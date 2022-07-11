7 впечатляющих и неизведанных мест в Турции, куда не ступала нога русского туриста
Рассказываем, куда нужно ехать ради сумасшедших видов
Страны, куда можно полететь на отдых, теперь можно сосчитать по пальцам. Среди них Турция. «Скучно! Что мы там не видели», — скажете вы. Спешим вас заверить — посмотреть здесь есть на что. Если вы уже изучили анталийские отели и пляжи Алании вдоль и поперек и облазили все улочки Стамбула, открывайте другую Турцию. MSK1.RU подготовил для вас гид по местам, где обязательно стоит побывать этим летом.
Бурдур: эковиллы, озера и музей тракторов
Провинция Бурдур находится почти рядом с Антальей, но вот массово туристические группы туда не привозят — а зря. Резкий контраст моря и пальм с выжженной степью, пылью и бесконечными дорогами, уходящими, кажется, за горизонт, крикливые торговцы — и тихая, неспешная жизнь крестьян с отарами, попивающие чай работники придорожной авторемонтной мастерской в ожидании клиентов, отары овец и улыбчивый мальчишка-пастух. А потом, после дороги, можно окунуться в прохладу эковилл, расположенных в маленькой деревушке Тефенни. Утром — органический завтрак из продуктов, которые выращиваются тут же. А если хотите, овощи можете собрать сами в огороде рядом с домиками. Вечером приятно пить чай в увитых зеленью и цветами беседках, смотреть на звезды, а вместо музыки слушать треск цикад.
Детям и любителям ретротехники интересно будет заглянуть в музей тракторов — основатели одной из эковилл собрали здесь интересные экспонаты. Вещи из прошлого — телефоны, фотоаппараты и мединструменты поразительно напоминают выпущенные в СССР, хотя они были изготовлены в Турции.
Здесь же, в провинции Бурдур, находятся два озера. На берегу одного из них располагается одноименный город — Бурдур. Другое же, Салда, привлекает туристов со всех уголков Турции. Посмотрите на фото и поймете почему. Оно известно как самое глубокое, чистое и прозрачное озеро Турции. К тому же его вода считается целебной и полезной при кожных заболеваниях, так как содержит магний, соду и глину.
Как добраться
Сесть на автостанции Антальи (здесь и далее мы в основном строили маршруты из Антальи, излюбленного курорта россиян) на автобус до Бурдура. Перевозки выполняют компании Metro, Kamil Koc, Buzlu, Akdeniz и Pamukkale. В Бурдуре пересесть на один из маршрутов: 106, LF09, LF10, SD20, ÜA26. Расстояние между Антальей и Тефенни — 150 километров
Газиантеп: музей мозаики, цветное стекло и пахлава
Газиантеп — это не только родина вкуснейшей пахлавы, хотя, конечно, этот регион прославился изысканными сладостями и фисташками на весь мир. Здесь еще расположен огромный музей мозаики Zeugma. Само здание относительно молодое — построено в 2011 году, а вот его экспонаты сохранилась с античных времен. Кстати, объект находится под патронажем ЮНЕСКО. Сложно поверить, но эти панно созданы сотни лет назад!
Также прогуляйтесь по крепости и рынку, который находится внутри старого города. Можно примерить сапожки из мягчайшей натуральной кожи (секрет ее выделки — фамильная ценность у многих ремесленников) или же восхититься искусством стеклодувов. Кажется, можно часами любоваться на это тончайшее буйство красок.
А если устанете, подкрепитесь мясными блюдами и закусками, приготовленными на оливковом масле, — ими славится Газиантеп. И конечно, пахлавой — ее готовят тут же, во дворике в старом городе, можно понаблюдать за процессом и отведать порцию теплого, тающего во рту слоено-медового угощения. Не забудьте стакан терпкого душистого чая.
Как добраться
Из Антальи можно добраться на самолете, рейсы выполняют Turkish Airlines и местный лоукостер Pegasus, a также на междугородних автобусах. Расстояние от Антальи до Газиантепа — 823 километра.
Ризе: турецкий чай, музей Ататюрка и прохладные долины
Провинцию Ризе в Турции считают родиной чая. Повсеместно — чайные лавочки, магазины при фабриках, огромный памятник чайному стакану на одной из крупных городских площадей и еще так называемые чайные сады, где местные жители могут с утра до вечера наслаждаться этим напитком. Выпечку и сладости можно купить здесь же или разрешается принести с собой — и никто косо не посмотрит.
Турецкий чай принято пить в маленьких стаканчиках из тонкого стекла — их называют смешным для русского слуха словом «бардак». К ним надо приспособиться — с непривычки стакан, наполненный горячим чаем, обжигает пальцы.
Загляните в музей Ататюрка — основателя Турецкой республики, в следующем году ей будет уже 100 лет. Кстати, в Турции принято считать, что наиболее успешные в бизнесе и самые умные люди родом из Ризе.
Еще черноморская провинция известна своими ландшафтами — зелеными склонами гор (на которых-то и растет обильно чай) и прохладными даже в летний зной долинами, горными реками, пещерами и водопадами. Посмотрите, как здесь красиво! Правда, вы не встретите пальм, а вот замерзшее озеро в середине апреля — запросто.
Как добраться
В Ризе автобусом добираться довольно долго. Если вы согласны потратить на дорогу из Антальи как минимум 22 часа и преодолеть 1263 километра, то билеты предлагают транспортные компании Ali Osman Ulusoy, Metro и LuksKaradeniz.
Проще воспользоваться авиатранспортом — регулярные рейсы из Антальи в Трабзон каждый день выполняют Turkish Airlines. Затем из аэропорта Трабзона вам нужно добраться до городской автостанции на автобусах
Эдирне: архитектурные шедевры и миндальная пастила
Некогда бывший столицей великой Османской империи город Эдирне на границе с Грецией и Болгарией сейчас похож на захолустье: небольшой, тихий, с неспешно едущими машинами и беседующими на улицах женщинами. Однако о былом величии напоминает старинная мечеть Селимие — творение великого архитектора Синана, которая охраняется ЮНЕСКО. Мечеть действующая, в ней изумительная акустика и украшенные высокие своды, во дворе — прохладно и цветут розы. Возле мечети — традиционный восточный базар со сладостями, специями и нехитрыми сувенирами для туристов.
Рядом с монументальным собратом притаилась мечеть Бурмалы, или, как ее еще называют, — Мечеть трех балконов. Посмотрите на них — такой вид довольно необычен для османской архитектуры.
Если устали от красот, пора перейти к пище насущной: Эдирне славится жареной печенью. Как найти правильное место, чтобы перекусить — ориентируйтесь по запаху, ваш нос будет лучше любого компаса. Впрочем, кафе, где подают это блюдо, в городе навалом! На десерт можно попробовать миндальную пастилу — овальные шарики в коробках продаются практически везде. Или попить чай на берегу реки Мерич.
Как добраться
Между Антальей и Эдирне нет автобусного сообщения, да и расстояние внушительное — 934 километра. Лучше добираться из Стамбула: с автостанции Bayrampasa на автобусе до Эдирне. Или же долететь до Стамбула, на шаттле Havaist из нового аэропорта доехать до автостанции и пересесть на междугородний автобус.
Афьонкарахисар: крепость и термальные источники
Про этот город в России вряд ли кто слышал. Хотя его фото завораживают — прямо в центре Афьона стоит грандиозная скала с древней крепостью на вершине. Однако в Турции Афьонкарахисар прославили термальные источники — то, ради чего стоит проделать путь в несколько сотен километров. Здесь есть множество термальных отелей — от бюджетных муниципальных до вполне роскошных. Можно остановиться в домиках, похожих на наши базы отдыха. Правда, в отличие от привычных нам, в них будет свой хаммам и ванна с термальной водой, ее температура — 38 градусов. Блаженство — бесконечно!
Для услады глаз и души посетите старинный квартал, сохранившийся почти в первозданном виде, старинное поселение в скалах и зайдите в церковь Марии.
Как добраться
В Афьон из Антальи — только автобусом: из автобусного терминала компаниями Kamil Koc, Baskent Turizm, Metro, Ozkaymak, Buzlu, Isparta petrol turizm, Pamukkale. Время в пути — 5 часов.
Адана: старинные мосты и родина кебаба
По легенде, знаменитый кебаб — блюдо из мелко порубленного мяса со специями на шампуре начали готовить именно здесь. Провинция Адана — просто настоящий рай для гастротуристов и мясоедов. Кебаб здесь готовят очень острый, подают к нему много закусок, а если вы скажете, что не едите мясо, то вам предложат курицу.
Другая причина поехать в Адану — старинные мосты и великолепные виды на реку Сейхан, которая протекает через весь город. А еще здесь находится мечеть Сабанджи, которая является второй по величине в Турции (вмещает больше 28 тысяч человек). Сама Адана — это четвертый крупный город Турции (после Стамбула, Анкары и Измира).
Как добраться
Легче всего в Адану добраться самолетом, из Антальи всего 40 минут, несколько рейсов в день выполняют Pegasus и Turkish Airlines. Впрочем, можно и автобусом — время в пути составит от 9,5 часа. На маршруте работают компании Antalya Net, Alanyalilar, Metro, Kamil Koc, Buzlu, Pamukkale.
Конья: дервиши, античная деревня и долина бабочек
Знаменитое кружение дервишей — родом из этого небольшого по современным меркам города. Когда-то же он был крупным населенным пунктом, пересечением торговых путей и привлекал ученых и поэтов со всего средневекового Востока. Обитель дервишей действует и поныне. Правда, ритуалы кружения проходят теперь при поддержке местного муниципалитета.
На окраине города — островок небывалой красоты, здесь живут экзотические бабочки. В помещении жарко и немного душно, впрочем, как и полагается в субтропическом лесу. Бабочки пугливы, хотя, если замереть и никого не окажется поблизости, можно устроить удачную фотоохоту.
Другая локация, которую обязательно стоит посетить, — сохранившаяся практически в первозданном виде старинная анатолийская деревушка Сельчуклу. Здесь река — местные жители много веков берут воду, каменные мостики, частные дома с нависающим верхним этажом, а также церковь святой Елены — Hagia Eleni, где выученный еще в детстве церковный гимн «Святый боже», негромко спетый, мягко разливался под сводами этой церкви, пережившей многие события. Внутри здание пострадало, но его акустика всё так же великолепна.
Жизнь здесь неспешна: вдоль неспешной речки маленькие кафешки, кофе здесь подают в глиняных чашечках, щурятся на солнышке счастливые котики, в небольшом парке старички играют в нарды, расхаживают лишь немногочисленные туристы, на которых с интересом глядят дети и продавцы сувениров. После вечернего азана и захода солнца жизнь здесь засыпает — поэтому не пропустите последний автобус или заранее позаботьтесь о такси.
Как добраться
В Конью из Антальи нет прямых авиарейсов (возможны варианты с пересадкой в Анкаре или Стамбуле), но есть большое число автобусных маршрутов компаний Ozkaymak, Kontur, Kamil Koc, Agri Dagi, Metro, As Bayburt. Расстояние — 34 км.
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