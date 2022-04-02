«Очень грустно, что происходит сейчас». Россиянка — о реакции испанцев на события на Украине и отношении к русским

Екатеринбурженка Ольга Глазырина несколько лет назад переехала в Испанию. Девушка рассказывает, что однажды побывала в Севилье на занятиях по фламенко и поняла, что влюбилась в этот город. Там она пережила и пандемию, и столкнулась с новым кризисом — санкции затронули в том числе и россиян, живущих за границей.



Ольга рассказала E1.RU о том, как в Испании воспринимают события на Украине и как изменилось отношение жителей страны к русским. Ей слово.



Я поняла, что Севилья — это мое!

В Испанию я планировала переехать, еще когда жила в Екатеринбурге. Даже начала учить язык, но меня друзья начали отговаривать: «За границей вообще очень сложно, ты там одна не справишься». Ну очень-очень много было доброжелателей! В результате один мой друг сказал: «Раз ты очень любишь море и жару, поезжай в Краснодар».

