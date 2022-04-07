Кто заменит Booking? Как искать гостиницы после ухода крупнейших агрегаторов

За месяц из России ушли главные игроки рынка онлайн-бронирования жилья: Booking и Airbnb. Оба сервиса удалили из базы все объекты размещения в РФ, а Airbnb вдобавок запретил российским пользователям бронировать жилье за рубежом. Также об уходе из России заявили менее крупные сервисы Agoda, Hotels.com и Trivago. Разбираемся, что теперь делать туристам и кто выиграет от передела рынка.

— Booking.com занимал 80% рынка бронирования отелей внутри России в марте 2021 года, — рассказал на тревел-выставке MITT Валентин Микляев, основатель системы управления гостиницами Bnovo. При этом Airbnb был популярен для поиска жилья за рубежом.