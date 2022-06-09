Откуда взялся добрый лось? Почему рыба — в короне? А зачем горит куст? Сложный тест по гербам Новосибирской области

Геральдика — вещь увлекательная. Если вы не знали, что у каждого района Новосибирской области есть свой герб, самое время восполнить этот пробел. Во время подготовки материала мы вспомнили, какая огромная у нас область — и по территории, и по численности населения (больше 2,7 млн — это как во всей Литве или почти как в Армении). Новосибирская область разделена на 30 районов, у каждого своя история, природные особенности и символика. На гербах лоси, чайки, змеи, копья, подковы и даже облепиха со смородиной. Почему всё это стало символом сибирских территорий — вы узнаете в ответах теста, для которого мы внимательно изучили официальные описания на сайтах районных администраций.

