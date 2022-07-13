На Мальдивы за 40 тысяч! Как взять горящий тур и не нарваться на мошенников

— В качестве примера: на стартующие в июле рейсы в Египет и на прямые рейсы в ОАЭ, где жара смертельная, все кресла проданы, причем по довольно высокой стоимости, — объяснил Михаил Мальцев. — В этой ситуации делать ставку на горящие туры я бы не стал. Тем не менее если человек не привязан к дате, можно держать упакованный чемодан с пляжными принадлежностями и через турагента узнавать, когда может выпасть возможность поездки. Вполне возможно, что кто-то откажется от тура по какой-то причине за несколько часов или за день. Тогда за небольшие, порой символические деньги, человеку остается его купить и отправиться на отдых. Но для сторонников запланированного отдыха, более придирчивых, взыскательных людей в отношении жилья такой способ, конечно, рекомендовать нельзя.

Антон Тримайлов напомнил, что сейчас горящие туры не так распространены, как раньше. Тогда у операторов не было возможности тщательно проанализировать рынок и спланировать деятельность так, чтобы избежать подобных случаев.