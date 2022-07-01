Что нас ждет в июле: коммуналка вырастет у всех, а зарплата — нет

Для россиян с начала июля традиционно выросли коммунальные платежи и неожиданно понадобились визы для въезда на Украину. Государство упростило получение гражданства РФ и прописку, но усложнило жизнь банкам и гидам. Обо всём этом и не только рассказываем в нашем традиционном обзоре нововведений месяца.



Выросли тарифы на коммунальные услуги

С 1 июля в России подняли коммунальные тарифы. Этот рост контролируется государством, и каждый год правительство РФ выпускает специальный документ, в котором перечислены индексы для каждого региона — везде они разные. В это повышение сильнее всего коммунальные услуги подорожают в Чеченской Республике — на 6,5%, а в среднем же по стране — на 4%. Все новые цены на коммунальные услуги можно найти в этом документе.