«Если утром у учительницы черная ленточка — значит, у нее похоронка»: как жили в Новосибирске во время войны

В Новосибирск мы приехали в 1950 году. Помню, как брат пошел на демонстрацию, принес в сетке несколько батонов, положил и говорит: «Хоть раз в жизни хлеба наесться».



Когда в деревне жили, коровка была, но надо было молочко сдать, курица была — надо было яички сдать. Но если бы этого не было, то как бы победили? В 1943 году отец написал нам: «Гоним немцев, освобождаем сёла, города. Скоро буду дома». А последнее письмо было в сентябре: «По этому адресу не пишите, я на передовой, идем в бой за Родину». У бабушки было трое сыновей и двое внуков. Позвали бабушку в сельсовет и сразу две похоронки вручили. Она не могла идти, ее под руки тащили.

«Челюсти не смыкались от страха»

Вспоминает Наталья Наконечная:



— У нас очень много было людей, эвакуированных из Ленинграда. К одной из женщин приехала сестра. Старинный особнячок на Щетинкина, тогда купеческий дом, очень красивый. Ее поселили к семьям — нашли ширму, какую-то старую кровать принесли, поселили их с дочкой. О них все очень заботились.

