ФОМ выяснил, как россияне относятся к тем, кто уехал из страны после начала спецоперации

Фонд Общественное мнение опубликовал свежее исследование. На этот раз это опрос о том, как россияне относятся к эмиграции. Согласно его данным, за 11 месяцев снизилось число желающих навсегда уехать из России - в мае 2021 года жить за границей хотели бы 16% респондентов, сегодня - 8%. Среди молодых людей желающих уехать больше: в этом признались 21% респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. При этом 37% опрошенных считают, что в ближайшие годы число людей, уезжающих за границу навсегда, будет уменьшаться, а 30% - что увеличиваться.
Если говорить об отношении россиян к тем, кто покинул страну после начала спецоперации, то оно зависит от возраста. Среди респондентов старше 60 лет эмигрантов осудили 46%, а среди опрошенных от 18 до 30 лет такой ответ дали только 13%.
Наиболее часто причинами отъезда из России после начала спецоперации респонденты называли отсутствие стабильности (15%), желание сохранить свое имущество (15%), ухудшение экономической ситуации в стране (6%) и опасение войны в России (6%). Реже среди причин называли поиск лучшей жизни, отсутствие работы или личной безопасности, переезд к родным. 4% считают, что уезжают предатели, 2% - что глупые люди, 1% - что богатые. Связанной со спецоперацией на территории Украины эмиграцию уехавших за последний месяц считает 1% респондентов. 32% не смогли дать ответ на этот вопрос.