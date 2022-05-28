Сочи надоел, в Крым не долететь: нашли четыре места на замену популярным курортам

Однако в России есть еще много мест, куда можно отправиться самому или с семьей, отдохнуть, искупаться и насладиться потрясающими видами. Рассказываем (и показываем) не самые типичные курорты нашей необъятной родины.

Дагестан

Пожалуй, главный конкурент Краснодарского края в 2022 году. По словам редактора портала Profi.Travel Антона Тримайлова, туроператоры активно начинают работать с Северным Кавказом, в частности, с Дагестаном — этим летом ожидается много рейсов в Махачкалу.

Это подтверждает и вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, в этом году впервые будут запущены чартеры из Москвы в Махачкалу туроператором «Интурист», а также впервые ставит чартерную цепочку из Москвы на Северный Кавказ и туроператор FUN&SUN. Чартерная перевозка позволит снизить стоимость тура, и Дагестан, который может предложить как пляжный отдых на Каспийском море, так и насыщенный экскурсионный, составит достойную конкуренцию курортам Краснодарского края.