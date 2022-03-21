21 марта понедельник
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 2/10
usd 103.95
eur 114.40
Тема дняНасмерть сбили женщину
Все новости
Все новости

Российский суд запретил Facebook и Instagram

Компания Meta признана экстремистской

3 538
10Обсудить

Поделиться

В Кремле говорят, что восстановление полноценной работы сервисов Meta маловероятно

В Кремле говорят, что восстановление полноценной работы сервисов Meta маловероятно

Поделиться

Тверской суд Москвы признал компанию Meta экстремистской организацией. Ранее с соответствующим иском в суд обратилась Генпрокуратура РФ. Решение суда должно быть исполнено немедленно, передает РИА Новости.

Прокуратура в суде просила запретить деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram, при этом WhatsApp просьбы ведомства не коснулись. Кроме того, прокурор в суде заявил, что пользоваться продуктами корпорации можно (и юрлицам, и обычным гражданам) — это не может быть признано экстремизмом.

Адвокат американской компании в московском суде заявила, что Meta изменила свою политику и не допускает русофобии и призывов к насилию над россиянами на своих площадках.


— Компания после публичного обсуждения изменила политику, — рассказала адвокат. — Недопустимы разжигание ненависти в отношении российских гражданских лиц, русофобия, призывы к притеснению. Мы также не допускаем призывов к убийствам глав государств.

Решением суда Meta должна выплатить миллион рублей штрафа, а деятельность Facebook и Instagram будет приостановлена на 90 дней.

Признать Meta экстремистской организацией Генпрокуратура потребовала после заявления пресс-секретаря корпорации Энди Стоуна о том, что компания снимает ограничения на призывы к насилию против российских военнослужащих в некоторых странах. Надзорное ведомство увидело в этом разжигание ненависти и вражды по отношению к россиянам и заявило, что такие шаги «формируют представление о допустимости террористической деятельности».

Позже вице-президент Meta Ник Клегг уточнил, что новые правила публикации постов предполагалось установить только для Украины, а изменения в политике компании связаны со стремлением защитить права граждан на свободу слова «как выражение самозащиты».

В посольстве РФ в США заявили, что разрешение Meta — явное свидетельство того, что России объявлена информационная война, и это война без правил.

— Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам, — говорилось в заявлении посольства РФ в США, опубликованном 11 марта. — Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандисткой машины западных правящих кругов. Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности. Пользователи Facebook и Instagram не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать одни народы с другими.

В Кремле на инициативу Meta отреагировали однозначно — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на последние заявления компании, восстановление полноценной работы сервисов Meta маловероятно.

Председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас заверил, что за использование Instagram и Facebook санкции россиянам не грозят, даже если они будут использовать средства обхода блокировок Роскомнадзора. Также пользователи не будут нести ответственность за простое наличие профиля в этих соцсетях в случае признания Meta экстремистской организацией.

СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

Ранее Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории России, позже он официально попал в список запрещенных сайтов Роскомнадзора. Еще раньше — в ответ на ограничение доступа к аккаунтам российских СМИ — в РФ заблокировали Facebook.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК10
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

FacebookInstagramWhatsAppэкстремизмсудГенпрокуратура РФMetaблокировка Facebook
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter