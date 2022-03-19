19 марта суббота
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 2/10
usd 103.95
eur 114.40
Тема дняОт ковида умер 48-летний мужчина
Все новости
Все новости

Роскомнадзор пригрозил YouTube «мерами технологического воздействия» за блокировку каналов российских СМИ

В ведомстве требуют прекратить дискриминацию

116
Обсудить

Поделиться

Роскомнадзор призвал Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе Youtube

Роскомнадзор призвал Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе Youtube

Поделиться

Роскомнадзор зафиксировал 54 случая цензуры в отношении каналов российских СМИ. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

— Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, «РЕН ТВ», «Известия», «Пятый канал», «Русское радио», «Царьград» и общероссийских: «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Звезда», «Россия 24», Sputnik, РИА «Новости». Заблокированными также остаются страницы просветительских кинопроектов «РЖЕВ. 500 дней в огне» и «Крым. Путь на Родину», — сообщает Роскомнадзор.

По всем этим фактам ведомство направляло требования прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей видеохостинга.

СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

— Тем не менее, по состоянию на 18 марта со стороны компании Google LLC эти требования не выполнены, — говорят в Роскомнадзоре. — Ещё раз призываем компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе Youtube в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством. И напоминаем о предусмотренных законодательством мерах технологического воздействия в отношении интернет-платформ.

Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к Instagram, Facebook и Twitter.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

YouTubeРоскомнадзорблокировка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter