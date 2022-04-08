Морозов в праздники не будет? Изучаем прогноз погоды в России на май

До майских праздников уже меньше месяца, и многие уже сейчас начинают строить планы на долгие выходные. Планы на майские часто связаны с отдыхом за городом и поездками на дачу, которые так же часто портит или прерывает непогода. Мы решили выяснить заранее, что синоптики ждут от майской погоды в этом году.
Метеорологи говорят, что достаточно точный прогноз они могут дать на семь дней, однако более долгосрочные прогнозы тоже строят — даже на полгода. Такие прогнозы делают вероятностными: то есть эксперты оценивают вероятность, с которой погода будет именно холодной или теплой. Например, градация температуры «ниже нормы» прогнозируется, если ее вероятность не менее 60%.
— Вы здесь не увидите, насколько она ниже нормы, это за пределами знаний. При этом «температура выше нормы» — это наиболее вероятный сценарий, вероятность этого 60%. Но вероятность того, что температура будет около нормы — 25%, а 15% — вероятность того, что будет противоположная ситуация, — говорит метеоролог Роман Вильфанд. — Людям трудно привыкнуть к мысли, но это так: в долгосрочных прогнозах можно описывать только средние характеристики. То есть это может быть среднемесячная, среднесезонная температура. Описывать динамику погоды внутри месяца или сезона принципиально невозможно. Это за пределами теории.
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.
В мае среднемесячная температура на большей части России ожидается около нормы. Теплее, чем обычно, будет на востоке Северо-Западного и на севере Приволжского федерального округа, а также на большей части Уральского федерального округа. Температуры ниже среднемесячных значений за всю историю наблюдения не ожидают пока нигде, однако в некоторых регионах будет прохладней, чем в мае 2021 года. Такая погода ожидается на юге Уральского федерального округа, на Таймыре, на севере Якутии.
При этом нужно понимать, что если в целом месяц нам обещают теплый — это не значит, что он обязательно будет теплым равномерно. Он может оказаться прохладным, но с несколькими аномально жаркими днями, а может и вовсе состоять из сплошных перепадов жары и холода — среднемесячная температура при этом окажется одинаковой.
С осадками аналогичная история: метеорологи не говорят, как они распределятся внутри месяца — будет это один ливень или две недели дождя. Насколько много будет осадков, тоже спрогнозировать нельзя, просто «выше» или «ниже» нормы.
Ниже нормы осадков синоптики ожидают на юге Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов, на крайнем юге Приволжского федерального округа, в Бурятии, в Забайкальском и Приморском краях. Больше нормы осадков, вероятно, выпадет на северо-востоке Уральского федерального округа, на севере Сибирского федерального округа, в северных и центральных районах Якутии.
При этом прогноз осадков еще менее точен, чем прогноз температуры — максимальная вероятность, которую определяют синоптики, — 50%. Нет, это не значит, что дождь или будет, или его не будет — вариантов три: осадки около нормы, ниже нормы или выше.
— Атмосфера — это сложная хаотическая система, в ней есть шумы, которые никогда не могут быть предсказаны, и они вносят свой вклад — примерно одну треть — в средние характеристики. Эта неопределенность закладывается в прогноз, — объясняет Роман Вильфанд. — Всё в жизни имеет вероятностную подоплеку. Человек четко знает, что он будет делать сегодня, завтра, послезавтра. По крайней мере, такой план есть у каждого самодостаточного взрослого человека. Но вот что он будет делать через месяц? Например, планирует поехать отдыхать, но он планирует это на базе той информации, которая есть сегодня. Но он не знает, каково будет состояние его здоровья, может, изменятся обстоятельства на работе, начнется эпидемия, изменится политическая ситуация. Есть факторы неизвестные. Проходит какое-то время, информация уточняется и становится более детальной. Информация, которую мы сейчас описали, будет более детальной, она будет скорректирована.
Отдельная сложность с определением прогноза внутри месяца в том, что погодных аномалий в последние годы становится всё больше. Как рассказывал ранее климатолог Андрей Киселев, число опасных гидрометеорологических явлений по сравнению с концом прошлого века выросло примерно в два раза.
— Погодные явления зависят от того, что происходит в самой климатической системе, и накладывается антропогенный фактор, то есть влияние человеческой деятельности, — говорит Киселев. — Считается, что за каждое отдельное явление несет ответственность внутренняя изменчивость. А вот увеличение частоты этих явлений — это результат воздействия антропогенного фактора. Если очень просто объяснить: температура растет. Это значит, что растет энергия всей системы, и она должна найти какой-то выход.
Андрей Киселев — кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата».
Более точный прогноз на май мы увидим в конце апреля: прогноз на месяц публикуют в последний день предшествующего месяца. И даже он не будет исчерпывающим и может меняться.
— Детали внутри месяца корректируются десятидневными, пятидневными и детализированными прогнозами, — говорит Роман Вильфанд. — Бывают такие процессы, которые хорошо изучены и позволяют продлить долговременность прогноза до девяти дней. Например, стационирование антициклона. Такие процессы редко, но бывают. Тот факт, что сейчас можно доверять прогнозу на 7 дней — это уже огромное достижение.
Планы иногда приходится менять не только из-за погоды, но и по другим причинам, так что можно заранее придумать себе несколько вариантов. Чтобы вы правильно распланировали выходные, мы подготовили памятку: посмотрите, как будем работать в мае. Кстати, если выходных вам покажется мало — вы можете еще успеть взять отпуск. Только сначала проверьте, насколько вам будет выгодно идти в отпуск в мае.