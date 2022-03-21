В Кремле заявили, что огонь на время переговоров России и Украины прекращать не будут

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что прекращения огня на время переговоров России и Украины не будет.
— Дело в том, что любая остановка операции используется националистическими подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных, — рассказал Песков. — Так было неоднократно, это, конечно, осложняет процесс.
Кроме того, Дмитрий Песков сообщил, что прогресс на переговорах между РФ и Украиной недостаточен, чтобы можно было говорить о контактах Владимира Путина и Владимира Зеленского, и не соответствует ситуации, складывающейся для украинской стороны.
Песков отметил, что для того чтобы Зеленский смог получить встречу с Путиным, сначала «надо сделать домашнюю работу». Речь идет о проведении и согласовании результатов переговоров российской и украинской делегаций. Иначе главам государств просто нечего будет фиксировать.
Путин и Зеленский в качестве президентов встречались всего один раз — в Париже на саммите «нормандской четверки» в 2019 году, напомнили в кремлевском пуле. По телефону говорили чаще, но до 2021 года. В 2019 году Путин и Зеленский беседовали пять раз, в 2020 — два. С момента начала спецоперации РФ на Украине Зеленский попросил о встрече с Путиным уже шесть раз:
- 1 марта Зеленский первый раз после начала действий российской армии заявил о готовности поговорить;
- 3 марта опять предложил Путину сесть за стол переговоров: по-соседски;
- 5 марта он передал те же самые пожелания через Эрдогана;
- 9 марта Киев попросил Германию помочь организовать встречу двух лидеров;
- 10 марта Киев вновь захотел прямых переговоров Путина и Зеленского;
- 18 марта Киев заявил о готовности встретиться «хоть завтра».
До начала спецоперации организовать встречу предлагал президент Турции, Зеленский аккуратно говорил, что его личная встреча с Путиным разблокировала бы отношения Украины с РФ, потому что «нужно найти выход».
Подробности российско-украинского конфликта мы собираем в онлайн-трансляции.