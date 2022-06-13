Фото с обезьянкой за 3 тысячи: как обманывают туристов на российском юге
Разбираемся, как избежать обмана и что нужно делать, если вы уже потеряли деньги
Туристический сезон на российском юге идет вовсю. Это время — благодатное не только для владельцев отелей, гостиниц, местных заведений (и прочих), но и для мошенников, которые готовы обманывать доверчивых туристов. Схемы существуют самые разные — от обмана с жильем до прямого вымогательства денег. Как можно избежать обмана и что делать, если вы уже потеряли деньги?
Как обманывают?
Один из самых распространенных видов обмана — при бронировании жилья. В ход идут разные методы: фейковые сайты, субаренда квартир, несоответствие фотографии и действительности. Например, в прошлом году полиция арестовала группу аферистов, которые несколько лет обманывали туристов, продавая им путевки на отдых в несуществующие санатории Ялты и Евпатории. Для каждого вымышленного санатория был создан свой сайт, где с помощью качественного фотошопа были представлены красочные виды здравницы и комфортные номера. На телефонные звонки отвечали «менеджеры» и «врачи», а скидка на отдых предлагалась весьма существенная с условием, что отдыхающие внесут 100-процентную предоплату. После оплаты турист получал на руки ваучер о переводе денег, договор на оказание услуг и пожелание счастливого отдыха. Но, приехав, например, в Ялту, он не обнаруживал на набережной нужного санатория. Впрочем, не обнаруживал его нигде. Таким образом мошенникам удалось обмануть более 600 человек.
При субаренде мошенники обманывают тех туристов, которые ищут жилье «на месте», а не бронируя заранее. Они сидят с табличками «Жилье у моря» в многолюдных местах, а затем приводят отдыхающих в хорошие квартиры по подходящей цене с приветливыми хозяевами. Но через несколько дней появляется настоящий владелец квартиры, и выясняется, что предыдущие «хозяева» были лишь точно такими же арендаторами, которые решили заработать и сдать чужую квартиру новым жильцам.
Один из старых, но пока еще действенных приемов — существенные различия между фото на сайте и реальным номером. После бронирования выясняется, что окна выходят вовсе не на море, балкона нет, а пляж очень далеко. Но искать другое жилье уже нет времени, поэтому туристы соглашаются и на такой вариант.
Вторая проблема российского юга — многочисленное навязывание услуг. Это и фотографы с животными, которые садят их чуть ли не на руки прохожим, и распространители экскурсий, зовущие на морские прогулки, и аниматоры, буквально заставляющие людей сфотографироваться с ними. Жертвой последних стала омичка Людмила Вакулина. Несколько фото и одно видео дочери с синей лошадью обошлись ей в 5 тысяч рублей.
— Мы с подругой и моей 7-летней дочерью прогуливались на набережной в Адлере. И тут к нам подбежал синий конь, то есть человек в костюме коня. Он схватил мою дочь, начал развлекать, играть с ней. Схватил ее на руки и мне кричит, мол, что стоишь, тетка? Фотографируй! Ну я и начала фотографировать без задней мысли, — рассказывает Людмила.
Всё это продолжалось около 10 минут, женщина сняла еще и видео, где счастливая девочка громко смеется, танцуя с синей лошадью. Подошли еще несколько аниматоров в других костюмах, всем было весело.
— Я достала деньги, хотела рублей 300–500 им дать. Но тут этот синий конь стал разговаривать со мной матом. Типа, я совсем офигела, где такие цены видела. Мы растерялись, другие аниматоры подошли к нам близко и закрыли нас от людей. В результате насчитали, что должны мы 5 тысяч, — вспоминала Людмила.
Аниматоры сгрудились вокруг них, заставили показать, сколько фото и видео она сделала. Ее маленькая дочь сильно испугалась. Мимо шли люди, никто даже не остановился, чтобы помочь женщинам.
— Они очень нагло и агрессивно себя вели. Я им сказала, что готова при них удалить все фотографии, они сказали, что я могу делать с ними всё что хочу, но деньги я им должна отдать. Мне пришлось достать 5 тысяч и отдать им, потому что дочь уже начала плакать, — рассказывала Людмила.
Приезжий из Норильска Максим Мыльников таким же образом потерял 3 тысячи рублей. Произошло это на набережной в Сочи, где они гуляли с семьей. К младшему, 5-летнему сыну подошла милая зебра и даже угостила конфеткой.
— Внутри костюма был молодой и наглый человек, он просто не дал нам уйти, буквально вис то на детях, то на мне. Говорил без умолку, спрашивал, откуда мы приехали. Все время шутил, веселился. Такой у него акцент был… Гэкал он, — рассказал Максим.
Дети были не против сфотографироваться с симпатичной зеброй, и Максим просто, чтобы аниматор отстал, сделал несколько кадров. «Зебра» обняла младшего сына и заявила, что ему должны 3 тысячи рублей. Максим, естественно, удивился и решил просто уйти, но и в его случае откуда-то появились другие аниматоры, обступили его семью и начали просто нагло вымогать деньги.
— Мне жена сказала, чтоб я им отдал эти деньги только для того, чтобы оттуда уйти. На это и рассчитано, что туристы не пойдут в полицию. Ведь смотрится всё вполне безобидно, просто фото с забавными персонажами. А по факту вымогательство чистой воды, — говорит Максим.
Ещё одна частая уловка: вначале объявляется одна цена, а уже после того, как услуга выполнена — совершенно другая, намного выше, чем обещанная до этого. Обычно такое происходит при аренде машины или во время поездки на такси, а также на спонтанных экскурсиях.
Как избежать обмана?
Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева рассказала, что один из главных способов избежать обмана на южных курортах — всегда пользоваться услугами легальных предпринимателей и заключать договор на услугу.
— Всегда заказывайте услуги и приобретайте товары (будь то экскурсии, аренда жилья или транспорта, покупка еды или других товаров
Также в Роспотребнадзоре посоветовали внимательно изучить отзывы в Интернете об исполнителе услуги, а в случае возникших проблем стараться решать их на месте. При этом все переговоры можно записывать на диктофон (предварительно предупредив об этом вторую сторону), а также сохранить переписку в мессенджерах, если она имеется. Все несоответствия нужно зафиксировать на фото и видео, а также наладить контакт с теми, кто попал в аналогичную ситуацию, если мероприятие было коллективным (например, экскурсия).
Юрист компании «Бенефактум» Денис Валдеев разобрал ситуацию на конкретном примере — фотографе, который потребовал денег у туриста после того, как сделал снимок.
— Отношения между отдыхающим и «фотографом» в этом случае регулируются законом «О защите прав потребителей» и Гражданским кодексом. К такой деятельности стоит относиться как к услуге с вытекающими отсюда последствиями, — объяснил юрист. — Во-первых, закон запрещает навязывать услуги, в которых потребитель не нуждается. Результатом должны стать фотоснимки, от которых вполне можно отказаться. Во-вторых, такая деятельность является предпринимательской, и лицо, оказывающее ненужные услуги, должно иметь регистрацию как ИП или юридическое лицо. Если ее нет, это незаконное предпринимательство и как минимум административное правонарушение.
По словам Дениса Валдеева, у таких «фотографов» вполне законно можно попросить чек — на них распространяются такие требования. Если у «фотографа» нет регистрации, то эта простая просьба может его насторожить.
— В-третьих, чаще всего подобные услуги оказываются с использованием экзотических животных, а это уже требует наличия ветеринарных документов. Нарушение этих правил влечет более суровую ответственность, — продолжил юрист. — Таким образом, если в ходе попыток отбиться от назойливых фотографов возникает конфликтная ситуация, можно потребовать указанные документы для проверки, попросить выдать чек, а при их отсутствии указать на то, что не собираетесь оплачивать услуги без их предоставления. Кроме того, в данной ситуации всегда можно обратиться в уполномоченные органы — полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор и органы фитосанитарного надзора.
Также Денис Валдеев посоветовал требовать у всех, кто предлагает свои услуги на улице (будь то аниматоры, фотографы или экскурсоводы), чек и документы на ИП или юридическое лицо. Конфликт в таком случае может уладиться сам собой.
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