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«Борщ невкусный! А щи — нравятся»: как сын пастора и дочь бизнесмена из Замбии покоряют Россию

Когда Джордж и Чисо приехали в нашу страну, то знали всего пару фраз на русском. Как они сейчас говорят — смотрите в нашем видео

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21-летний Джордж и 18-летняя Чисо приехали в Россию в конце прошлого года. Здесь они учат русский язык, ходят на экскурсии, пробуют местную кухню, а с сентября станут студентами — будущими агрономами.

Уехать из Замбии им помогла специальная программа между странами, благодаря которой молодые люди могут получать образование в России, чтобы затем вернуться работать в родную страну.

Джордж Бвалья — сын пастора, Чисосва Каситу — дочь предпринимателя. У себя на родине Джордж и Чисо принадлежат разным племенам. Население их страны разбито на множество этнических групп, из-за чего среди одной нации распространено несколько десятков языков и диалектов. Официальный язык английский, но широко используется язык бемба, ньянджа и другие.

В России Джордж и Чисо уже полгода учат русский. Они признаются, что учеба дается им непросто. А вот страна им очень нравится — оба говорят, что хотели бы жить здесь, но после окончания сельхозакадемии им нужно будет в течение пяти лет работать в Замбии.

В видеоинтервью студенты рассказали, какие стереотипы о русских распространены в Африке, какие местные блюда им очень понравились, а какие показались невкусными (например, борщ), а также почему им хорошо знакомо имя «Наташа» (на африканском языке бемба это слово означает вовсе не имя).

Подробнее историю Джорджа и Чисо можно почитать здесь.

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