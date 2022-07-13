На Мальдивы за 40 тысяч! Как взять горящий тур и не нарваться на мошенников
Такие путевки помогут сэкономить, но для туроператоров они весьма невыгодны
«Предлагаем горящие туры в Египет! На 6 ночей! Низкие цены!» Наверняка вы часто сталкивались с такими предложениями от турагентств, когда собирались в путешествие. Но всегда ли горящие туры оказываются выгодой для туриста? И как не стать жертвой мошенников, соблазнившись низкими ценами? Разобрались, в чём плюсы и минусы горящих путевок.
Горящие туры: хорошо или плохо?
Вообще горящий тур с точки зрения туристического бизнеса является сбоем в системе: по словам редактора портала Profi.Travel Антона Тримайлова, это означает, что туроператор не рассчитал свои возможности по продажам, либо произошел какой-то серьезный сбой, который нельзя было предусмотреть (эпидемия, беспорядки в стране, куда оформлен тур, или другое).
— На дату вылета образуется избыток свободных мест, который надо каким-то образом заполнять, чтобы не улететь в минус — так и появляются горящие туры, — рассказал Антон Тримайлов. — В свое время они частенько возникали, когда туроператоры были заказчиками перевозок и ставили большой объем чартеров, фрахтовался большой объем перевозок. К моменту вылета, примерно за два дня до этого, становилось понятно, что самолет не заполняется полностью. А в чартерной перевозке стоимость туров рассчитывается таким образом, что самолет должен улетать полным, любое свободное кресло — это убыток. Поэтому всегда его лучше продать дешево, чем не продать совсем.
Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев объяснил, что горящие туры обрели наибольшую популярность в 2007–2009 годах, когда на авиарынке был переизбыток международных перевозок:
— Был период, когда по целому ряду направлений туры стоили 5–8 тысяч рублей, включая прямой авиаперелет до точки пребывания, трансферы, проживание в отеле — естественно, в самом простом, но тем не менее — и даже какое-то примитивное питание. Понятно, что такие спецпредложения, особенно в короткий срок до вылета, могут быть всегда, но тогда их можно было найти в течение полутора месяцев. Это сильно деформировало представление о ценообразовании у потребителей. Но, хоть это и негативное влияние, потребители во многом выигрывали — в этом были и плюсы.
Главным плюсом горящих туров является их цена — турагентство оставляет без изменения всю программу пребывания, при этом отказываясь от всех наценок. Но, по словам Антона Тримайлова, горящие туры составляют небольшой процент продаж у операторов, и они планируют деятельность так, чтобы их количество не увеличивалось.
— Такого, что были туры по 100 тысяч, а продают по 60, практически не осталось — это либо отказные туры, либо какие-то еще, — пояснил эксперт. — Сейчас очень распространена такая разновидность как бронирование по спецпредложению — это обычно предлагают отели совместно с туроператорами. Чаще всего это реализуется в виде бесплатных апгрейдов: вы платите те же деньги, но вам добавляют что-то к брони. Как правило, это идет от отелей — могут либо билеты в аквапарк дать, либо включить экскурсию.
Недостатки горящих туров заключаются в том, что собираться в путешествие нужно быстро — например, в течение двух-трех часов. Кроме того, нет никакой возможности изменить условия тура и место назначения, а также дату вылета, количество дней пребывания и экскурсионную программу.
Сейчас туроператоры в принципе стараются делать так, чтобы горящие туры появлялись реже, но в нынешней обстановке особо стараться и не приходится — по словам Антона Тримайлова, дефицит направлений такой, что спрос значительно превышает предложение.
— Бывает такое, что туристы исходя из своих убеждений приходят в агентство, начинают просить горящие туры. Но им сейчас просто неоткуда взяться. Какое бы направление мы ни рассмотрели, ту же Турцию: в прошлом году семья из двоих человек могла улететь за 120 тысяч, сейчас за 400 тысяч — в то же самое время, — подытожил эксперт.
Как правильно выбрать тур?
Михаил Мальцев рекомендует туристам, которые хотят отправиться в путешествие по горящим путевкам, не делать на них откровенную ставку, если есть привязка к определенной дате (отпуск, каникулы и прочее). Президент Уральской ассоциации туризма считает, что из-за нехватки перевозок, закрытия прямых европейских направлений и сокращения рейсов в Турцию возник очевидный дефицит туров.
— В качестве примера: на стартующие в июле рейсы в Египет и на прямые рейсы в ОАЭ, где жара смертельная, все кресла проданы, причем по довольно высокой стоимости, — объяснил Михаил Мальцев. — В этой ситуации делать ставку на горящие туры я бы не стал. Тем не менее если человек не привязан к дате, можно держать упакованный чемодан с пляжными принадлежностями и через турагента узнавать, когда может выпасть возможность поездки. Вполне возможно, что кто-то откажется от тура по какой-то причине за несколько часов или за день. Тогда за небольшие, порой символические деньги, человеку остается его купить и отправиться на отдых. Но для сторонников запланированного отдыха, более придирчивых, взыскательных людей в отношении жилья такой способ, конечно, рекомендовать нельзя.
Антон Тримайлов напомнил, что сейчас горящие туры не так распространены, как раньше. Тогда у операторов не было возможности тщательно проанализировать рынок и спланировать деятельность так, чтобы избежать подобных случаев.
— Сейчас функционирование горящих туров — не такая массовая история, которая была 10 лет назад. Тогда у туроператоров не было глубокой аналитики по рынку — когда пики продаж, когда нужно ограничивать объемы планирования. Теперь у всех накоплена база, все видят, как меняется рынок, — цены могут снижать, но не сильно. В теме раннее бронирование — по нему отели выставляли хорошие цены, и за три-четыре месяца, максимум полгода, можно было забронировать более-менее хорошие номера. Но сейчас горизонт планирования сузился до такого состояния, что сложно об этом говорить.
Кроме того, нужно внимательно смотреть на условия горящей путевки — по словам Антона Тримайлова, некоторые турагентства могут заманить людей громкой рекламой, которая не раскрывает подробностей.
— Бывает, что в турагентствах пишут — «Мальдивы за 80 тысяч». Но потом выясняется, что это на одного человека с проживанием в хостеле на острове, куда продукты завозят на лодке. Экзотика, но не те Мальдивы, про которые постят фотографии. И вообще если у туроператора появляются горящие туры на всё, это повод не покупать их — ни к чему хорошему это не приведет, — считает эксперт.
Избавляемся от мошенников
Горящие туры — такой же хороший прием для мошенников, как и махинации с любыми другими турами. Редактор портала Profi.Travel Антон Тримайлов в первую очередь советует обратить внимание на то, в каком агентстве вы оформляете поездку.
— Если оно в торговом или офисном центре — не поленитесь, зайдите к арендаторам соседним, спросите, давно ли у них здесь это агентство, — объяснил эксперт. — Узнайте, может, они сами уже пользовались их услугами. Ведь для любого турагента соседние арендаторы — это клиент
Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев добавил, что тур лучше всего приобретать у проверенного оператора, которого очень хорошо знаешь:
— Если отношения с агентством выстроены на протяжении многих лет, то это определенная гарантия качества. Когда оператор и агентство работают в правовом поле, турист защищен даже на случай банкротства. Если же человек отправляет деньги непонятно кому, без договора и платежных документов, то он существенно рискует. И здесь речь не только о горящих турах, а обо всех в принципе.
Второй совет: не оставлять предоплату на личные карты менеджеров, а переводить деньги только на расчетный счет агентства.
— Не делайте никаких переводов на личные карты, это прямой путь к тому, чтобы эти деньги никогда не увидеть, — считает Антон Тримайлов. — Все переводы только на расчетный счет, это можно делать дистанционно, даже не обязательно ехать на заключение договора — его можно получить и подписать через электронную почту, в мессенджере, как угодно. Если случится какая-то история, вы можете легко доказать, что переправили деньги, потому что они были привязаны к договору, в нем были прописаны обязанности операторов, агентов и всех остальных — в этом случае вы защищены.
По словам Антона Тримайлова, большинство случаев происходят из-за того, что деньги отправляют на карты «сотрудников» турагентств. В полиции потом будет сложно доказать, что вы действительно направляли эти деньги на покупку тура, а не чтобы, например, отдать долг, или сделать подарок, или пожертвовать на лечение ребенка.
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