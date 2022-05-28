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Кризис-2022Обзор

Сочи надоел, в Крым не долететь: нашли четыре места на замену популярным курортам

Показываем нестандартные места для летнего отдыха от Карелии до Камчатки

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На черноморском побережье свет клином не сошелся

На черноморском побережье свет клином не сошелся

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Осложнение отношений России со многими государствами в очередной раз подстегнуло в стране внутренний туризм. По оценкам главы Ростуризма Зарины Догузовой, внутренний турпоток в РФ летом 2022 года составит примерно 30–31 млн человек, в том числе 8 млн туристов отправятся в южные регионы. При этом в Сочи многие уже не хотят, а в Симферополь, Анапу или Геленджик попросту не долететь — Росавиация приостановила авиасообщение с этими городами вскоре после начала спецоперации на Украине и постоянно его продлевает.

Однако в России есть еще много мест, куда можно отправиться самому или с семьей, отдохнуть, искупаться и насладиться потрясающими видами. Рассказываем (и показываем) не самые типичные курорты нашей необъятной родины.

Дагестан

Пожалуй, главный конкурент Краснодарского края в 2022 году. По словам редактора портала Profi.Travel Антона Тримайлова, туроператоры активно начинают работать с Северным Кавказом, в частности, с Дагестаном — этим летом ожидается много рейсов в Махачкалу.

Это подтверждает и вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, в этом году впервые будут запущены чартеры из Москвы в Махачкалу туроператором «Интурист», а также впервые ставит чартерную цепочку из Москвы на Северный Кавказ и туроператор FUN&SUN. Чартерная перевозка позволит снизить стоимость тура, и Дагестан, который может предложить как пляжный отдых на Каспийском море, так и насыщенный экскурсионный, составит достойную конкуренцию курортам Краснодарского края.

В Дагестане можно устраивать горные прогулки

В Дагестане можно устраивать горные прогулки

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Дагестан напоминает Краснодарский край близостью гор и морских пляжей. При этом природа менее «очеловечена» и привлекает своей первозданностью.

Можно купаться в море — Каспийском

Можно купаться в море — Каспийском

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Самое главное отличие Черного моря от Каспийского в том, что последнее — на самом деле озеро, не имеющее связи с океаном. Это самое большое озеро на планете, а вода в нем — слабосоленая и более теплая, чем в Черном море. Пляжи в столице Дагестана Махачкале — песчаные, причем как платные, так и муниципальные.

Даже на диких пляжах Дагестана довольно чисто

Даже на диких пляжах Дагестана довольно чисто

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В регионе также много интересных мест для экскурсионного отдыха. Например, заброшенный «мертвый город» на высоте 1500 метров над уровнем моря.

Это место называется аул Гамсутл

Это место называется аул Гамсутл

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Говорят, что последним жителем этого аула был мужчина, но несколько лет назад он уехал оттуда. Аул находится в горах, путь к нему лежит по серпантину, но туристов там всё равно очень много.

Байкал


Пик летнего туристического сезона на Байкале приходится на конец июля — начало августа. Эти даты традиционно начинают бронировать ранней весной. Но сейчас еще можно попытаться отправиться на не самые популярные даты или же приехать на самое глубокое озеро мира дикарями с палатками.

Скала Шаманка и столбы сэргэ на мысе перед ней

Скала Шаманка и столбы сэргэ на мысе перед ней

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На Байкале есть много мест, почитаемых местными жителями как священные. Одна из таких достопримечательностей — 13 столбов сэргэ на мысе Бурхан на острове Ольхон. Они возвышаются непосредственно перед скалой Шаманка. Каждый из столбов обвязан разноцветными кусками ткани, призванными донести просьбы богам.

В полуденный зной коней мучают прибрежные мошки

В полуденный зной коней мучают прибрежные мошки

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Но главный отдых на Байкале, конечно, связан с самим озером. С разных сторон озера есть множество пляжей, в том числе песчаных, где можно позагорать и искупаться не хуже, чем на море.

Прогулки по воде можно организовать себе самостоятельно

Прогулки по воде можно организовать себе самостоятельно

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По самой водной глади можно передвигаться как на различных судах, так и на сапах — надувных досках с веслами. И доски, и специальные костюмы можно взять в аренду прямо на берегу.

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Туристов на Байкале практически в любом месте ждут шикарные виды. Кроме того, можно получить информационный детокс, которого часто не хватает городским жителям — здесь нет рекламных щитов на каждом шагу и прочих информационных раздражителей.

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Карелия

Для любителей оторваться от цивилизации и почувствовать единение с природой прекрасно подойдет и Республика Карелия. Здесь множество природных и культурных заповедников, которые открыты для посещения.

Летом в Карелии средняя температура воздуха днем составляет 20 градусов тепла

Летом в Карелии средняя температура воздуха днем составляет 20 градусов тепла

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СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

Знаменитая достопримечательность Карелии — историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи». На одноименный остров, где расположена основная часть заповедника, с мая по сентябрь можно добраться из Петрозаводска судами на так называемых «подводных крыльях».

Заповедник «Кижи» включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Заповедник «Кижи» включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО

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Можно самостоятельно или с проводником посетить мраморный каньон Рускеала, водопад Кивач, национальный парк Паанаярви, гору Воттоваара и другие природные жемчужины Карелии.

Основой горного парка «Рускеала» является заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер

Основой горного парка «Рускеала» является заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер

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Камчатка


Жителям Сибири и Дальнего Востока, вероятно, дешевле и быстрее будет добраться до Камчатки.

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Можно отправиться на экскурсию к вулканам на сафари-джипах. По дороге будет немало остановок, чтобы сдуть или подкачать колёса — опытные водители знают, как проходить даже самые непроходимые места.

Кедровый стланик на фоне вулканов

Кедровый стланик на фоне вулканов

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В путешествие по вулканам обязательно нужно взять тяжелые трекинговые ботинки: те, кто идут в кроссовках, сильно об этом жалеют.

Многие вулканы дымятся, и это, конечно, одна из главных фишек Камчатки

Многие вулканы дымятся, и это, конечно, одна из главных фишек Камчатки

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В самом Петропавловске-Камчатском развлечений немного. Есть музей «Вулканариум», где будет интересно детям. Но можно подняться на вершину сопки Мишенной и полюбоваться такой красотой.

Петропавловск-Камчатский, вид с сопки Мишенной

Петропавловск-Камчатский, вид с сопки Мишенной

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На Камчатке необязательно покупать дорогие вертолетные экскурсии. Хорошим вариантом будет путешествие по морю или океану. Например, путешествие до бухты Русской и обратно занимает 10 часов.

Вид с яхты в пути до бухты Русской

Вид с яхты в пути до бухты Русской

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