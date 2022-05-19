20 лет с мобилой. Как круто было иметь сотовый раньше и чем они стали сейчас — мнение журналиста НГС

Да, в 90-х уже были мобильные телефоны, «Мотороллы» там всякие, но в тот период это был скорее символ чрезвычайного богатства или причастности к бандитским кланам. Только в начале 2000-х деятельность мобильных операторов начала разворачиваться массово, а телефоны стали относительно доступны. Я помню 2001 год, когда и купил свой первый мобильник, — тогда существовала такая компания «ССС-900», которую впоследствии поглотил федеральный оператор МТС. Я помню номер договора — 13 тысяч какой-то, то есть людей с мобилами было еще мало, но это уже были тысячи, а рост абонентской базы ускорялся каждый месяц. Там же, в компании, выдавали аппарат — это был Vodafone с выдвижной антенкой.