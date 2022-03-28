28 марта понедельник
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 4/10
usd 104.68
eur 115.60
Тема дняМальчик пропал под Новосибирском
Отправь ребенка в лагерь и получи 20 тысяч рублей: как оформить детский кешбэк

Отправь ребенка в лагерь и получи 20 тысяч рублей: как оформить детский кешбэк

Инструкция для родителей по возврату половины стоимости путевки

96
Обсудить

Поделиться

В этом году на программу выделено больше денег, чем в прошлом

В этом году на программу выделено больше денег, чем в прошлом

Поделиться

Правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей на кешбэки за отправку детей в лагеря в 2022 году. Получить его смогут только те родители, которые выполнят все условия программы. Рассказываем по шагам, как это сделать.

1

Что нужно сделать для получения кешбэка?

Основные условия участия в программе:

  • выбрать путевку из перечня предложений на сайте мирпутешествий.рф (список детских лагерей там появится в ночь на 31 марта);
  • выбрать смену в лагере, которая начнется не раньше 1 мая и закончится не позже 31 августа;
  • купить путевку с помощью карты платежной системы «Мир».

Поделиться

2

Сколько раз можно получить детский кешбэк?

Количество поездок на одного ребенка не ограничено: можно поехать на любое количество смен и за каждую поездку получить кешбэк, если это будут отдельные транзакции.

Кроме того, если в семье несколько детей, вернуть половину стоимости можно будет также с каждой купленной путевки.

Поделиться

3

Когда и сколько денег вернется?

Возврат придет в течение пяти дней после покупки на ту же карту «Мир», с которой была совершена оплата.

Сумма кешбэка составит 50% от потраченных денег, но не более 20 тысяч рублей, пояснили в Правительстве РФ.

Поделиться

4

Деньги будут зачислены напрямую из бюджета?

Технически деньги выделяются из резервного фонда правительства Ростуризму, который, в свою очередь, предоставляет субсидию Национальной системе платежных карт (оператору платежной системы «Мир»). И уже НСПК перечисляет кешбэк покупателям путевок.

Поделиться

5

Выделенных денег хватит на всех желающих?

Программа будет действовать, пока не будут израсходованы все 7,5 млрд рублей. По подсчетам правительства, путевки с кешбэком рассчитаны не менее чем на 450 тысяч ребят.

Например, в 2021 году, когда на аналогичную программу было выделено 5 млрд рублей, с ее помощью отдохнули 420 тысяч детей.

Поделиться

6

А что с туристическим кешбэком для взрослых?

В середине марта правительство также внепланово решило повторить свою основную программу туристического кешбэка, на который заложено еще 5 млрд рублей. Она распространяется на путевки и оплату гостиниц от двух ночей в пределах России.

Мы рассказывали, какие условия надо соблюсти, чтобы вернуть 20% от стоимости путевки.

Поделиться

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

детские лагерядетский лагерьканикулыкарта «Мир»кешбэккешбэк за путевку
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter