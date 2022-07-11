7 впечатляющих и неизведанных мест в Турции, куда не ступала нога русского туриста

Как добраться



Сесть на автостанции Антальи (здесь и далее мы в основном строили маршруты из Антальи, излюбленного курорта россиян) на автобус до Бурдура. Перевозки выполняют компании Metro, Kamil Koc, Buzlu, Akdeniz и Pamukkale. В Бурдуре пересесть на один из маршрутов: 106, LF09, LF10, SD20, ÜA26. Расстояние между Антальей и Тефенни — 150 километров

Газиантеп: музей мозаики, цветное стекло и пахлава

Газиантеп — это не только родина вкуснейшей пахлавы, хотя, конечно, этот регион прославился изысканными сладостями и фисташками на весь мир. Здесь еще расположен огромный музей мозаики Zeugma. Само здание относительно молодое — построено в 2011 году, а вот его экспонаты сохранилась с античных времен. Кстати, объект находится под патронажем ЮНЕСКО. Сложно поверить, но эти панно созданы сотни лет назад!