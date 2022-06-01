Президент Турции объявил о начале спецоперации
Страна начнет формировать собственную зону безопасности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте новой антитеррористической операции на севере Сирии. По его словам, начнется формирование «зоны безопасности» на 30 километров вглубь от границы с Турцией. Об этом он сообщил на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.
— Мы зачищаем от террористов Талль-Рифат и Манбидж,— приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
Турецкий президент добавил, что позднее планируется зачистить от террористов другие приграничные с Турцией районы. Число участников антитеррористической операции, а также другие подробности он не привел. Также он заявил, что США и Россия не выполнили своих обязательств по созданию зоны безопасности для Турции. Реджеп Тайип Эрдоган еще на прошлой неделе сообщил о планах завершить работу по созданию
Также сегодня президент Турции заявил, что приостанавливает механизм стратегического совета на высшем уровне с Грецией. Он объяснял, что договорился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом не вмешивать в свои отношения третьи страны. Но лидер Греции в ходе визита в США призвал не передавать Турции американские истребители