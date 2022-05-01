Что нас ждет в мае: школьникам дадут деньги, айтишникам — отсрочку от армии, ипотеке — новую ставку
10 изменений, по которым начинаем жить уже сейчас
В России наконец-то начали платить новые детские пособия, о которых говорили с начала весны. Ставка по льготной ипотеке опять упала, а подростки с пенсией по потере кормильца теперь могут сохранить свои доплаты при устройстве на работу. Обо всем этом и не только рассказываем в нашем традиционном обзоре.
Пособие на школьников выдадут сразу за два месяца
С мая начинается выдача нового пособия на школьников — деньги полагаются семьям, где есть дети от 8 до 16 лет включительно и у кого доходы низкие — меньше одного прожиточного минимума на члена семьи. В среднем по стране в 2022 году ПМ составляет
Заявления на пособие начали принимать на «Госуслугах» в последних числах апреля, но если вы его еще не подали — не расстраивайтесь, сделать это можно сейчас. В этом месяце семьям придет двойная выплата — за апрель и май. Как будут назначать пособие и прочие подробности ищите в этом материале.
Пенсию по потере кормильца сохранят
Подростки, которым установлена пенсия по инвалидности или потере кормильца, смогут сохранить доплату при трудоустройстве по направлению центра занятости. Раньше при устройстве на работу пенсия автоматически прекращалась.
Напомним, выплата распространяется в том числе на студентов-очников до достижения 23 лет.
Штрафы за демонстрацию нацистской символики
С 27 апреля отождествлять действия СССР и нацистской Германии запрещено законодательно. Наказание будет следующим:
- для граждан — штраф до 2 тысяч рублей либо административный арест на 15 суток;
- для должностных лиц — до 4 тысяч рублей;
- для юридических лиц — до 50 тысяч рублей.
При повторном нарушении наказание вырастет:
- для граждан — штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей либо административный арест на 15 суток;
- для должностных лиц — штраф от 5 до 20 тысяч рублей либо дисквалификация от 6 до 12 месяцев;
- для юридических лиц — штраф от 50 до 100 тысяч рублей, возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Соцвыплаты не спишут за долги
С 1 мая с банковских счетов не смогут списать единовременные выплаты и периодические социальные пособия без письменного согласия получателя. Но возможность погасить долг социальными выплатами также сохранилась — для этого нужно написать в банк заявление с разрешением забирать конкретное пособие или пенсию. Если человек передумал отдавать выплату в счет долга, он сможет отозвать деньги обратно в течение 14 дней.
Банки не могут списывать разовые выплаты для семей с детьми и беременных женщин. Распространяется это и на пособия, которые получают люди с доходом ниже прожиточного минимума. Полный перечень средств, которые запрещено списывать, есть в статье 101 закона «Об исполнительном производстве».
Ставка по льготной ипотеке опять упала
В конце апреля президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых и заявил, что действие этой программы нужно продлить до конца 2022 года. Правительство уже подготовило постановление, так что в мае можно подавать заявки по новым правилам. Ранее вслед за ключевой ставкой ЦБ ставка по льготной ипотеке была повышена с 7 до 12%.
Предельная сумма ипотеки изменилась. Для четырех регионов, где стоимость недвижимости высокая — Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, — она поднята до 12 миллионов, для остальных регионов — до 6 миллионов рублей.
В пятницу Центробанк опустил ключевую ставку с 17% до 14%. Не исключено, что ставки по другим ипотечным программам банки тоже будут снижать.
Водительские права продлевают на три года
Срок действия водительских удостоверений автоматически продлевают на три года. Это касается тех документов, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года. Самим водителям для продления ничего делать не нужно.
Айтишники получили отсрочку от армии (но не все)
1 мая Минцифры представит в Минобороны обобщенный список молодых специалистов IT-компаний, которым предоставляется отсрочка от армии. Отсрочка предоставляется молодым людям до 27 лет с высшим образованием и стажем в IT-компаниях не менее одного года. Если же специалист работает меньше года, то отсрочка действует в том случае, если он окончил вуз за год до момента назначения на должность.
Правительство также утвердило перечень вузовских специальностей и направлений подготовки, которые позволят претендовать на отсрочку. Всего их более 60, в их числе математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение и другие.
Списки для Минцифры формировали сами IT-компании, а в Минобороны будут создаваться итоговые перечни, по которым военкоматы и будут оформлять отсрочку.
Выросли лимиты быстрых платежей
Максимальная сумма одного перевода в Системе быстрых платежей увеличена до 1 миллиона рублей (раньше было 600 тысяч рублей). Теперь пользователи смогут оплачивать товары и услуги без комиссии на более крупные суммы.
Это также распространяется на торгово-сервисные предприятия, они смогут предлагать клиентам оплату через СБП — она проходит напрямую по счетам. Причем банковская карта не требуется, оплата производится по QR-коду.
Рекламу на домах придется согласовывать с собственниками
С 17 мая органы местного самоуправления имеют право отказать в установке рекламных конструкций на фасадах многоквартирных домов, если их собственники на это не согласны. Если же такое разрешение выдали без согласия собственников, его аннулируют, и рекламу придется убрать.
Бонус: как отдыхаем в мае
СЮЖЕТ
В этом году власти не стали делать праздники беспрерывными, поэтому отдыхать будем с небольшим перерывом на работу. Праздничные дни выпадают на 1 и 9 мая, а дополнительные выходные — на 2, 3 и 10 мая.
Мы рассказывали о том, оплатит ли работодатель долгие майские праздники и насколько выгодно идти в отпуск в это время.