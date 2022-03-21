Российский суд запретил Facebook и Instagram

Адвокат американской компании в московском суде заявила, что Meta изменила свою политику и не допускает русофобии и призывов к насилию над россиянами на своих площадках.





— Компания после публичного обсуждения изменила политику, — рассказала адвокат. — Недопустимы разжигание ненависти в отношении российских гражданских лиц, русофобия, призывы к притеснению. Мы также не допускаем призывов к убийствам глав государств.

Решением суда Meta должна выплатить миллион рублей штрафа, а деятельность Facebook и Instagram будет приостановлена на 90 дней.

Признать Meta экстремистской организацией Генпрокуратура потребовала после заявления пресс-секретаря корпорации Энди Стоуна о том, что компания снимает ограничения на призывы к насилию против российских военнослужащих в некоторых странах. Надзорное ведомство увидело в этом разжигание ненависти и вражды по отношению к россиянам и заявило, что такие шаги «формируют представление о допустимости террористической деятельности».



Позже вице-президент Meta Ник Клегг уточнил, что новые правила публикации постов предполагалось установить только для Украины, а изменения в политике компании связаны со стремлением защитить права граждан на свободу слова «как выражение самозащиты».