«Местные спрашивают о России»: как русская переводчица живет в Германии во время конфликта с Украиной

Я ухаживала за двумя младшими девочками, у одной из них был синдром Дауна. Я их водила в садик, забирала оттуда, а после мы с ними часа два гуляли или играли, пока их родители были заняты. Бывало, что я сидела с ними по вечерам. При этом у меня не было опыта с детьми, с которыми я бы нянчилась, поэтому это было полезно. Были и сложности, и детские истерики, но я рада, что решилась на такой шаг.



Квалифицированная няня для немецкой семьи — это большие траты. А если к тебе приезжает простая девушка из-за границы, то ты, конечно, тратишь деньги на ее питание, но в целом это выходит выгоднее.

Мальчики тоже приезжают, но реже, потому что считается, что дети — это женская обязанность. Но это всё зависит от семьи. Мне с ней повезло, я до сих пор общаюсь с ними и даже навещала их в декабре, перед Рождеством. Они мне очень помогали, и у нас не было никаких конфликтов. Но я слышала и много негативных историй от других девочек, которые жили в других домах.



На ужин — хлеб

— У немцев очень сильно отличаются приемы еды, это даже немного шокировало. На ужин они всегда ели хлеб! У немцев есть такое понятие — abendbrot, то есть «вечерний хлеб». Они берут сам хлеб, нарезку колбасы, сыра, паштет, масло, какой-нибудь легкий зеленый салат, и всё. Для нас ужин — это что-то горячее, какое-нибудь мясо, но не хлеб! А для них главный прием пищи — это обед. Иногда я сдавалась и предлагала что-то приготовить на ужин, так хотелось чего-то горячего поесть. Ну и супы они практически не едят, это известный факт.