«Пожалел, как только тронулся». Курьер из Питера добрался до Екатеринбурга на самокате. Дальше — Алтай

Еще недавно Денис жил на съемной квартире в Питере и работал курьером. Как он решился на это приключение, и сам не понял. Правда, два года назад парень уже объехал юг России на велосипеде. С тех пор больше не может видеть свой двухколесный. А вот тяга к путешествиям, видно, осталась.



Сейчас Денис Бритвин путешествует по России на обычном самокате. 25 апреля он выехал из родного города и уже оставил за спиной Великий Новгород, Тверь, Москву, Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Олу, Казань, Набережные Челны, Ижевск и Пермь. Накануне мы встретили его на въезде в Екатеринбург.