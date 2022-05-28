Сочи надоел, в Крым не долететь: нашли четыре места на замену популярным курортам
Показываем нестандартные места для летнего отдыха от Карелии до Камчатки
Осложнение отношений России со многими государствами в очередной раз подстегнуло в стране внутренний туризм. По оценкам главы Ростуризма Зарины Догузовой, внутренний турпоток в РФ летом 2022 года составит примерно 30–
Однако в России есть еще много мест, куда можно отправиться самому или с семьей, отдохнуть, искупаться и насладиться потрясающими видами. Рассказываем (и показываем) не самые типичные курорты нашей необъятной родины.
Дагестан
Пожалуй, главный конкурент Краснодарского края в 2022 году. По словам редактора портала Profi.Travel Антона Тримайлова, туроператоры активно начинают работать с Северным Кавказом, в частности, с Дагестаном — этим летом ожидается много рейсов в Махачкалу.
Это подтверждает и вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, в этом году впервые будут запущены чартеры из Москвы в Махачкалу туроператором «Интурист», а также впервые ставит чартерную цепочку из Москвы на Северный Кавказ и туроператор FUN&SUN. Чартерная перевозка позволит снизить стоимость тура, и Дагестан, который может предложить как пляжный отдых на Каспийском море, так и насыщенный экскурсионный, составит достойную конкуренцию курортам Краснодарского края.
Дагестан напоминает Краснодарский край близостью гор и морских пляжей. При этом природа менее «очеловечена» и привлекает своей первозданностью.
Самое главное отличие Черного моря от Каспийского в том, что последнее — на самом деле озеро, не имеющее связи с океаном. Это самое большое озеро на планете, а вода в нем — слабосоленая и более теплая, чем в Черном море. Пляжи в столице Дагестана Махачкале — песчаные, причем как платные, так и муниципальные.
В регионе также много интересных мест для экскурсионного отдыха. Например, заброшенный «мертвый город» на высоте 1500 метров над уровнем моря.
Говорят, что последним жителем этого аула был мужчина, но несколько лет назад он уехал оттуда. Аул находится в горах, путь к нему лежит по серпантину, но туристов там всё равно очень много.
Байкал
Пик летнего туристического сезона на Байкале приходится на конец июля — начало августа. Эти даты традиционно начинают бронировать ранней весной. Но сейчас еще можно попытаться отправиться на не самые популярные даты или же приехать на самое глубокое озеро мира дикарями с палатками.
На Байкале есть много мест, почитаемых местными жителями как священные. Одна из таких достопримечательностей — 13 столбов сэргэ на мысе Бурхан на острове Ольхон. Они возвышаются непосредственно перед скалой Шаманка. Каждый из столбов обвязан разноцветными кусками ткани, призванными донести просьбы богам.
Но главный отдых на Байкале, конечно, связан с самим озером. С разных сторон озера есть множество пляжей, в том числе песчаных, где можно позагорать и искупаться не хуже, чем на море.
По самой водной глади можно передвигаться как на различных судах, так и на сапах — надувных досках с веслами. И доски, и специальные костюмы можно взять в аренду прямо на берегу.
Туристов на Байкале практически в любом месте ждут шикарные виды. Кроме того, можно получить информационный детокс, которого часто не хватает городским жителям — здесь нет рекламных щитов на каждом шагу и прочих информационных раздражителей.
Карелия
Для любителей оторваться от цивилизации и почувствовать единение с природой прекрасно подойдет и Республика Карелия. Здесь множество природных и культурных заповедников, которые открыты для посещения.
СЮЖЕТ
Знаменитая достопримечательность Карелии — историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи». На одноименный остров, где расположена основная часть заповедника, с мая по сентябрь можно добраться из Петрозаводска судами на так называемых «подводных крыльях».
Можно самостоятельно или с проводником посетить мраморный каньон Рускеала, водопад Кивач, национальный парк Паанаярви, гору Воттоваара и другие природные жемчужины Карелии.
Камчатка
Жителям Сибири и Дальнего Востока, вероятно, дешевле и быстрее будет добраться до Камчатки.
Можно отправиться на экскурсию к вулканам на сафари-джипах. По дороге будет немало остановок, чтобы сдуть или подкачать колёса — опытные водители знают, как проходить даже самые непроходимые места.
В путешествие по вулканам обязательно нужно взять тяжелые трекинговые ботинки: те, кто идут в кроссовках, сильно об этом жалеют.
В самом Петропавловске-Камчатском развлечений немного. Есть музей «Вулканариум», где будет интересно детям. Но можно подняться на вершину сопки Мишенной и полюбоваться такой красотой.
На Камчатке необязательно покупать дорогие вертолетные экскурсии. Хорошим вариантом будет путешествие по морю или океану. Например, путешествие до бухты Русской и обратно занимает 10 часов.
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