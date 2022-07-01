Что нас ждет в июле: коммуналка вырастет у всех, а зарплата — нет
15 изменений, по которым начинаем жить уже сейчас
Для россиян с начала июля традиционно выросли коммунальные платежи и неожиданно понадобились визы для въезда на Украину. Государство упростило получение гражданства РФ и прописку, но усложнило жизнь банкам и гидам. Обо всём этом и не только рассказываем в нашем традиционном обзоре нововведений месяца.
Выросли тарифы на коммунальные услуги
С 1 июля в России подняли коммунальные тарифы. Этот рост контролируется государством, и каждый год правительство РФ выпускает специальный документ, в котором перечислены индексы для каждого региона — везде они разные. В это повышение сильнее всего коммунальные услуги подорожают в Чеченской Республике — на 6,5%, а в среднем же по стране — на 4%. Все новые цены на коммунальные услуги можно найти в этом документе.
Первые квитанции с новыми суммами россияне получат в августе. Многие опасаются, что из-за нынешней непредвиденно высокой инфляции тарифы на коммуналку в 2022 году поднимут дважды. Мы подробно разбирали, возможно ли это и при каких условиях.
Бюджетники получат больше денег (но не все)
В июле все работники, чей доход зависит от установленного государством минимального размера оплаты труда, получат повышенную зарплату. МРОТ в этом году внепланово подняли с 1 июня из-за высокой инфляции (обычно это делают один раз в год, с 1 января), теперь он составляет
Оплату переработок включать в эту сумму нельзя, так что сверхурочные часы и смены должны оплачиваться отдельно. Также к сумме МРОТ должны добавлять региональные коэффициенты (например, северные). Если фактический заработок сотрудника ниже МРОТ или равен ему, то при оплате больничных и отпусков также должны учитывать этот показатель.
Данные злостных нарушителей ПДД сделали публичными
МВД России разрешило с 1 июля публиковать данные о злостных нарушителях Правил дорожного движения в информационной системе ФИС ГИБДД-М. Это позволит проверять водителей на наличие крупных штрафов и лишение прав. Точный список нарушений пока не раскрыт: вероятно, будет учитываться не только их тяжесть, но и повторяемость.
Однако доступ к данным будет предоставляться только по согласию водителя: система будет интегрирована с порталом «Госуслуги». Основными «клиентами» сервиса, как ожидается, будут перевозчики, агрегаторы такси и каршеринговые компании.
Украина ввела визы для россиян
С 1 июля граждане России могут въехать на территорию Украины только по визам. С такой инициативой 17 июня выступил президент Украины Владимир Зеленский, и вскоре правительство страны одобрило идею.
Граждане России, находящиеся в РФ, могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. А граждане РФ, находящиеся на территории третьих стран, могут обращаться в дипломатические учреждения Украины в этих странах.
Раньше между Россией и Украиной действовал безвизовый режим: россияне могли находиться на Украине до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда в страну. Въехать на Украину можно было по загранпаспорту со сроком действия дольше даты окончания поездки.
Упростили защиту денег должников от приставов
С 1 июля в России упростили порядок подачи заявления на защиту от списания прожиточного минимума должников.
Сама возможность сохранять на счетах эту сумму появилась в феврале 2022 года, однако раньше сделать это можно было только через службу судебных приставов: нужно было подавать заявление туда, где ведется исполнительное производство. Сейчас должник может обратиться напрямую в банк, который исполняет требования о взыскании денег или об их аресте.
О том, сколько денег можно сохранить и как это сделать, мы рассказывали в наших карточках.
Заработала (наконец) обновленная дачная амнистия
С 1 июля начала действовать дачная амнистия по новым правилам. Изначально планировалось запустить ее с 1 сентября 2022 года, потом из-за сложной экономической ситуации власти хотели начать ее действие раньше — 1 июня, в итоге получилось только с 1 июля.
Суть дачной амнистии — в упрощенном порядке оформления прав граждан на земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки. При этом не требуются разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Упрощенный порядок касается дачных и садовых домов, построенных до мая 1998 года (даты принятия Градостроительного кодекса), а список объектов, которые подпадают под эти правила оформления, теперь расширен. Новая дачная амнистия будет действовать до 1 марта 2031 года.
Раньше под дачную амнистию подпадали садовые дома и хозяйственные постройки на участках, предоставленных для садоводства и дачного хозяйства, а на землях для ИЖС или личного подсобного строительства в границах населенных пунктов требовалось разрешение. Теперь это требование снято.
Поправки также должны решить проблему с оформлением прав наследников на участки, которые были предоставлены предыдущим хозяевам на праве постоянного (бессрочного) пользования. Закон признает за такими гражданами право собственности на земельные участки независимо от вида разрешенного использования и целевого назначения земли. Это нововведение касается участков, предоставленных гражданам до 30 октября 2001 года.
Ранее мы рассказывали и о других важных для дачников законах, которые вступили или еще вступят в силу в 2022 году.
Российские паспорта начали выдавать быстрее
С 1 июля новые паспорта граждан РФ будут оформляться в течение пяти рабочих дней с момента приема документов органом МВД от гражданина или МФЦ. Срок не зависит от места жительства, пребывания, фактического проживания и обстоятельств замены документа.
До этого срок оформления паспорта составлял 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней — в остальных случаях.
Получить прописку стало проще
С 1 июля граждане смогут встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — в любом органе в пределах города. Направить заявление и получить свидетельство о регистрации можно как лично, так и в электронной форме, через портал «Госуслуги».
Представители МФЦ, ТСЖ, сотрудники «Госуслуг» и другие ответственные лица обязаны передать информацию в органы регистрационного учета в течение одного дня со дня передачи сведений гражданином, а специалисты по вопросам миграции должны зарегистрировать человека по месту жительства или пребывания в течение шести дней.
Некоторым упростили получение гражданства РФ
Преференции коснутся иностранных граждан и лиц без гражданства, которые выиграли или были финалистами общероссийских конкурсов платформы «Россия — страна возможностей». Они смогут получить вид на жительство в РФ в упрощенном порядке — без разрешения на временное проживание.
Банкам запретили брать повышенные комиссии за переводы
Кредитные организации с 1 июля больше не могут требовать от физлиц, ИП и компаний повышенные комиссии за денежные переводы, связанные с изменением или расторжением договора банковского счета. Комиссии должны быть не больше платежей за переводы при других условиях.
Правило распространили в том числе на отношения с клиентами, которые заключили договор с банком до 1 июля и обслуживаются по нему до сих пор.
Появился новый налоговый режим для малого бизнеса
С июля впервые зарегистрированные малый бизнес и ИП могут использовать новый экспериментальный налоговый режим — Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. Для тех, кто примет в нем участие, станет меньше отчетности, и им не нужно будет платить страховые взносы.
Доход от пенсионных накоплений защитили от незаконного вывода
Теперь россиянам будут возвращать инвестиционный доход от пенсионных накоплений, если суд признает, что накопления были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Как пояснили в Пенсионном фонде России, недобросовестные агенты НПФ используют незаконные способы (без ведома граждан, но от их имени) оформления договоров об обязательном пенсионном страховании и заявлений о досрочном переходе в другой НПФ. В результате при переводе средств граждане теряют часть своих пенсионных накоплений, так как инвестиционный доход с момента последней пятилетней фиксации средств остается у прежнего страховщика, что предусмотрено действующим законодательством.
В поликлинику теперь можно ходить без полиса
С 1 июля при обращении за медицинской помощью можно будет предъявить на выбор либо полис ОМС, либо документ, удостоверяющий личность.
На «Госуслуги» добавили новые виды соцподдержки
С 1 июля инвалиды, имеющие транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законные представители смогут подать заявление о компенсации половины стоимости ОСАГО через «Госуслуги».
Также на портале теперь можно подать заявление о предоставлении мер социальной поддержки членам семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Речь идет о компенсации расходов на жилье, взносов на капремонт, услуги ЖКХ и о пособиях на детей.
Для гидов и экскурсоводов ввели обязательную аттестацию
Теперь экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристских маршрутах могут быть только граждане РФ. Требование о российском гражданстве однако не распространяется на инструкторов-проводников.
Также вводится обязательная аттестация гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников, а за нарушение этих требований будет грозить административная ответственность.