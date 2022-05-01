Что нас ждет в мае: школьникам дадут деньги, айтишникам — отсрочку от армии, ипотеке — новую ставку

Заявления на пособие начали принимать на «Госуслугах» в последних числах апреля, но если вы его еще не подали — не расстраивайтесь, сделать это можно сейчас. В этом месяце семьям придет двойная выплата — за апрель и май. Как будут назначать пособие и прочие подробности ищите в этом материале.

Пенсию по потере кормильца сохранят

Подростки, которым установлена пенсия по инвалидности или потере кормильца, смогут сохранить доплату при трудоустройстве по направлению центра занятости. Раньше при устройстве на работу пенсия автоматически прекращалась.

Напомним, выплата распространяется в том числе на студентов-очников до достижения 23 лет.

Штрафы за демонстрацию нацистской символики

С 27 апреля отождествлять действия СССР и нацистской Германии запрещено законодательно. Наказание будет следующим:

для граждан — штраф до 2 тысяч рублей либо административный арест на 15 суток;

для должностных лиц — до 4 тысяч рублей;

для юридических лиц — до 50 тысяч рублей.

При повторном нарушении наказание вырастет: