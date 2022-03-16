Клипы «ВКонтакте» посмотрели за сутки 715 млн раз

Пользователи VK установили новые рекорды активности: за сутки клипы посмотрели 715 миллионов раз, истории — 200 миллионов. Предыдущий рекорд с клипами фиксировался совсем недавно, 10 марта, а новый обскакал его на 19%.
— Пользователи активно не только смотрят, но и размещают контент: авторы опубликовали на платформе в 10 раз больше клипов, чем в среднем за предыдущий месяц, — делятся в пресс-службе компании.
Просмотр историй увеличился к 14 марта: их опубликовано на 95% больше, чем неделю назад. Количество авторов историй увеличилось на 71%, а просмотры выросли более чем в 2 раза (на 132%).
На 369% увеличилось количество созданных за 7 дней сообществ (по сравнению со средним недельным показателем). Рекордные показатели связаны как с приходом новых пользователей с других платформ, так и ростом активности авторов, уже давно публикующих контент.
Ранее соцсеть объявила о поддержке новых авторов, а также о создании общественного совета по поддержке среднего и малого бизнеса. Он должен стать «единым окном» для сбора и проработки предложений от предпринимателей по всей стране.