Отправь ребенка в лагерь и получи 20 тысяч рублей: как оформить детский кешбэк

Количество поездок на одного ребенка не ограничено: можно поехать на любое количество смен и за каждую поездку получить кешбэк, если это будут отдельные транзакции.

Кроме того, если в семье несколько детей, вернуть половину стоимости можно будет также с каждой купленной путевки.

