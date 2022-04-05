Airbnb запретил россиянам бронировать жилье

Сервис Airbnb 5 апреля отменил возможность бронировать жилье для жителей России и Белоруссии, сообщила пресс-служба компании. Все объекты из этих стран, которые были зарегистрированы в базе, также больше недоступны к просмотру.
Хозяев российских и белорусских объектов поставили перед фактом, что бронирования с 4 апреля 2022 года и позже отменены.
Напомним, о таком решении глава Airbnb Брайан Чески сообщил еще 4 марта, а теперь оно полностью реализовано.
В тот же день, 4 марта, стало невозможно забронировать какие-либо объекты размещения внутри РФ в сервисе Booking.com. На следующий день в пресс-службе Booking.com заявили, что сервис временно прекратил деятельность на территории России в связи со сложностью ведения турбизнеса. На сегодняшний день россияне могут бронировать через Booking объекты, только расположенные за рубежом.
Также о приостановке деятельности в России в марте объявили сервисы по поиску жилья Agoda и Trivago.