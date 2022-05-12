СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 68.84
eur 72.63
Тема дняАлексея Улюкаева досрочно освободили из колонии
Все новости
Все новости

Экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева досрочно освободили из колонии

Бывшего чиновника осудили на 8 лет за то, что он получил взятку

593
Алексей Улюкаев должен был выйти на свободу только в <nobr class="_">2025 году</nobr>

Алексей Улюкаев должен был выйти на свободу только в 2025 году

Поделиться

Сегодня, 12 мая, бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева выпустили из исправительной колонии № 1 в Твери. Это произошло после решения Московского районного суда Твери об его условно-досрочном освобождении — с 27 апреля его не обжаловали ни прокуратура, ни ФСИН.

По данным ТАСС, Улюкаева с территории колонии вывезли на черном Range Rover. Экс-министр не стал общаться с журналистами.

Напомним, в ноябре 2016 года министра экономики Алексея Улюкаева задержали за то, что он получил взятку в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Операцию по задержанию одного из видных членов правительства проводила ФСБ. Эти деньги чиновник якобы получил за положительную оценку приобретения «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти».

Улюкаев стал первым в новейшей истории действующим министром, задержанным по подозрению в преступлении. Он дожидался окончания расследования и судебного приговора под домашним арестом. Президент Владимир Путин сразу после этого принял решение об отставке министра. В 2017 году Замоскворецкий суд отправил Улюкаева в колонию строгого режима на 8 лет.

По теме 5

УДОосвобождениеАлексей Улюкаевэкс-министр
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2