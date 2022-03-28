Отправь ребенка в лагерь и получи 20 тысяч рублей: как оформить детский кешбэк

1
Что нужно сделать для получения кешбэка?
Основные условия участия в программе:
- выбрать путевку из перечня предложений на сайте мирпутешествий.рф (список детских лагерей там появится в ночь на 31 марта);
- выбрать смену в лагере, которая начнется не раньше 1 мая и закончится не позже 31 августа;
- купить путевку с помощью карты платежной системы «Мир».
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2
Сколько раз можно получить детский кешбэк?
Количество поездок на одного ребенка не ограничено: можно поехать на любое количество смен и за каждую поездку получить кешбэк, если это будут отдельные транзакции.
Кроме того, если в семье несколько детей, вернуть половину стоимости можно будет также с каждой купленной путевки.
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3
Когда и сколько денег вернется?
Возврат придет в течение пяти дней после покупки на ту же карту «Мир», с которой была совершена оплата.
Сумма кешбэка составит 50% от потраченных денег, но не более 20 тысяч рублей, пояснили в Правительстве РФ.
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4
Деньги будут зачислены напрямую из бюджета?
Технически деньги выделяются из резервного фонда правительства Ростуризму, который, в свою очередь, предоставляет субсидию Национальной системе платежных карт (оператору платежной системы «Мир»). И уже НСПК перечисляет кешбэк покупателям путевок.
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5
Выделенных денег хватит на всех желающих?
Программа будет действовать, пока не будут израсходованы все 7,5 млрд рублей. По подсчетам правительства, путевки с кешбэком рассчитаны не менее чем на 450 тысяч ребят.
Например, в 2021 году, когда на аналогичную программу было выделено 5 млрд рублей, с ее помощью отдохнули 420 тысяч детей.
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6
А что с туристическим кешбэком для взрослых?
В середине марта правительство также внепланово решило повторить свою основную программу туристического кешбэка, на который заложено еще 5 млрд рублей. Она распространяется на путевки и оплату гостиниц от двух ночей в пределах России.
Мы рассказывали, какие условия надо соблюсти, чтобы вернуть 20% от стоимости путевки.
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