Мобильную связь в ДНР и ЛНР переведут на российскую нумерацию «+7»
Менять SIM-карту не придется
Операторы мобильной связи Донецкой и Луганской народных республик перейдут на российскую нумерацию «+7». Это произойдет уже 7 мая.
- Сегодня абоненты республиканского оператора связи «Феникс» с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации. Таким образом, появляется возможность осуществлять вызовы и отправку SMS-сообщений абонентам «Феникса», используя российскую систему нумерации +7, – рассказал глава ЛНР Денис Пушилин.
По его словам, стоимость звонков останется прежней, менять SIM-карту не придется.
- Новый номер будет совпадать с текущим последними семью цифрами. Например, если был (+38071)1234567, то станет (+7949)1234567, – уточнил он.
Аналогичную систему с сегодняшнего дня введут и в ЛНР.
Россия 21 февраля официально признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Позже президент Владимир Путин уточнил, что признание ДНР и ЛНР было сделано по границам соответствующих областей Украины. 24 февраля РФ начала специальную военную операцию на Украине.