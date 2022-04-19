Хоккей и 1774 прыжка с парашютом: потерял ногу в Афгане, но не силу духа

Первое ранение я получил в 1985 году. Я попал под стрельбу, и мне прострелили левую ногу. Меня лечили в местном госпитале, не отправляя домой.



Второе — в 1987 году. Это было пулевое ранение, ногу разорвало. Помню, что было плохо настолько, что и помирать не страшно. Транспортировали самолетом. В провинции Кунар развернули крупный госпиталь на базе маленького, куда привозили медперсонал из Кабула и Баграма.