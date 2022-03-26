26 марта суббота
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 2/10
usd 104.68
eur 115.60
Тема дняЧем заменить заблокированные соцсети?
Все новости
Все новости

В Минобороны рассказали, кто звонит россиянам и зовет в военкоматы

В ведомстве назвали ответственных за это

809
Обсудить

Поделиться

Ведомство опубликовало официальное заявление

Ведомство опубликовало официальное заявление

Поделиться

Россиянам, которые находятся в запасе, начали поступать звонки и СМС с призывом прийти в военкомат. В Минобороны заявили, что это — фейки, которые «являются провокацией украинских спецслужб».

— В течение последних дней многим гражданам России мужского пола поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат, — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. — Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб.

На фейковые звонки пожаловались и наши читатели.

— Звонят и приглашают в военкомат, якобы на военные сборы на пару месяцев. Говорит робот, — поделился читатель СГП Александр.

Поделиться

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

Накануне в Минобороны озвучили новые данные о потерях с российской стороны.

Ранее мы писали, что россиянам стали приходить повестки о военных сборах. И объясняли, могут ли из запаса отправить на спецоперацию.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

МинобороныУкраинавоенкоматпризывспецоперация на Украине
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter