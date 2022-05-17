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Российский магазин приложений для Android от VK и Минцифры назовут RuStore

Заявку на регистрацию товарного знака подала VK

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VK хочет зарегистрировать три логотипа

VK хочет зарегистрировать три логотипа

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Новый российский магазин приложений для Android, разработанный VK и Минцифры, получит название RuStore. Соответствующие заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент подала VK, пишет 16 мая ТАСС со ссылкой на данные системы «СПАРК».

VK хочет зарегистрировать три логотипа: на первом черными буквами написано слово RuStore, на двух других рядом с названием изображен квадрат (синий и черный), в центре которого нарисованы три папки.

В понедельник стал доступен для скачивания российский магазин мобильных приложений NashStore. Корреспондент «Фонтанки» испытал приложение и убедился, что отечественная версия App Store и Google Play оставляет желать лучшего: зайти в него — целый квест, да и ассортимент приложений пока что, мягко говоря, небогатый. Подробнее об этом читайте здесь.

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