Кто заменит Booking? Как искать гостиницы после ухода крупнейших агрегаторов

За месяц из России ушли главные игроки рынка онлайн-бронирования жилья: Booking и Airbnb. Оба сервиса удалили из базы все объекты размещения в РФ, а Airbnb вдобавок запретил российским пользователям бронировать жилье за рубежом. Также об уходе из России заявили менее крупные сервисы Agoda, Hotels.com и Trivago. Разбираемся, что теперь делать туристам и кто выиграет от передела рынка.
— Booking.com занимал 80% рынка бронирования отелей внутри России в марте 2021 года, — рассказал на тревел-выставке MITT Валентин Микляев, основатель системы управления гостиницами Bnovo. При этом Airbnb был популярен для поиска жилья за рубежом.
Власти быстро осознали, что это ощутимый удар по российским туристам. Практически сразу после заявления Booking зампред правительства Дмитрий Чернышенко поручил ведомствам проработать вопрос создания российского аналога сервиса.
— В России есть организации, которые занимаются оказанием подобных услуг. Необходимо масштабировать их опыт для создания отечественного сервиса интернет-бронирования отелей — аналога «Букинга». Это поручение сейчас исполняют Минцифры и Ростуризм, — сказал вице-премьер. — Мы осуществляем цифровизацию всей туристической отрасли, это должно затронуть и удобные сервисы для путешествующих россиян.
При этом даже приблизительные сроки создания такого сервиса названы не были, и пока что туристы быстро перестраивают свою привычную пользовательскую модель. По словам основателя компании Bnovo Валентина Микляева, уже к середине марта 2022 года, через считанные дни после ограничений в работе Booking, доля прямых бронирований отелей в РФ выросла с 11% до 46%.
С другой стороны, наблюдается приток клиентов и у турагентств, хоть и незначительный.
— Лично ко мне уже стали обращаться новые клиенты за помощью в подборе и бронировании жилья, — рассказывает директор турагентства «СкайВэй Тревел» Екатерина Сахнина. — Однако сказать, что будет огромный приток таких клиентов, нельзя точно: те, кто привык сами себе организовывать тур, этим и продолжат заниматься. Хотя в наше смутное время я бы вообще не рекомендовала заниматься самодеятельностью.
Частично и временно функцию агрегатора предложений для россиян внутри страны берет на себя сайт мирпутешествий.рф. На нем до 30 апреля 2022 года можно выбрать себе отель или путевку с проживанием в гостинице по программе туристического кешбэка. Ее суть в том, что 20% от денег, потраченных на путешествие на этом сайте, вернется покупателю на карту. Подробные условия получения кешбэка мы рассказывали ранее.
Часть пользователей выберет для использования специализированные сервисы, которые раньше были менее популярны, чем ушедшие игроки, а кто-то перейдет на поиск предложений на сайтах объявлений типа «Авито» и «Юлы».
По словам директора турагентства «СкайВэй Тревел» Екатерины Сахниной, альтернативы «Букингу» действительно есть, но они сейчас сильно меньше по объему предложения объектов. И, в конце концов, если по какой-то причине не хочется обращаться к турагенту, всегда есть возможность найти отель самостоятельно и забронировать номер в нем напрямую.
Эксперты сходятся в том, что в выигрыше окажутся те отели, которые и раньше делали ставку на прямые бронирования, а не на трафик от сервисов. Airbnb, заявляя об ограничениях, просто поставил клиентов и объекты размещения в России перед фактом, что «все бронирования, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены». Участники рынка гостеприимства были возмущены таким поведением партнера.
СЮЖЕТ
Между тем и Booking, и Airbnb заявили именно о «приостановке деятельности» и «временном прекращении работы», оставив пользователям надежду, что вернутся на российский рынок при более благоприятных обстоятельствах.