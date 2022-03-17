Сеть городских порталов запускает новое медиа в Москве — MSK1.RU

Сеть городских порталов (Shkulev Media Holding) запускает новое СМИ в Москве — MSK1.RU. Это решение, которое давно назревало вместе с ростом и развитием сети, куда сегодня входит 26 редакций по всей стране. Команда MSK1.RU будет следовать главным журналистским принципам, по которым живет и работает вся сеть: достоверность, оперативность, объективность, неравнодушие и включенность в проблемы горожан.
— Мы понимаем, что сейчас очень непростые времена для всех наших коллег. Но мы также понимаем, что сегодня людям как никогда прежде нужна оперативная и проверенная информация, информация для принятия решений. Нужны надежные источники таких данных. И именно поэтому мы решили, что сейчас самое подходящее время создать СМИ, которое будет давать эксклюзивную информацию, отвечать на самые сложные и волнующие вопросы, которое будет рассказывать о проблемах столицы и регионов и вместе с экспертами искать пути их решения. Так работают все наши сайты, так будет работать MSK1.RU, — говорит редакционный директор Сети городских порталов Ольга Прохорова.
MSK1.RU станет площадкой, где будет возможен диалог общества, бизнеса и власти. Столичная повестка часто резонирует с региональной, поэтому и новая площадка станет настоящим «порталом» между Москвой и регионами.
Главным редактором московского портала станет Оксана Маклакова, которая с августа 2019 года возглавляла редакцию в Екатеринбурге.
— Мы ценим талант Оксаны, ее силу духа, высочайший уровень профессионализма и приверженность принципам открытой, смелой журналистики. Верим, что эти качества помогут Оксане ярко заявить о сайте MSK1.RU на медиарынке, — считает Ольга Прохорова.
Опыт Оксаны в Екатеринбурге показал, что это реально.
— Сегодня Е1.RU — самое большое региональное СМИ в России, каждый день на сайт заходят 650 тысяч человек. Успех Е1 — это результат работы сплоченной и дружной команды профессионалов, каждого из которых по-настоящему волнует всё, что происходит в городе, — говорит Оксана Маклакова.
Новым главным редактором Е1.RU станет известный журналист Артем Беседин.
Артем имеет большой опыт работы в кубанских СМИ (в холдинге «Новое телевидение Кубани», интернет-портале «Кубань 24», портале «Юга.ру», где занимал пост главного редактора). В последние два года Беседин работал редактором в издании «Такие дела», занимающемся социальной журналистикой.
— Я всегда считал журналистику регионов важнейшим фактором роста в нашей отрасли — роста качества, возникновения новых имен, новых тем и новых подходов. Знаю, что в Е1.RU, собралась мощная команда, и верю, что вместе мы продолжим развитие и сможем достигнуть еще большего — для этого, по-моему, есть все предпосылки, — говорит Артем Беседин.
В структуру группы компаний Shkulev Media Holding входят 45 сайтов Сети городских порталов с редакциями в 26 городах России. Среди них крупнейшие издания — E1.RU, NGS.RU, 74.RU, 72.RU, «Фонтанка.ру». Также в составе холдинга бренды Woman.ru, Wday.ru, StarHit.ru, «Антенна-Телесемь», «Вокруг Света», Parents.ru, «Доктор Питер».