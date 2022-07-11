«Борщ невкусный! А щи — нравятся»: как сын пастора и дочь бизнесмена из Замбии покоряют Россию

В видеоинтервью студенты рассказали, какие стереотипы о русских распространены в Африке, какие местные блюда им очень понравились, а какие показались невкусными (например, борщ), а также почему им хорошо знакомо имя «Наташа» (на африканском языке бемба это слово означает вовсе не имя).

Подробнее историю Джорджа и Чисо можно почитать здесь.