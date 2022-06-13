Фото с обезьянкой за 3 тысячи: как обманывают туристов на российском юге

При субаренде мошенники обманывают тех туристов, которые ищут жилье «на месте», а не бронируя заранее. Они сидят с табличками «Жилье у моря» в многолюдных местах, а затем приводят отдыхающих в хорошие квартиры по подходящей цене с приветливыми хозяевами. Но через несколько дней появляется настоящий владелец квартиры, и выясняется, что предыдущие «хозяева» были лишь точно такими же арендаторами, которые решили заработать и сдать чужую квартиру новым жильцам.

Один из старых, но пока еще действенных приемов — существенные различия между фото на сайте и реальным номером. После бронирования выясняется, что окна выходят вовсе не на море, балкона нет, а пляж очень далеко. Но искать другое жилье уже нет времени, поэтому туристы соглашаются и на такой вариант.