нет симптомов ковида. Существенно сокращено и число коек в ковидных отделениях.
Въезд в Турцию для россиян
Чтобы отдохнуть на берегу турецком, россиянам нужен загранпаспорт, действительный более чем на 60 дней до предполагаемого срока окончания поездки. Максимальный срок пребывания в стране — 90 из 180 дней, при этом непрерывно можно находиться только 60 дней, после чего нужно пересечь границу. Для въезда в Турцию больше не требуются никакие тесты или сертификаты о прививках — это правило было отменено 1 июня 2022 года. Напомним, раньше нужен был ПЦР-тест на коронавирус, или сертификат о перенесенном ковиде, или документы о вакцинации.
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