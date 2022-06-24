«Пожалел, как только тронулся». Курьер из Питера добрался до Екатеринбурга на самокате. Дальше — Алтай
Он в пути уже два месяца
Еще недавно Денис жил на съемной квартире в Питере и работал курьером. Как он решился на это приключение, и сам не понял. Правда, два года назад парень уже объехал юг России на велосипеде. С тех пор больше не может видеть свой двухколесный. А вот тяга к путешествиям, видно, осталась.
Сейчас Денис Бритвин путешествует по России на обычном самокате. 25 апреля он выехал из родного города и уже оставил за спиной Великий Новгород, Тверь, Москву, Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Олу, Казань, Набережные Челны, Ижевск и Пермь. Накануне мы встретили его на въезде в Екатеринбург.
Путешествие не всегда проходит гладко: за это время Денис сменил уже пять самокатов и одну пару обуви. Но больше всего молодому человеку жалко свои ноги. Говорит, они ужасно устают. Едет он по дорожным обочинам. А там, где самокат не проедет, идет пешком.
— Уже почти 2 месяца, как я в пути. Уже на первый день пожалел, что отправился в такое путешествие. Ноги очень устают каждый день. Это не просто ужасно, это страшный сон, — улыбаясь, признаётся Денис, но свое путешествие продолжает.
Подробнее историю этого необычного путешественника мы рассказывали здесь.
Ранее мы писали, как парень из Нижнего Тагила отправился в Сочи на велосипеде. А еще можете почитать про екатеринбуржцев, которые решили отправиться на машине во Владивосток.