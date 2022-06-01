Новосибирский астрофотограф снял окрестности звезды Антарес — для этого он поехал на Алтай
Съемка была сделана в черно-белом свете
Новосибирский астрофотограф Герман Марков сделал снимки окрестности звезды Антарес. Для этого ему пришлось уехать на Алтай.
По словам Германа Маркова, съемка прошла около месяца назад:
— Эта звезда — красный сверхгигант. Туманность находится на южной части неба. Над Новосибирском она невысоко поднимается, поэтому пришлось ехать на Алтай и там снимать. Снимал с помощью телескопа с диаметром 80 миллиметров и фокусным расстоянием около 400 миллиметров. Основной мой астрономический инструмент, — рассказал он НГС.
Сама съемка заняла около двух часов. Герман Марков рассказал, что снять туманность в цвете не удалось из-за погоды.
— Но даже в черно-белом интересно наблюдать, как темная плотная пыль закрывает свет от фоновых звезд, — добавил он.
В 2020 году Герман Марков сделал снимок газа, из которого строятся звезды в туманности Бабочка. Ему на это потребовалось 2,5 часа.