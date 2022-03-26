В Минобороны рассказали, кто звонит россиянам и зовет в военкоматы

Россиянам, которые находятся в запасе, начали поступать звонки и СМС с призывом прийти в военкомат. В Минобороны заявили, что это — фейки, которые «являются провокацией украинских спецслужб».
— В течение последних дней многим гражданам России мужского пола поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат, — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. — Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб.
На фейковые звонки пожаловались и наши читатели.
— Звонят и приглашают в военкомат, якобы на военные сборы на пару месяцев. Говорит робот, — поделился читатель СГП Александр.
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