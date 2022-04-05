ФОМ выяснил, как россияне относятся к тем, кто уехал из страны после начала спецоперации

Фонд Общественное мнение опубликовал свежее исследование. На этот раз это опрос о том, как россияне относятся к эмиграции. Согласно его данным, за 11 месяцев снизилось число желающих навсегда уехать из России - в мае 2021 года жить за границей хотели бы 16% респондентов, сегодня - 8%. Среди молодых людей желающих уехать больше: в этом признались 21% респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. При этом 37% опрошенных считают, что в ближайшие годы число людей, уезжающих за границу навсегда, будет уменьшаться, а 30% - что увеличиваться.

