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Airbnb запретил россиянам бронировать жилье

Крупных агрегаторов поиска жилья для жителей РФ почти не осталось

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Ранее ограничения ввели сервисы Booking, Trivago и Agoda

Ранее ограничения ввели сервисы Booking, Trivago и Agoda

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Сервис Airbnb 5 апреля отменил возможность бронировать жилье для жителей России и Белоруссии, сообщила пресс-служба компании. Все объекты из этих стран, которые были зарегистрированы в базе, также больше недоступны к просмотру.

Хозяев российских и белорусских объектов поставили перед фактом, что бронирования с 4 апреля 2022 года и позже отменены.

Напомним, о таком решении глава Airbnb Брайан Чески сообщил еще 4 марта, а теперь оно полностью реализовано.

В тот же день, 4 марта, стало невозможно забронировать какие-либо объекты размещения внутри РФ в сервисе Booking.com. На следующий день в пресс-службе Booking.com заявили, что сервис временно прекратил деятельность на территории России в связи со сложностью ведения турбизнеса. На сегодняшний день россияне могут бронировать через Booking объекты, только расположенные за рубежом.

Также о приостановке деятельности в России в марте объявили сервисы по поиску жилья Agoda и Trivago.

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