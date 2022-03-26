Как сейчас путешествовать по «недружественной» Европе, если ты русский?

Как уехать, когда не летают самолеты

После начала спецоперации на Украине авиасообщение между Россией и странами ЕС было разорвано. Из-за превышения спроса над предложением цены на билеты через третьи страны (например, Турцию) улетели в космос, затем из-за блокировки российских карт Visa и Mastercard возникли сложности с покупкой билетов у иностранных авиакомпаний, а рейсы в Белград отменялись из-за сообщений о минированиях почти на неделю.



Но приоткрытой «форточкой» в Европу оказался поезд «Аллегро». Билет из Петербурга в Хельсинки мне обошелся в 8 тысяч рублей. Чтобы абсолютно легально уехать в Финляндию, достаточно действующей туристической шенгенской визы (у меня была еще допандемийная французская) и сертификата о прививке одобренной в ЕС вакциной. Также основанием могут быть «веские» причины для въезда — например, наличие недвижимости в Финляндии или ВНЖ в одной из стран ЕС. Если вы летите из Финляндии в третью страну, которая готова пустить вас с ПЦР, то на борт «Аллегро» вас тоже с большой долей вероятности посадят. Дальше — дело техники.

