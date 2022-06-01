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Новосибирский астрофотограф снял окрестности звезды Антарес — для этого он поехал на Алтай

Съемка была сделана в черно-белом свете

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Туманность удалось запечатлеть только в черно-белом цвете

Туманность удалось запечатлеть только в черно-белом цвете

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Новосибирский астрофотограф Герман Марков сделал снимки окрестности звезды Антарес. Для этого ему пришлось уехать на Алтай.

По словам Германа Маркова, съемка прошла около месяца назад:

— Эта звезда — красный сверхгигант. Туманность находится на южной части неба. Над Новосибирском она невысоко поднимается, поэтому пришлось ехать на Алтай и там снимать. Снимал с помощью телескопа с диаметром 80 миллиметров и фокусным расстоянием около 400 миллиметров. Основной мой астрономический инструмент, — рассказал он НГС.

Сама съемка заняла около двух часов. Герман Марков рассказал, что снять туманность в цвете не удалось из-за погоды.

— Но даже в черно-белом интересно наблюдать, как темная плотная пыль закрывает свет от фоновых звезд, — добавил он.

В 2020 году Герман Марков сделал снимок газа, из которого строятся звезды в туманности Бабочка. Ему на это потребовалось 2,5 часа.

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