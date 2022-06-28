А куда пока еще можно? 12 стран, в которые легче всего уехать в отпуск

Круг стран, куда россияне могут относительно легко попасть на отдых, всё время сужается. С кем-то прервано авиасообщение, куда-то сейчас не оформляют визы для граждан РФ. Мы собрали перечень стран, в которые сейчас можно слетать или съездить проще, чем в остальные. Например, где не нужны загранпаспорт и виза, или куда есть прямые авиарейсы или доступные автомобильные маршруты.