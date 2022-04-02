«Очень грустно, что происходит сейчас». Россиянка — о реакции испанцев на события на Украине и отношении к русским

Екатеринбурженка Ольга Глазырина несколько лет назад переехала в Испанию. Девушка рассказывает, что однажды побывала в Севилье на занятиях по фламенко и поняла, что влюбилась в этот город. Там она пережила и пандемию, и столкнулась с новым кризисом — санкции затронули в том числе и россиян, живущих за границей.
Ольга рассказала E1.RU о том, как в Испании воспринимают события на Украине и как изменилось отношение жителей страны к русским. Ей слово.
Я поняла, что Севилья — это мое!
В Испанию я планировала переехать, еще когда жила в Екатеринбурге. Даже начала учить язык, но меня друзья начали отговаривать: «За границей вообще очень сложно, ты там одна не справишься». Ну очень-очень много было доброжелателей! В результате один мой друг сказал: «Раз ты очень любишь море и жару, поезжай в Краснодар».
Там я начала заниматься фламенко достаточно профессионально — попала к очень крутому преподавателю Марине Яковлевой, и мы с ней поехали в 2015 году в Севилью, где одна из самых лучших школ по этому танцу. Я влюбилась в город с первого взгляда и сразу поняла, насколько он мой, насколько мне здесь комфортно, насколько это мой менталитет, культура и климат. Мы прожили здесь месяц, ходили в школу фламенко.
В Россию я вернулась с четким намерением переехать в Испанию. Я не бежала из родной страны — у меня здесь была очень хорошая должность коммерческого директора в одном крупном отеле Краснодара, было очень много друзей и в принципе было очень кайфово, но когда я приезжала в Испанию, то было полное ощущение, что я наконец-то у себя дома.
Я начала искать разные варианты уехать и в результате остановилась на студенческой визе по фламенко. Подготовила все документы, продала квартиру и в марте 2018 года переехала в Севилью. У меня здесь не было ничего: ни знакомых, ни работы. Единственное, что я с собой привезла, — собаку и личные вещи, которые поместились в машину.
От личного блога к собственному бизнесу
Изначально я завела блог, чтобы рассказывать многочисленным друзьям со всего света о себе, потому что валилось огромное количество писем: как ты живешь, как у тебя дела и так далее. Мне надоело писать одно и то же. Постепенно число подписчиков выросло до пяти тысяч человек. Просто потому, что людям нравится, как я пишу. Сразу скажу: я на блоге ничего не зарабатываю, это просто отдушина моя, где я делюсь, как переезжать, как жить, рассказываю о жизни, обычаях, традициях. Я достаточно быстро интегрировалась в испанское общество, очень быстро выучила язык, обросла здесь друзьями и знакомыми, в основном среди испанского сообщества.
После того как ситуация с коронавирусом немножко ослабла, я нашла работу в крупном четырехзвездочном отеле. Сейчас планирую открывать свое агентство недвижимости и хочу помогать как испанцам, так и русским с поиском жилья, потому что узнала многое, пока искала себе квартиру. Появились контакты, появилось понимание законов, понимание того, как это делать правильно, качественно и хорошо. Пока я добровольно и абсолютно бесплатно помогаю людям с информацией.
Отпаивали липовым чаем, принесли мармеладных мишек
Вообще, отношение испанцев к России всегда было очень положительным. Здесь помнят помощь русских в войне 1936–1938 годов и то, что русские брали испанских детей-сирот в семьи, их воспитывали. После Чернобыльской аварии всех деток, которые оказались в районе заражения, испанцы очень долгое время брали к себе на лето. Такая вот достаточно серьезная связь есть между странами.
К русским я здесь никогда не испытывала никакого негатива. Вполне возможно, потому, что я живу в той части Испании, в которой наших соотечественников не так много. В Севилье на 800 тысяч человек всего восемь тысяч русскоговорящих. Кстати, нас до недавних событий не сильно разделяли на русских, белорусов и украинцев, не сильно понимали, кто есть кто. Поэтому не могу сказать, что раньше было хорошо, а сейчас плохо. Отношение всегда было очень позитивное, всегда большая поддержка, и сейчас ситуация не изменилась. У нас выступил президент Санчес и сказал о том, что русские, которые находятся на территории Испании, должны чувствовать себя в безопасности, никаких санкций к нам применяться не будет и мы можем жить спокойно.
Что касается местного населения, скажу откровенно: люди всё прекрасно понимают. У меня очень большой круг общения, именно испанского общения, не только русского. Среди них нет тех, кто влезал бы в какие-то политические рассуждения, кидал обвинения или косо на меня смотрел. Наоборот, идет бешеная поддержка.
В первые дни мне было очень тяжело. Я постоянно плакала. Коллеги меня подменяли, отпаивали липовым чаем — у испанцев это первая помощь при стрессе. У меня есть очень классная коллега, она увидела мое состояние и на следующий день принесла мне успокоительный чай, мелатонин (чтобы я хорошо спала) и пакет мармеладных мишек.
Я не стесняюсь говорить, что я из России, не стесняюсь идти по улицам и разговаривать по-русски. С этим никаких проблем не возникает. Когда узнают, что я русская, очень многие говорят, что хотят учить русский язык. Я знаю как минимум пятерых человек, которые учат русский язык либо начали учить, и все по-русски говорят: «привет», «как дела», «добрый вечер», «спасибо». Мой друг из Санкт-Петербурга учится здесь в университете. Никто его не отчисляет и не собирается отчислять. Все ему помогают, и со стороны испанцев вообще нет никакого негатива.
Сейчас все немножко в шоке и растерянности
Ситуация на родине повлияла и на нас. В первую очередь очень сильно меня подкосило то, что мои родители не смогут приехать в апреле. Я не видела их три года и очень ждала этой встречи. Мне даже на работе дали внеочередной отпуск, потому что для испанцев семья — это очень важно. Меня реально каждый день на работе спрашивают: «Как твои родители, удалось ли тебе с ними связаться, нет у них трудностей с продуктами, лекарствами, нужна ли какая-то помощь, как ты себя чувствуешь?» Сейчас понятно, что в ближайшее время родители не приедут.
Второй момент: я преподавала испанский язык русским, мне отправляли денежку на российскую карту. Сейчас в два раза снизилась моя оплата, потому что поменялся курс евро, но самое главное — я не могу пользоваться своей российской карточкой. Соответственно, ни мне родители не могут отправить денег, ни я родителям. Сейчас, чтобы помогать им, я продолжаю давать уроки испанского, и ученики платят в России, но речь идет уже совсем о других суммах: если я раньше получала за занятие 15 евро, то сейчас не доходит даже до 10.
Больших накоплений в России у меня не было, так что на мне это никак не сказалось. Но среди русских в Испании очень много тех, кто работал удаленно. У них, конечно, возникли очень большие проблемы. Во-первых, просто так в два раза снизилась зарплата. Во-вторых, абсолютно непонятно, как сейчас эту зарплату получать.
Самое обидное, что до этой ситуации — в декабре, январе и феврале — по отелю было заметно, что стало большое количество русских приезжать. Радость такая была: наконец-то поехали наши туристы, после коронавируса как-то стали пробираться — и вот всё резко обрубилось. Безусловно, сейчас никого из России нет, и когда появятся, никто не знает.
Еще из негативных моментов: в Испании до коронавируса бензин стоил меньше евро, а сейчас — два евро. Все боятся того, что будет дальше. Меня спрашивают, что происходит в России, чего нам ждать. Я сколько могу, всех успокаиваю, говорю, что всё будет хорошо, что всё разрешится, но вот испуганные глаза, конечно, видеть грустненько. Началась небольшая инфляция, какие-то продукты подорожали. Например, лакомства для собаки стоили евро восемьдесят, сейчас — два евро. Говорят, подсолнечное масло подорожало. Я не видела, потому что мы сидим на оливковом масле, которое здесь производится.
Стычек и негатива нет
Негатива к русским тоже нет, потому что все прекрасно понимают, что русские, которые здесь живут, не имеют ничего общего с тем, что происходит там [на Украине]. Все говорят: если нужна какая-то помощь и вдруг не будет хватать денег или чего-то еще, обращайся. Даже совсем незнакомые люди, когда узнают, что ты из России, пытаются помочь, решить вопрос быстрее и так далее.
Со стороны украинцев я тоже не видела никакого негатива, хотя состою в русскоговорящей группе, а ее создатель — украинка, которая уже очень много лет живет в Севилье. Она сразу очень подробно написала все правила в группе, что на эту тему [спецоперации] мы не разговариваем. Потом испанский адвокат написал тоже в группу, что любые оскорбления и угрозы жизни — это вообще-то уголовное преступление в Испании.
Между украинцами и русскими здесь я пока никаких стычек не наблюдала. У меня подружка из Украины живет недалеко от Севильи, все наши разговоры сводятся к тому, как там родители. В политику мы стараемся никак не вдаваться. Единственное — хочется, конечно, чтобы родители приехали, хочется встретиться с друзьями, которые летом должны были приехать.
Очень грустно, что происходит сейчас. Я уехала из России и возвращаться не собираюсь, но мои родители там — им уже под семьдесят лет, и я бы хотела, чтобы они жили спокойно.
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А наша коллега, которая с осени прошлого года с семьей живет в Лондоне, рассказала, как англичане воспринимают происходящее между Россией и Украиной. Но не всех устраивает жизнь в Великобритании — екатеринбурженка прожила несколько лет в Англии, после чего вернулась на родину и нисколько не жалеет об этом.