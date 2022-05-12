Экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева досрочно освободили из колонии
Бывшего чиновника осудили на
Сегодня, 12 мая, бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева выпустили из исправительной колонии
По данным ТАСС, Улюкаева с территории колонии вывезли на черном Range Rover. Экс-министр не стал общаться с журналистами.
Напомним, в ноябре 2016 года министра экономики Алексея Улюкаева задержали за то, что он получил взятку в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Операцию по задержанию одного из видных членов правительства проводила ФСБ. Эти деньги чиновник якобы получил за положительную оценку приобретения «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти».
Улюкаев стал первым в новейшей истории действующим министром, задержанным по подозрению в преступлении. Он дожидался окончания расследования и судебного приговора под домашним арестом. Президент Владимир Путин сразу после этого принял решение об отставке министра. В 2017 году Замоскворецкий суд отправил Улюкаева в колонию строгого режима на 8 лет.