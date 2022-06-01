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Президент Турции объявил о начале спецоперации

Страна начнет формировать собственную зону безопасности

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Эрдоган заявил, что Россия не выполнила своих обязательств по созданию зоны безопасности для Турции

Эрдоган заявил, что Россия не выполнила своих обязательств по созданию зоны безопасности для Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте новой антитеррористической операции на севере Сирии. По его словам, начнется формирование «зоны безопасности» на 30 километров вглубь от границы с Турцией. Об этом он сообщил на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

— Мы зачищаем от террористов Талль-Рифат и Манбидж,— приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Турецкий президент добавил, что позднее планируется зачистить от террористов другие приграничные с Турцией районы. Число участников антитеррористической операции, а также другие подробности он не привел. Также он заявил, что США и Россия не выполнили своих обязательств по созданию зоны безопасности для Турции. Реджеп Тайип Эрдоган еще на прошлой неделе сообщил о планах завершить работу по созданию 30-километровой зоны безопасности вдоль своих южных границ.

Также сегодня президент Турции заявил, что приостанавливает механизм стратегического совета на высшем уровне с Грецией. Он объяснял, что договорился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом не вмешивать в свои отношения третьи страны. Но лидер Греции в ходе визита в США призвал не передавать Турции американские истребители F-16.

СирияТурцияспецоперацияРеджеп Тайип Эрдоган
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