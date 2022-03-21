Российский суд запретил Facebook и Instagram

Тверской суд Москвы признал компанию Meta экстремистской организацией. Ранее с соответствующим иском в суд обратилась Генпрокуратура РФ. Решение суда должно быть исполнено немедленно, передает РИА Новости.
Прокуратура в суде просила запретить деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram, при этом WhatsApp просьбы ведомства не коснулись. Кроме того, прокурор в суде заявил, что пользоваться продуктами корпорации можно (и юрлицам, и обычным гражданам) — это не может быть признано экстремизмом.
Адвокат американской компании в московском суде заявила, что Meta изменила свою политику и не допускает русофобии и призывов к насилию над россиянами на своих площадках.
— Компания после публичного обсуждения изменила политику, — рассказала адвокат. — Недопустимы разжигание ненависти в отношении российских гражданских лиц, русофобия, призывы к притеснению. Мы также не допускаем призывов к убийствам глав государств.
Решением суда Meta должна выплатить миллион рублей штрафа, а деятельность Facebook и Instagram будет приостановлена на 90 дней.
Признать Meta экстремистской организацией Генпрокуратура потребовала после заявления пресс-секретаря корпорации Энди Стоуна о том, что компания снимает ограничения на призывы к насилию против российских военнослужащих в некоторых странах. Надзорное ведомство увидело в этом разжигание ненависти и вражды по отношению к россиянам и заявило, что такие шаги «формируют представление о допустимости террористической деятельности».
Позже вице-президент Meta Ник Клегг уточнил, что новые правила публикации постов предполагалось установить только для Украины, а изменения в политике компании связаны со стремлением защитить права граждан на свободу слова «как выражение самозащиты».
В посольстве РФ в США заявили, что разрешение Meta — явное свидетельство того, что России объявлена информационная война, и это война без правил.
— Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам, — говорилось в заявлении посольства РФ в США, опубликованном 11 марта. — Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандисткой машины западных правящих кругов. Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности. Пользователи Facebook и Instagram не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать одни народы с другими.
В Кремле на инициативу Meta отреагировали однозначно — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на последние заявления компании, восстановление полноценной работы сервисов Meta маловероятно.
Председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас заверил, что за использование Instagram и Facebook санкции россиянам не грозят, даже если они будут использовать средства обхода блокировок Роскомнадзора. Также пользователи не будут нести ответственность за простое наличие профиля в этих соцсетях в случае признания Meta экстремистской организацией.
Ранее Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории России, позже он официально попал в список запрещенных сайтов Роскомнадзора. Еще раньше — в ответ на ограничение доступа к аккаунтам российских СМИ — в РФ заблокировали Facebook.