«Утонули мама, бабушка и младший брат». Как 10 лет назад во время страшного наводнения в Крымске погиб 171 человек

Десять лет спустя журналисты 93.RU отправились в Крымск, чтобы поговорить с местными жителями, восстановить события той страшной ночи и узнать, как трагедия изменила жизни людей.

Не хватало сил

— Моя мама висела на гардине шесть часов. Поставила скамейку и повисла, голову держа вверху под потолком, чтобы была возможность дышать, — вспоминает житель Крымска Владимир.



В тот вечер он уехал на работу, а его мать осталась в доме одна. Около двух часов ночи начала приходить вода: «раскурочила» пол и вышла из-под ламината. Выбраться на улицу у женщины не получалось — не хватало сил открыть подпертую прибывающим потоком дверь. Повиснув на занавеске, пенсионерке удалось буквально чудом спастись, но прийти в себя после пережитого получилось не сразу — долгое время у нее не проходил нервный смех.