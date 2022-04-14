Слухи о госпитализации Сергея Шойгу опровергли
Накануне он участвовал в совещании с президентом
Сегодня в Telegram-каналах появилась информация о том, что министр обороны России Сергей Шойгу находится в больнице с обширным инфарктом. Об этом написал у себя в Facebook (деятельность запрещена в РФ) предприниматель Леонид Невзлин, экс-совладелец ЮКОСа. Он сослался «на свои источники в Москве».
Сообщения опровергли в проекте «Война с фейками».
— Вчера, 13 апреля, Сергей Шойгу принял участие в совещании, которое проводил президент России. Специально для любителей конспирологии, которые нашли странности в картинке с предыдущего совещания с Шойгу, мы нашли видео, на котором видно, как Сергей Кужугетович записывает поручение президента, — написали в «Войне с фейками».
Напомним, в России после начала военного конфликта на Украине приняли новый закон о фейках. Закон вводит в стране наказание за распространение ложной информации о действиях военных. Срок в колонии за это может достигать 15 лет. Мы разобрались с юристом, как он работает.