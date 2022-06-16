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В России хотят создать совет по развитию рынка компьютерных игр

В нем будут состоять представители индустрии и сотрудники госучреждений

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На финансирование разработки игр потратят миллиард рублей

На финансирование разработки игр потратят миллиард рублей

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Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что ИРИ планирует заняться развитием индустрии компьютерных игр в России. В этом году на софинансирование разработки игр выделят не менее миллиарда рублей. Гореславский заявил, что это делается с надеждой на их выход на восточные рынки.

Также он заявил, что России требуется специальный совет по развитию рынка гейминга.

— Назрел момент, мне кажется, что для игровой индустрии нужен какой-то совет по развитию рынка. Причем такой, где именно сама индустрия находится, где есть представители госучреждений, — цитирует гендиректора ИРИ ТАСС. — На самом деле, здесь нужна кооперация, здесь нужен именно совет по развитию рынка с четким совершенно заказом на экспертную помощь, совершенно четким пониманием того, что ему нужно от государства: и по финансированию, и по разным инструментам, и по надзору, и по всем остальным моментам.

Ранее стало известно, что российская компания Cyberia Limited получила от ИРИ более 260 млн на создание компьютерной игры о периоде Смутного времени в России.

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деньгикомпьютерные игрыИнститут развития интернета
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