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Спецоперация на Украине

Слухи о госпитализации Сергея Шойгу опровергли

Накануне он участвовал в совещании с президентом

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Встреча Шойгу с Валерием Герасимовым в конце февраля

Встреча Шойгу с Валерием Герасимовым в конце февраля

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Сегодня в Telegram-каналах появилась информация о том, что министр обороны России Сергей Шойгу находится в больнице с обширным инфарктом. Об этом написал у себя в Facebook (деятельность запрещена в РФ) предприниматель Леонид Невзлин, экс-совладелец ЮКОСа. Он сослался «на свои источники в Москве».


Сообщения опровергли в проекте «Война с фейками».

— Вчера, 13 апреля, Сергей Шойгу принял участие в совещании, которое проводил президент России. Специально для любителей конспирологии, которые нашли странности в картинке с предыдущего совещания с Шойгу, мы нашли видео, на котором видно, как Сергей Кужугетович записывает поручение президента, — написали в «Войне с фейками».

Напомним, в России после начала военного конфликта на Украине приняли новый закон о фейках. Закон вводит в стране наказание за распространение ложной информации о действиях военных. Срок в колонии за это может достигать 15 лет. Мы разобрались с юристом, как он работает.

Сергей Шойгуфейкиспецоперация на Украине
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