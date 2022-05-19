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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
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20 лет с мобилой. Как круто было иметь сотовый раньше и чем они стали сейчас — мнение журналиста НГС

Массовое проникновение мобильной связи началось около четверти века назад

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Мобила из <nobr class="_">2000-х</nobr>

Мобила из 2000-х

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Массовое проникновение мобильной связи в нашей стране началось в начале 2000-х годов, то есть прошло уже 20 лет. И сегодня современный человек уже не может представить жизнь без смартфона, мобильного интернета, мессенджеров и кучи всяких полезных приложений. Как начиналась мобильная эра, вспоминает авторедактор НГС Дмитрий Косенко, у которого первый телефон появился в 2001 году.

Да, в 90-х уже были мобильные телефоны, «Мотороллы» там всякие, но в тот период это был скорее символ чрезвычайного богатства или причастности к бандитским кланам. Только в начале 2000-х деятельность мобильных операторов начала разворачиваться массово, а телефоны стали относительно доступны. Я помню 2001 год, когда и купил свой первый мобильник, — тогда существовала такая компания «ССС-900», которую впоследствии поглотил федеральный оператор МТС. Я помню номер договора — 13 тысяч какой-то, то есть людей с мобилами было еще мало, но это уже были тысячи, а рост абонентской базы ускорялся каждый месяц. Там же, в компании, выдавали аппарат — это был Vodafone с выдвижной антенкой.

В те первые годы бума иметь мобильный телефон было круто-прекруто, их носили напоказ, ходили и размахивали ими, «светили» при каждом удобном случае — вот, мол, гляньте, какие мы богачи, не то что вы, нищеброды. Это как сейчас за столом достают и кладут рядышком «Айфон», типа не лыком шиты.

Однако же понты понтами, а в первые годы связь стоила достаточно дорого, поэтому «богачи» старались уложиться в первые бесплатные 10 секунд разговора — были такие тарифы. Быстренько сказанул фразу, потом еще раз перезвонил, и так хоть сколько раз. В общем-то первые 10 лет именно разговоры (а также SMS) и являлись основным видом потребления мобильной связи. Но за этот период мобилами обзавелось практически всё население.

Потом пошли смартфоны

Потом пошли смартфоны

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К 2010 году уже вовсю пошли смартфоны, новая эра началась после революционной презентации первого «Айфона» в 2007 году. И тогда начал складываться уже современный формат использования смартфонов, какой мы наблюдаем и по сей день — интернет, мессенджеры, соцсети, приложения.

Сфера мобильной связи — одна из тех сфер, которые кардинально изменили нашу жизнь за два десятилетия. Ведь сложно представить в каком-нибудь 1999 году, что можно моментально платить за услуги, переводить деньги в мобильном банке, ездить по навигатору, а не по бумажной карте, покупать любые товары, открывать и заводить прокатные автомобили и много чего еще.

Смартфоны облегчили жизнь людей, сделали ее лучше, но привнесли и побочные эффекты. Известна зависимость многих пользователей, которые не могут оторваться от экрана, постоянно что-то листают, да лайкают. И в этом смысле это, конечно, опасное явление, уже признанное мировой медициной одним из видов зависимости. Кого-то уже нужно лечить, а кто-то может избавиться от этой зависимости легко — я вот к примеру, после того как «Фейсбук»* заблокировали, просто перестал на телефоне листать его (как и «Инстаграм»*) и прекрасно себя чувствую. Чего и всем желаю.

И вот что интересно. А какая технология зародится сейчас, такая, которая еще через 20 лет кардинально изменит жизнь? Говорящие роботы? Электрокары без водителей? Космолеты на Луну? Ждать осталось недолго!

* Соцсети принадлежат компании Meta — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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