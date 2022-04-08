Южная Корея вернула безвизовый режим для россиян. Учитель — о своем переезде: дорого, высокие зарплаты и сложный язык

Всё дорого, но зарплаты высокие

Прожиточный минимум в Южной Корее составляет 1050 долларов в месяц (для лучшего понимания сумм приводим их в долларах, а не в южнокорейских вонах). Минималка — 7 долларов в час. Средняя зарплата — около 3 тысяч долларов в месяц, или примерно 35 тысяч в год. Но многое зависит от профессии. Например, горничная в отеле зарабатывает около 1800 долларов в месяц, электрик — 3000, полицейский и программист — по 4000, профессор — от 8000, IT-специалист высокого класса может получать и 15 тысяч долларов.

Вся зарплата — белая, никаких дополнительных сумм в конвертах. Важно, что трудоустроиться можно только при наличии соответствующей визы: вы должны официально иметь право работать в Южной Корее. Иначе можете рассчитывать лишь на уже упомянутую тяжелую и грязную работу с низкой оплатой.



При этом Корея — дорогая страна: хлеб — до 4 долларов, молоко — 4,5 доллара за литр, мясо — около 8 долларов за килограмм.



Но дороговизна окупается высоким уровнем безопасности. Машина может стоять на улице незакрытой — ее никто не угонит. Если вы оставите на столе в кафе ноутбук с телефоном и часа на два уйдете гулять, то, вернувшись, обнаружите всю технику на том же месте.