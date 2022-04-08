Южная Корея вернула безвизовый режим для россиян. Учитель — о своем переезде: дорого, высокие зарплаты и сложный язык

С 1 апреля Южная Корея вернула безвизовый режим с Россией. Пока не решены проблемы с транспортом: прямого авиасообщения между странами нет. Но у россиян вновь появилась возможность побывать в Корее, присмотреться к развитому азиатскому государству и при желании даже остаться там работать или учиться.
Сложно ли закрепиться в Южной Корее, как тут реагируют на приезжих, сколько можно заработать и какие суммы придется тратить на проживание? Об этом 59.RU рассказал пермяк Максим Яшин, в Южную Корею он переехал в 2017 году. Работает учителем истории и обществознания в русской гимназии.
Визы: вариантов много, но простых нет
Отмена коснулась только краткосрочных виз. Чтобы работать или учиться в Южной Корее, нужно получить одну из долгосрочных (их более тридцати видов), а это непросто. Для этого нужно поступить в корейский университет (тогда вы будете иметь право на учебную визу), быть официально приглашенным на работу корейской компанией (для рабочей визы) и так далее. Также есть возможность получить визу уникального специалиста или исследователя и работать в сфере науки. Бизнес-визу дают, если человек вложил не менее 500 тысяч долларов в экономику страны. Брачную — если вы женитесь на кореянке или выходите замуж за корейца.
Особняком стоят визы, которые Республика Корея (это официальное название государства) выдает зарубежным соотечественникам. В 1937 году многих корейцев депортировали с Дальнего Востока в Казахстан и Узбекистан. В этих странах, а также в России сегодня живет немало потомков депортированных. Для них в Южной Корее работает программа переезда, по которой ежегодно прибывает большое количество людей. Им здесь дают подъемные, этнические корейцы вправе работать официально.
Конечно, есть люди, приезжающие в Южную Корею по туристической визе и остающиеся нелегально. Но, во-первых, это незаконно. Во-вторых, нелегалы могут рассчитывать лишь на несколько видов тяжелой работы, то есть на так называемые 3D: dirty, dangerous and difficult (грязный, опасный и тяжелый труд). Это сбор водорослей, уборка арбузов, прополка полей и так далее.
Как реагируют на русских и других иностранцев
Южная Корея — моноэтническая страна. Здесь проживает больше пятидесяти миллионов человек, но из них лишь два миллиона — иностранцы, причем половину составляют китайские корейцы. То есть те, кто родился и жил в Китае, а затем приехал в Корею. Получается, что «настоящих» иностранцев всего миллион. Поэтому отношение к приезжим из других стран несколько настороженное. Причем есть градация: больше всего корейцы уважают американцев, на втором месте — европейцы, только после этого — выходцы из России и стран СНГ.
Русскоязычные стараются держаться друг за друга, можно сказать, живут диаспорами. Неподалеку от Сеула расположен город Ансан, про который шутят, что он уже фактически стал некорейским. В Ансане живет около 100 тысяч русскоязычных приезжих — не только из России, но и из Казахстана, Узбекистана и других стран.
Всё дорого, но зарплаты высокие
Прожиточный минимум в Южной Корее составляет 1050 долларов в месяц (для лучшего понимания сумм приводим их в долларах, а не в южнокорейских вонах). Минималка — 7 долларов в час. Средняя зарплата — около 3 тысяч долларов в месяц, или примерно 35 тысяч в год. Но многое зависит от профессии. Например, горничная в отеле зарабатывает около 1800 долларов в месяц, электрик — 3000, полицейский и программист — по 4000, профессор — от 8000, IT-специалист высокого класса может получать и 15 тысяч долларов.
Вся зарплата — белая, никаких дополнительных сумм в конвертах. Важно, что трудоустроиться можно только при наличии соответствующей визы: вы должны официально иметь право работать в Южной Корее. Иначе можете рассчитывать лишь на уже упомянутую тяжелую и грязную работу с низкой оплатой.
При этом Корея — дорогая страна: хлеб — до 4 долларов, молоко — 4,5 доллара за литр, мясо — около 8 долларов за килограмм.
Но дороговизна окупается высоким уровнем безопасности. Машина может стоять на улице незакрытой — ее никто не угонит. Если вы оставите на столе в кафе ноутбук с телефоном и часа на два уйдете гулять, то, вернувшись, обнаружите всю технику на том же месте.
Где жить и сколько это стоит
Около 60 процентов корейцев не являются собственниками жилья, они его снимают. Так что система аренды в Южной Корее распространена. Переговоры, как правило, ведутся на корейском языке. Но агентства недвижимости — их здесь называют пудонсан — помогают снять жилье, ведя обсуждения на русском. Можно выбрать один из двух вариантов: вольсе или чонсе.
Система вольсе подразумевает ежемесячную плату за квартиру. В среднем это будет стоить 400–500 долларов в месяц плюс оплата коммунальных услуг. Кроме того, нужно будет предоставить депозит собственнику жилья в размере 3–5 тысяч долларов. Разумеется, в Сеуле и других крупных городах жилье дороже, на окраинах цены ниже.
Непривычная для россиян система чонсе предполагает, что вы предоставляете хозяину жилья депозит в размере до 90% стоимости жилья, то есть примерно 200–400 тысяч долларов. В этом случае никакой платы за жилье нет. Оплачивать нужно только коммунальные услуги.
Если человек съезжает из квартиры по окончании контракта, то ему возвращают всю сумму залога. Могут вычесть только стоимость ремонта, если арендатор сильно испортил квартиру. Если же выехать до окончания контракта, то вычтут пени — около 10% от суммы.
Смысл в том, что арендодатель получает на руки крупную сумму денег на какой-то срок как беспроцентный кредит. Он может, например, купить еще одну квартиру и сдать ее или инвестировать эти деньги в бизнес.
Медицина: выручает страховка
Республика Корея считается Меккой косметологии, здесь очень распространены пластические операции. Но вся медицина платная. Бесплатных процедур нет, а цены кусаются. МРТ головы, например, обойдется в 400 долларов. Особенно дорога в Корее стоматология: за установку обычной пломбы с вас возьмут 200–300 долларов, и это не предел.
При этом для официально работающих в Корее иностранцев действует система государственного медицинского страхования. Взносы нужно делать каждый месяц, их размер зависит от множества факторов и может серьезно отличаться. Страховка позволяет оплачивать медицинские процедуры со скидкой, в некоторых случаях — даже со 100%-ной.
К примеру, стандартный медосмотр с забором крови, проведением анализов и так далее стоит около 600 долларов. При наличии страховки раз в два года его проведут бесплатно. Но если вы захотите добавить какие-то элементы в медосмотр сверх базы, нужно будет доплатить — прямо в больнице.
Сложнее корейского языка только китайский
Знание корейского очень сильно поможет во время учебы и при устройстве на работу. Но язык считается вторым по степени сложности после китайского.
В алфавите 51 элемент, 24 из них — это буквы в привычном понимании, а остальные 27 — комбинации: сдвоенные согласные, диграфы (знаки, составленные из двух букв. — Прим. ред.) и дифтонги (сдвоенные гласные, произносимые слитно. — Прим. ред.). Запомнить сам алфавит можно за пару дней — это позволит читать вывески, простые надписи. Но звуки корейского языка для русского уха трудноразличимы. К примеру, в нём шесть вариантов «э», которые вы будете отличать друг от друга только после долгой тренировки.
Тем не менее выучить корейский можно, просто будьте готовы потратить на это два-три года. В Республике Корея есть разные обучающие курсы, некоторые из них даже бесплатные.
Если с корейским у вас пока не сложилось, выручит английский язык. Местные жители в основном его понимают. Но многое зависит от города, где вы находитесь. В столице, Сеуле, на английском говорит большинство, особенно молодежь. На окраинах страны найти англоговорящего человека гораздо сложнее. Также важна профессия: к примеру, врачи и аптекари обычно говорят на английском.
Проблема в том, поймете ли вы местное произношение. Корейский вариант английского (у него даже есть особое название, конглиш, полученное из сложения двух слов: Korean и English) поначалу абсолютно непонятен для иностранцев. Нужна тренировка.
Образование недешевое, но все постоянно учатся
Корейцы — это фанаты образования. Они учатся всегда и везде. Даже в выходные, если вы зайдете в кафе, половину зала будут занимать студенты: сидеть с какими-то книжками, решать тесты, не забывая при этом общаться друг с другом.
Корейцы считают низким уровень обучения в государственных школах и почти в обязательном порядке (особенно в старших классах) отправляют детей еще и в частные школы — хэгвоны. В среднем месяц в такой школе стоит от 200–300 долларов, но цена может быть и выше — она зависит от количества занятий, набора предметов, уровня преподавателей и так далее. В хэгвонах нередко обучают по тем же программам, что и в государственных школах, но идут с опережением.
В двенадцатом классе корейцы сдают очень важный экзамен — сунын, аналог нашего ЕГЭ. Тут считается, что это экзамен, от которого практически зависит жизнь человека. Готовиться к нему начинают с девятого класса, старшеклассники дни и ночи проводят в подготовке. В целом система корейского образования заточена на зубрежку. Корейцы даже сами себя называют мастерами зубрежки.
Если вы получите высокие баллы за экзамен сунын, сможете поступить в один из лучших вузов Южной Кореи: Сеульский национальный университет, Университет Корё и Университет Ёнсе. Считается, что у выпускников этих вузов больше всего шансов найти хорошую работу.
Русским детям в корейских школах очень тяжело, так как всё обучение проходит на корейском языке. Шансов сдать сунын на высокий балл у русскоязычного ребенка практически нет. Исключение — если он родился в русскоязычной семье в Корее, ходил в корейский садик и учил корейский с раннего детства.
Разумеется, в Южной Корее есть программы ассимиляции для русских и русскоязычных детей. Например, каждый день для них проводят по одному уроку на русском или английском языке. Но этого невероятно мало.
Кроме того, в Корее целая сеть частных школ. Например, в стране шесть русских школ. Размер платы отличается: в русских — в среднем от 400 до 600 долларов в месяц, в английских и американских — до 2000–2500 долларов в месяц. В русских школах детей обучают по российским программам. Школьники сдают ЕГЭ, выезжая для этого в РФ, и получают российский аттестат. С этим документом они могут поступать в корейские университеты как иностранцы.