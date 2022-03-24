«Местные спрашивают о России»: как русская переводчица живет в Германии во время конфликта с Украиной

Анна Малеева — переводчица из Архангельска — застала глобальные мировые проблемы вдали от России. Сейчас она живет в Германии в небольшом городе Ксантене, где работает в археологическом парке. О том, как к ней относятся за границей, она рассказала 29.RU. А также о привычках немцев в еде, регулярных проблемах с поездами и о том, чем местные женщины и мужчины отличаются от российских.
Об интересе немцев к конфликту с Украиной
По словам девушки, простые немцы в Ксантене интересуются конфликтом между Украиной и Россией, но к самой Анне отношение у них не менялось — все относятся уважительно.
— Местные в основном спрашивают меня о том, что происходит в России, — говорит она. — Недавно я была на семинаре, где было очень много волонтеров со всей Европы, и у меня тоже спрашивали, как я отношусь ко всему происходящему.
«Больше свободы студентам»
— Первый раз я попала в Германию в 19 лет. Это была вообще моя первая поездка за границу. Я тогда просто радовалась всему, что происходило, и была счастлива, что нахожусь за рубежом. Что меня тогда поразило, так это размеры Европы: она по сравнению с Россией небольшая. Ты можешь сесть на поезд и через пару часов быть в другой стране, не проходя паспортный контроль.
В университете, где я училась, предоставлялось больше свободы студентам. Я сама составляла свое расписание и сама выбирала курсы, которые должна была посещать. Ты сам должен понимать, что для него важно и интересно. Это, мне кажется, очень круто. Я недавно рассказывала своей соседке-немке, что у нас была в вузе обязательная физкультура, и у меня в дипломе указано, что я отработала 300 или 400 часов на этом предмете. Она очень сильно смеялась и не верила, что мы в университете тратим столько времени на физкультуру.
«Мужчины, скорее всего, не будут дарить тебе цветы»
— Когда я первый раз приехала в Германию, то была в шоке, насколько разные женщины в Германии и в России. Есть такой стереотип, что немки очень страшные — очень многие так почему-то считают. Немецкие женщины не пользуются косметикой, не носят каблуки в повседневной жизни, и тогда меня это очень сильно поразило. Но сейчас я понимаю, что это круто. Здесь просто нет стандартов красоты, и ты чувствуешь себя более свободной. Люди на тебя не смотрят, всем всё равно, как ты одета. Конечно, в больших городах, например в Мюнхене, можно встретить дам на шпильках, с укладкой. Но их гораздо меньше, чем в России.
Немцы, скорее всего, не будут дарить тебе цветы и не будут открывать перед тобой дверь. Но это не потому, что они грубые и неотесанные, не знающие манер. Нет, просто они не рассматривают женщин как «украшение коллектива», «слабый пол» и тех, кому всегда нужна помощь. Те мужчины, с которыми я общалась, поддерживают это равноправие, к которому сейчас очень многие стремятся. Хотя, конечно, есть и исключения, люди везде разные. Но если в целом брать немецких мужчин, то я бы сказала, что они более открытые, в том числе в плане сексуальности.
«Нет такого уровня гомофобии, как в России»
— Еще я здесь впервые увидела двух целующихся мальчиков в клубе. Причем это не был какой-то специфический клуб, вполне обычный. Для меня, деревенской девочки, это было очень неожиданно. Но это я не осуждаю никого. Конечно, в Германии к этому относятся спокойнее, чем в России, но и здесь есть люди, которые всё это не принимают. Чаще всего это люди в возрасте, консервативные и очень верующие. Но такого уровня гомофобии, как в России, здесь нет.
Няня из России для немецких детей
— Второй раз я поехала в Германию практически сразу после окончания университета по международной программе Au Pair. Тогда моя основная цель была — попрактиковаться в языке. Так я прожила год в Штутгарте, в одной семье, где ухаживала за детьми. Есть несколько сайтов, на которые можно отправить свое резюме и найти семью, которая рада взять тебя к себе, чтобы ты помогал им с детьми. Ты живешь, как правило, с ними в одном доме, питаешься вместе с ними, получаешь карманные деньги плюс тебе могут оплачивать языковые курсы. Всё это прописано у тебя в договоре, это ни в коем случае не эксплуатация. По сути это тоже программа языкового обмена: ты получаешь и культурный, и языковой опыт.
Я ухаживала за двумя младшими девочками, у одной из них был синдром Дауна. Я их водила в садик, забирала оттуда, а после мы с ними часа два гуляли или играли, пока их родители были заняты. Бывало, что я сидела с ними по вечерам. При этом у меня не было опыта с детьми, с которыми я бы нянчилась, поэтому это было полезно. Были и сложности, и детские истерики, но я рада, что решилась на такой шаг.
Квалифицированная няня для немецкой семьи — это большие траты. А если к тебе приезжает простая девушка из-за границы, то ты, конечно, тратишь деньги на ее питание, но в целом это выходит выгоднее.
Мальчики тоже приезжают, но реже, потому что считается, что дети — это женская обязанность. Но это всё зависит от семьи. Мне с ней повезло, я до сих пор общаюсь с ними и даже навещала их в декабре, перед Рождеством. Они мне очень помогали, и у нас не было никаких конфликтов. Но я слышала и много негативных историй от других девочек, которые жили в других домах.
На ужин — хлеб
— У немцев очень сильно отличаются приемы еды, это даже немного шокировало. На ужин они всегда ели хлеб! У немцев есть такое понятие — abendbrot, то есть «вечерний хлеб». Они берут сам хлеб, нарезку колбасы, сыра, паштет, масло, какой-нибудь легкий зеленый салат, и всё. Для нас ужин — это что-то горячее, какое-нибудь мясо, но не хлеб! А для них главный прием пищи — это обед. Иногда я сдавалась и предлагала что-то приготовить на ужин, так хотелось чего-то горячего поесть. Ну и супы они практически не едят, это известный факт.
Как можно (было) приехать в Германию
— В семье я прожила год, а потом вернулась в Россию, работала здесь. Но потом решила, что хочу еще раз вернуться. Сейчас я работаю в Археологическом парке Ксантена по проекту «Европейского корпуса солидарности» — это организация Евросоюза для молодых людей от 18 до 30 лет. В Европе существует много организаций, которые могут подать заявку на волонтеров, которых они готовы взять из-за рубежа. Ты, как волонтер, ищешь эти проекты либо на сайте Европейского корпуса, либо в российской компании «Сфера». Критериев там немного: ты должен попасть в возрастную шкалу и знать местный язык. Не нужно запредельное знание, но худо-бедно должен уметь изъясняться. Тебе предоставляется жилье, оплачивают страховку, возмещают билеты и дают деньги. Это, конечно, не шик-блеск, но на жизнь вполне хватает.
«На каждое решение нужно 18 бумажек»
— Немцы и бюрократия — на каждое решение им нужно 18 бумажек, и ждать его нужно ужасно долго. Я работаю в муниципальной организации, и здесь есть свои приколы. У меня была такая проблема — нужно было организовать хоум-офис, чтобы работать из дома. Я обратилась к своему руководителю, он — к своему, тот — еще к своему, и так далее, а последний направил запрос в Кёльн. Всё это нужно было только для того, чтобы подтвердить, что они мне разрешают доступ к сети. Это не сложная техническая задача, просто нужно было услышать: «Да, мы разрешаем».
Карту в немецком банке я получала где-то две недели. Я пришла, мы заключили договор, мне открыли счет, сказали, что пришлют карту письмом по почте, а отдельно от нее пришлем пин-код. Всё это длилось две недели. По сравнению с ними в России всё проще и быстрее. А из-за того, что немцы бережно относятся к своим персональным данным, здесь очень долго и неудобно переводить деньги. Ты не можешь нажать три кнопки и отправить кому-то нужную сумму. И еще они постоянно пользуются почтой — я получаю кучу бумажных писем, хотя можно было бы решить всё по е-мейлу.
«Поезд остановили и нас всех высадили»
— [Основной железнодорожный оператор Германии] Deutsche Bahn — это просто моя боль! Наверное, это зависит и от региона, но у нас Deutsche Bahn просто ужасен. Поезд ездит через пень-колоду. Я живу в маленьком городе, и единственное сообщение с большим городом, Дуйсбургом, — это поезд, и он должен ездить раз в час. По факту же у него постоянно какие-то сбои.
У нас тут был ураган, так после него три дня поездов не было вообще. Я ехала из Баварии в пятницу, должна была выехать в 16:00 из Мюнхена и приехать в 22 часа в свой город. А в итоге я приехала домой в субботу, в 17 часов! Мне пришлось ночевать в отеле Дюссельдорфа, потому что поезд остановили и нас всех высадили. Сказали, что дальше он не поедет из-за урагана.
В другой раз мне прислали е-мейл, что поезд опаздывает на полчаса. Я подумала: «Окей, пойду посижу в кафе». Поднимаюсь на платформу и вижу, что мой поезд уже уезжает! Поднимаюсь к стойке информации, и сотрудница мне говорит: «Опоздания не было, у нас произошла ошибка». Каждый раз, когда я думаю, что Deutsche Bahn не может быть еще хуже, он выдает какую-нибудь несусветную дичь еще покруче.
— Конечно, немцы более рациональны, чем русские. Хотя, конечно, из каждого правила есть исключения. В Германии больше правил, которых все придерживаются. С одной стороны, это всё усложняет. Но с другой — ты точно знаешь, что если ты сделаешь всё и пройдешь этот квест, то ты получишь то, что хочешь.