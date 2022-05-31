По следам «Сатаны»: репортаж из зловещего места, откуда мы грозили Штатам самой мощной ракетой мира

В мире были и более мощные ядерные заряды, например пресловутая царь-бомба (50+ мегатонн). Но из серийных баллистических ракет топовые версии комплекса Р-36М были и остаются самым мощным ядерным оружием в мире. Детальное сравнение с «Сарматом» провести нельзя, потому что его характеристики достоверно неизвестны.

Позднее от единой боеголовки перешли к разделяемой головной части: например, существовали модификации с 10 зарядами по 800 килотонн (плюс ложные цели). Такое «зонтичное покрытие», уступая по абсолютной мощности единой боеголовке, было крайне трудным для противодействия системами ПРО — уязвимой считалась лишь начальная фаза полета «Сатаны». Дальность стрельбы достигала 16 тысяч километров, и фактически Карталинская дивизия могла бить в любую точку Северного полушария. Конкретно эти ракеты были нацелены на юг США: от Карталов до Далласа — 10 тысяч километров.