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7 впечатляющих и неизведанных мест в Турции, куда не ступала нога русского туриста

Рассказываем, куда нужно ехать ради сумасшедших видов

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Провинция Ризе (слева на фото) и город Афьон — одни из самых красивых мест малоизученной россиянами Турции

Провинция Ризе (слева на фото) и город Афьон — одни из самых красивых мест малоизученной россиянами Турции

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Страны, куда можно полететь на отдых, теперь можно сосчитать по пальцам. Среди них Турция. «Скучно! Что мы там не видели», — скажете вы. Спешим вас заверить — посмотреть здесь есть на что. Если вы уже изучили анталийские отели и пляжи Алании вдоль и поперек и облазили все улочки Стамбула, открывайте другую Турцию. MSK1.RU подготовил для вас гид по местам, где обязательно стоит побывать этим летом.

Бурдур: эковиллы, озера и музей тракторов


Провинция Бурдур находится почти рядом с Антальей, но вот массово туристические группы туда не привозят — а зря. Резкий контраст моря и пальм с выжженной степью, пылью и бесконечными дорогами, уходящими, кажется, за горизонт, крикливые торговцы — и тихая, неспешная жизнь крестьян с отарами, попивающие чай работники придорожной авторемонтной мастерской в ожидании клиентов, отары овец и улыбчивый мальчишка-пастух. А потом, после дороги, можно окунуться в прохладу эковилл, расположенных в маленькой деревушке Тефенни. Утром — органический завтрак из продуктов, которые выращиваются тут же. А если хотите, овощи можете собрать сами в огороде рядом с домиками. Вечером приятно пить чай в увитых зеленью и цветами беседках, смотреть на звезды, а вместо музыки слушать треск цикад.

Эковилла в местечке Тефенни

Эковилла в местечке Тефенни

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Детям и любителям ретротехники интересно будет заглянуть в музей тракторов — основатели одной из эковилл собрали здесь интересные экспонаты. Вещи из прошлого — телефоны, фотоаппараты и мединструменты поразительно напоминают выпущенные в СССР, хотя они были изготовлены в Турции.

Говорят, эти трактора, несмотря на их почтенный возраст, могут до сих пор работать в поле

Говорят, эти трактора, несмотря на их почтенный возраст, могут до сих пор работать в поле

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Здесь же, в провинции Бурдур, находятся два озера. На берегу одного из них располагается одноименный город — Бурдур. Другое же, Салда, привлекает туристов со всех уголков Турции. Посмотрите на фото и поймете почему. Оно известно как самое глубокое, чистое и прозрачное озеро Турции. К тому же его вода считается целебной и полезной при кожных заболеваниях, так как содержит магний, соду и глину.

Озеро Салда — жемчужина Турции

Озеро Салда — жемчужина Турции

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На эковилле прохладно даже в летний полдень

На эковилле прохладно даже в летний полдень

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Угадаете, что это? Как оказалось, кабачки — декоративные

Угадаете, что это? Как оказалось, кабачки — декоративные

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Как добраться

Сесть на автостанции Антальи (здесь и далее мы в основном строили маршруты из Антальи, излюбленного курорта россиян) на автобус до Бурдура. Перевозки выполняют компании Metro, Kamil Koc, Buzlu, Akdeniz и Pamukkale. В Бурдуре пересесть на один из маршрутов: 106, LF09, LF10, SD20, ÜA26. Расстояние между Антальей и Тефенни — 150 километров

Газиантеп: музей мозаики, цветное стекло и пахлава


Газиантеп — это не только родина вкуснейшей пахлавы, хотя, конечно, этот регион прославился изысканными сладостями и фисташками на весь мир. Здесь еще расположен огромный музей мозаики Zeugma. Само здание относительно молодое — построено в 2011 году, а вот его экспонаты сохранилась с античных времен. Кстати, объект находится под патронажем ЮНЕСКО. Сложно поверить, но эти панно созданы сотни лет назад!

Знаменитая античная мозаика «Цыганка»

Знаменитая античная мозаика «Цыганка»

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Также прогуляйтесь по крепости и рынку, который находится внутри старого города. Можно примерить сапожки из мягчайшей натуральной кожи (секрет ее выделки — фамильная ценность у многих ремесленников) или же восхититься искусством стеклодувов. Кажется, можно часами любоваться на это тончайшее буйство красок.

Тончайшим разноцветным стеклом славятся стеклодувы Газиантепа

Тончайшим разноцветным стеклом славятся стеклодувы Газиантепа

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А если устанете, подкрепитесь мясными блюдами и закусками, приготовленными на оливковом масле, — ими славится Газиантеп. И конечно, пахлавой — ее готовят тут же, во дворике в старом городе, можно понаблюдать за процессом и отведать порцию теплого, тающего во рту слоено-медового угощения. Не забудьте стакан терпкого душистого чая.

Как добраться

Из Антальи можно добраться на самолете, рейсы выполняют Turkish Airlines и местный лоукостер Pegasus, a также на междугородних автобусах. Расстояние от Антальи до Газиантепа — 823 километра.

Ризе: турецкий чай, музей Ататюрка и прохладные долины


Провинцию Ризе в Турции считают родиной чая. Повсеместно — чайные лавочки, магазины при фабриках, огромный памятник чайному стакану на одной из крупных городских площадей и еще так называемые чайные сады, где местные жители могут с утра до вечера наслаждаться этим напитком. Выпечку и сладости можно купить здесь же или разрешается принести с собой — и никто косо не посмотрит.

Турецкий чай принято пить в маленьких стаканчиках из тонкого стекла — их называют смешным для русского слуха словом «бардак». К ним надо приспособиться — с непривычки стакан, наполненный горячим чаем, обжигает пальцы.

Загляните в музей Ататюрка — основателя Турецкой республики, в следующем году ей будет уже 100 лет. Кстати, в Турции принято считать, что наиболее успешные в бизнесе и самые умные люди родом из Ризе.

Провинция Ризе испещрена водопадами и бурными горными речками

Провинция Ризе испещрена водопадами и бурными горными речками

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Еще черноморская провинция известна своими ландшафтами — зелеными склонами гор (на которых-то и растет обильно чай) и прохладными даже в летний зной долинами, горными реками, пещерами и водопадами. Посмотрите, как здесь красиво! Правда, вы не встретите пальм, а вот замерзшее озеро в середине апреля — запросто.

Как добраться

В Ризе автобусом добираться довольно долго. Если вы согласны потратить на дорогу из Антальи как минимум 22 часа и преодолеть 1263 километра, то билеты предлагают транспортные компании Ali Osman Ulusoy, Metro и LuksKaradeniz.

Проще воспользоваться авиатранспортом — регулярные рейсы из Антальи в Трабзон каждый день выполняют Turkish Airlines. Затем из аэропорта Трабзона вам нужно добраться до городской автостанции на автобусах № 121, 122, 125, 139, 426, 476, 501. Далее в автобусном терминале в Трабзоне садимся на междугородний автобус до Ризе — компаний Prenskale, Ali Osman Ulusoy, Zafer, Yesil Artvin Express, Karadeniz Golden на выбор.

Эдирне: архитектурные шедевры и миндальная пастила


Некогда бывший столицей великой Османской империи город Эдирне на границе с Грецией и Болгарией сейчас похож на захолустье: небольшой, тихий, с неспешно едущими машинами и беседующими на улицах женщинами. Однако о былом величии напоминает старинная мечеть Селимие — творение великого архитектора Синана, которая охраняется ЮНЕСКО. Мечеть действующая, в ней изумительная акустика и украшенные высокие своды, во дворе — прохладно и цветут розы. Возле мечети — традиционный восточный базар со сладостями, специями и нехитрыми сувенирами для туристов.

Мечеть, построенная Мимаром Синаном в 1569–1575 годах

Мечеть, построенная Мимаром Синаном в 1569–1575 годах

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Рядом с монументальным собратом притаилась мечеть Бурмалы, или, как ее еще называют, — Мечеть трех балконов. Посмотрите на них — такой вид довольно необычен для османской архитектуры.

Если устали от красот, пора перейти к пище насущной: Эдирне славится жареной печенью. Как найти правильное место, чтобы перекусить — ориентируйтесь по запаху, ваш нос будет лучше любого компаса. Впрочем, кафе, где подают это блюдо, в городе навалом! На десерт можно попробовать миндальную пастилу — овальные шарики в коробках продаются практически везде. Или попить чай на берегу реки Мерич.

Как добраться

Между Антальей и Эдирне нет автобусного сообщения, да и расстояние внушительное — 934 километра. Лучше добираться из Стамбула: с автостанции Bayrampasa на автобусе до Эдирне. Или же долететь до Стамбула, на шаттле Havaist из нового аэропорта доехать до автостанции и пересесть на междугородний автобус.

Афьонкарахисар: крепость и термальные источники


Про этот город в России вряд ли кто слышал. Хотя его фото завораживают — прямо в центре Афьона стоит грандиозная скала с древней крепостью на вершине. Однако в Турции Афьонкарахисар прославили термальные источники — то, ради чего стоит проделать путь в несколько сотен километров. Здесь есть множество термальных отелей — от бюджетных муниципальных до вполне роскошных. Можно остановиться в домиках, похожих на наши базы отдыха. Правда, в отличие от привычных нам, в них будет свой хаммам и ванна с термальной водой, ее температура — 38 градусов. Блаженство — бесконечно!

Прекрасно сохранившиеся старинные домики Афьона

Прекрасно сохранившиеся старинные домики Афьона

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Для услады глаз и души посетите старинный квартал, сохранившийся почти в первозданном виде, старинное поселение в скалах и зайдите в церковь Марии.

Как добраться

В Афьон из Антальи — только автобусом: из автобусного терминала компаниями Kamil Koc, Baskent Turizm, Metro, Ozkaymak, Buzlu, Isparta petrol turizm, Pamukkale. Время в пути — 5 часов.

Адана: старинные мосты и родина кебаба


По легенде, знаменитый кебаб — блюдо из мелко порубленного мяса со специями на шампуре начали готовить именно здесь. Провинция Адана — просто настоящий рай для гастротуристов и мясоедов. Кебаб здесь готовят очень острый, подают к нему много закусок, а если вы скажете, что не едите мясо, то вам предложат курицу.

Другая причина поехать в Адану — старинные мосты и великолепные виды на реку Сейхан, которая протекает через весь город. А еще здесь находится мечеть Сабанджи, которая является второй по величине в Турции (вмещает больше 28 тысяч человек). Сама Адана — это четвертый крупный город Турции (после Стамбула, Анкары и Измира).

Каменный мост в Адане через реку Сейхан

Каменный мост в Адане через реку Сейхан

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Ночь здесь опускается очень быстро

Ночь здесь опускается очень быстро

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Как добраться

Легче всего в Адану добраться самолетом, из Антальи всего 40 минут, несколько рейсов в день выполняют Pegasus и Turkish Airlines. Впрочем, можно и автобусом — время в пути составит от 9,5 часа. На маршруте работают компании Antalya Net, Alanyalilar, Metro, Kamil Koc, Buzlu, Pamukkale.

Конья: дервиши, античная деревня и долина бабочек


Знаменитое кружение дервишей — родом из этого небольшого по современным меркам города. Когда-то же он был крупным населенным пунктом, пересечением торговых путей и привлекал ученых и поэтов со всего средневекового Востока. Обитель дервишей действует и поныне. Правда, ритуалы кружения проходят теперь при поддержке местного муниципалитета.

Памятник дервишу в центре Коньи

Памятник дервишу в центре Коньи

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На окраине города — островок небывалой красоты, здесь живут экзотические бабочки. В помещении жарко и немного душно, впрочем, как и полагается в субтропическом лесу. Бабочки пугливы, хотя, если замереть и никого не окажется поблизости, можно устроить удачную фотоохоту.

Другая локация, которую обязательно стоит посетить, — сохранившаяся практически в первозданном виде старинная анатолийская деревушка Сельчуклу. Здесь река — местные жители много веков берут воду, каменные мостики, частные дома с нависающим верхним этажом, а также церковь святой Елены — Hagia Eleni, где выученный еще в детстве церковный гимн «Святый боже», негромко спетый, мягко разливался под сводами этой церкви, пережившей многие события. Внутри здание пострадало, но его акустика всё так же великолепна.

Сохранившаяся с древних времен деревня Сельчуклу

Сохранившаяся с древних времен деревня Сельчуклу

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Кажется, что время здесь замерло

Кажется, что время здесь замерло

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Жизнь здесь неспешна: вдоль неспешной речки маленькие кафешки, кофе здесь подают в глиняных чашечках, щурятся на солнышке счастливые котики, в небольшом парке старички играют в нарды, расхаживают лишь немногочисленные туристы, на которых с интересом глядят дети и продавцы сувениров. После вечернего азана и захода солнца жизнь здесь засыпает — поэтому не пропустите последний автобус или заранее позаботьтесь о такси.

Как добраться

В Конью из Антальи нет прямых авиарейсов (возможны варианты с пересадкой в Анкаре или Стамбуле), но есть большое число автобусных маршрутов компаний Ozkaymak, Kontur, Kamil Koc, Agri Dagi, Metro, As Bayburt. Расстояние — 34 км.

Ранее MSK1.RU писал, на что в сезоне-2022 жалуются москвичи в турецких отелях (спойлер: это пьяные аниматоры, русофобия и кражи). Мы также рассказывали, как купить квартиру мечты в Турции, чтобы получить там гражданство.

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