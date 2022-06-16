В России хотят создать совет по развитию рынка компьютерных игр

Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что ИРИ планирует заняться развитием индустрии компьютерных игр в России. В этом году на софинансирование разработки игр выделят не менее миллиарда рублей. Гореславский заявил, что это делается с надеждой на их выход на восточные рынки.

