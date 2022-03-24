Роскомнадзор заблокировал «Google Новости» в России

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал новостной агрегатор от Google. Интернет-сервис News.Google теперь не доступен на территории России.
— Доступ к интернет-сервису News.Google ограничен на территории России за обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине, — заявили в ведомстве. — Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины.
При попытке открыть страницу news.google.com браузеры выдают ошибку.
11 марта Генеральная прокуратура направила в суд заявление о признании Meta (деятельность организации запрещена в РФ) экстремистской организацией. А 21 марта российский суд запретил Facebook и Instagram (деятельность запрещена в РФ), а саму корпорацию признал экстремистской. Рассказываем о нюансах, о которых теперь лучше не забывать.