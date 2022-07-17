Что в Турции с коронавирусом? А с оспой обезьян? Всё, что нужно знать туристам перед путешествием

Турция создаст вакцину от оспы обезьян?

В Турции первый случай оспы обезьян был выявлен 30 июня этого года. Об этом сообщил в соцсетях министр здравоохранения Фахретдин Коджа. С тех пор о новых заболевших ничего неизвестно. Глава Минздрава добавил, что в республику вирус мог попасть из Африки или некоторых стран Европы или США, Канады и Австралии. Там он был обнаружен в мае. Также заболевание выявлено в соседних с Турцией странах — в Греции, Грузии и Болгарии.

— Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больному 37 лет, у него ослаблен иммунитет. Он в изоляции. Проведено наблюдение среди лиц, с которыми он контактировал, других случаев не выявлено. Как мы знаем, это заболевание передается не воздушно-капельным путем, а при тесном физическом контакте, — отметил глава турецкого Минздрава.