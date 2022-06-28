А куда пока еще можно? 12 стран, в которые легче всего уехать в отпуск
Публикуем список стран, для путешествия в которые потребуется минимум документов
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Круг стран, куда россияне могут относительно легко попасть на отдых, всё время сужается. С кем-то прервано авиасообщение, куда-то сейчас не оформляют визы для граждан РФ. Мы собрали перечень стран, в которые сейчас можно слетать или съездить проще, чем в остальные. Например, где не нужны загранпаспорт и виза, или куда есть прямые авиарейсы или доступные автомобильные маршруты.
Абхазия
- Нужен ли загранпаспорт: нет.
- Нужна ли виза: нет.
- Есть ли прямое авиасообщение: нет, в Абхазии нет действующих гражданских аэропортов.
- Можно ли добраться наземным транспортом: да, удобнее всего добраться до Сочи и пересечь российско-абхазскую границу пешком, на такси или на автобусе.
- Есть ли коронавирусные ограничения: нет.
Азербайджан
- Нужен ли загранпаспорт: да.
- Нужна ли виза: нет.
- Есть ли прямое авиасообщение: да, из Москвы есть прямые рейсы до Баку.
- Можно ли добраться наземным транспортом: да, в Баку ходят поезда из Москвы, Тюмени и Ростова-на-Дону, а также по автодороге можно доехать в Баку на машине или автобусе.
- Есть ли коронавирусные ограничения: туристам старше 18 лет потребуется сертификат о прививке (из российских вакцин одобрена только «Спутник V») или перенесенном COVID-19 с QR-кодом с Госуслуг на английском языке с данными загранпаспорта.
Армения
- Нужен ли загранпаспорт: нет.
- Нужна ли виза: нет.
- Есть ли прямое авиасообщение: да, из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда и Минеральных Вод.
- Можно ли добраться наземным транспортом: нет, сухопутные границы России с Арменией были закрыты в связи с пандемией. Однако это ограничение касается именно туристов, поехать в Армению на машине могут граждане, которые имеют на это особые основания: если в стране проживает близкий родственник, на лечение, обучение или с целью трудоустройства.
- Есть ли коронавирусные ограничения: других ограничений, кроме закрытия сухопутной границы для туристов, нет.
Белоруссия
- Нужен ли загранпаспорт: нет.
- Нужна ли виза: нет.
- Есть ли прямое авиасообщение: да, регулярные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.
- Можно ли добраться наземным транспортом: да, есть железнодорожное сообщение, открыта наземная граница для автомобилей.
- Есть ли коронавирусные ограничения: нет.
Грузия
- Нужен ли загранпаспорт: да.
- Нужна ли виза: нет.
- Есть ли прямое авиасообщение: нет, можно добраться только с пересадками.
- Можно ли добраться наземным транспортом: да, можно добраться до Владикавказа или Минеральных Вод, а затем пересечь сухопутную границу с Грузией на автомобиле.
- Есть ли коронавирусные ограничения: нет.
Египет
- Нужен ли загранпаспорт: да.
- Нужна ли виза: заранее платить ничего не нужно, виза оплачивается на месте по прибытии — 25 долларов, только по прилету в Шарм-эль-Шейх бесплатно ставится «синайский штамп».
- Есть ли прямое авиасообщение: да, из Москвы, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Казани, Иркутска, Новосибирска, Перми и Красноярска.
- Можно ли добраться наземным транспортом: да, можно доехать на автомобиле, но это займет как минимум несколько дней, время в пути зависит от исходной точки.
- Есть ли коронавирусные ограничения: нет.
Казахстан
- Нужен ли загранпаспорт: нет.
- Нужна ли виза: нет.
- Есть ли прямое авиасообщение: да, прямые рейсы из Москвы в Алматы, Нур-Султан, Шымкент и Актау.
- Можно ли добраться наземным транспортом: да.
- Есть ли коронавирусные ограничения: нет.
Киргизия
- Нужен ли загранпаспорт: нет.
- Нужна ли виза: нет.
- Есть ли прямое авиасообщение: да, рейсы в Бишкек из Москвы, Казани, Иркутска и Саратова и рейсы в Ош из Уфы, Новосибирска и Красноярска.
- Можно ли добраться наземным транспортом: да.
- Есть ли коронавирусные ограничения: нет.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
- Нужен ли загранпаспорт: да.
- Нужна ли виза: заранее платить ничего не нужно, виза оплачивается на месте по прибытии.
- Есть ли прямое авиасообщение: да, рейсы в Дубай, Абу-Даби и Шарджу из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Екатеринбурга.
- Можно ли добраться наземным транспортом: нет.
- Есть ли коронавирусные ограничения: да, вакцинированным туристам нужно предъявить распечатанный сертификат о вакцинации любыми вакцинами, утвержденными ВОЗ или властями ОАЭ (включая «Спутник V»), в сертификате обязательно должен быть QR-код. А тем, кто не вакцинирован и достиг 12 лет, необходимо предъявить распечатанную справку на английском или арабском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов до вылета рейса в ОАЭ.
Турция
- Нужен ли загранпаспорт: да.
- Нужна ли виза: нет.
- Есть ли прямое авиасообщение: да, рейсы в Стамбул, Анталью, Бодрум, Измир, Даламан из Москвы и ряда российских регионов. Больше всего регионов приходится на прямые рейсы в Анталию:
Москва, Казань, Екатеринбург, Грозный, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Оренбург, Самара, Калуга, Уфа, Саратов, Астрахань, Новосибирск, Архангельск, Пермь, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Челябинск, Набережные Челны, Тюмень, Сыктывкар, Красноярск, Сургут, Омск, Хабаровск, Владивосток, Иркутск, Кемерово, Жуковский.
- Можно ли добраться наземным транспортом: да, на автомобиле через Грузию.
- Есть ли коронавирусные ограничения: нет.
Узбекистан
- Нужен ли загранпаспорт: да.
- Нужна ли виза: нет.
- Есть ли прямое авиасообщение: да, рейсы в Бухару, Ташкент, Самарканд, Наманган, Термез и другие города из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Сочи и Владивостока.
- Можно ли добраться наземным транспортом: да, на автомобиле через Казахстан или по железной дороге.
- Есть ли коронавирусные ограничения: да, нужен ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до прилета, или сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 (Узбекистан признает российскую вакцину «Спутник V»).
Южная Осетия
- Нужен ли загранпаспорт: нет.
- Нужна ли виза: нет.
- Есть ли прямое авиасообщение: нет, в Южной Осетии нет действующих гражданских аэропортов.
- Можно ли добраться наземным транспортом: да, можно добраться сначала до Владикавказа, а оттуда на автобусе или такси до Цхинвала.
- Есть ли коронавирусные ограничения: нет.
Что еще почитать, если вы готовитесь к путешествию
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