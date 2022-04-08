Морозов в праздники не будет? Изучаем прогноз погоды в России на май

До майских праздников уже меньше месяца, и многие уже сейчас начинают строить планы на долгие выходные. Планы на майские часто связаны с отдыхом за городом и поездками на дачу, которые так же часто портит или прерывает непогода. Мы решили выяснить заранее, что синоптики ждут от майской погоды в этом году.



Метеорологи говорят, что достаточно точный прогноз они могут дать на семь дней, однако более долгосрочные прогнозы тоже строят — даже на полгода. Такие прогнозы делают вероятностными: то есть эксперты оценивают вероятность, с которой погода будет именно холодной или теплой. Например, градация температуры «ниже нормы» прогнозируется, если ее вероятность не менее 60%.

