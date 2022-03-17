Сеть городских порталов запускает новое медиа в Москве — MSK1.RU

Сеть городских порталов (Shkulev Media Holding) запускает новое СМИ в Москве — MSK1.RU. Это решение, которое давно назревало вместе с ростом и развитием сети, куда сегодня входит 26 редакций по всей стране. Команда MSK1.RU будет следовать главным журналистским принципам, по которым живет и работает вся сеть: достоверность, оперативность, объективность, неравнодушие и включенность в проблемы горожан.

— Мы понимаем, что сейчас очень непростые времена для всех наших коллег. Но мы также понимаем, что сегодня людям как никогда прежде нужна оперативная и проверенная информация, информация для принятия решений. Нужны надежные источники таких данных. И именно поэтому мы решили, что сейчас самое подходящее время создать СМИ, которое будет давать эксклюзивную информацию, отвечать на самые сложные и волнующие вопросы, которое будет рассказывать о проблемах столицы и регионов и вместе с экспертами искать пути их решения. Так работают все наши сайты, так будет работать MSK1.RU, — говорит редакционный директор Сети городских порталов Ольга Прохорова.