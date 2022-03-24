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Роскомнадзор заблокировал «Google Новости» в России

Агрегатор, по заявлению ведомства, обеспечивал доступ к фейкам о спецоперации на Украине

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В Роскомнадзоре заявили, что причиной блокировки стало то, что агрегатор обеспечивал доступ к фейкам о спецоперации на Украине

В Роскомнадзоре заявили, что причиной блокировки стало то, что агрегатор обеспечивал доступ к фейкам о спецоперации на Украине

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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал новостной агрегатор от Google. Интернет-сервис News.Google теперь не доступен на территории России.

— Доступ к интернет-сервису News.Google ограничен на территории России за обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине, — заявили в ведомстве. — Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины.

При попытке открыть страницу news.google.com браузеры выдают ошибку.

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СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

11 марта Генеральная прокуратура направила в суд заявление о признании Meta (деятельность организации запрещена в РФ) экстремистской организацией. А 21 марта российский суд запретил Facebook и Instagram (деятельность запрещена в РФ), а саму корпорацию признал экстремистской. Рассказываем о нюансах, о которых теперь лучше не забывать.

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