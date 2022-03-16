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Клипы «ВКонтакте» посмотрели за сутки 715 млн раз

А просмотр историй увеличился на 95% за неделю

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Рекорды связывают как с приходом новых пользователей, так и ростом активности старых авторов

Рекорды связывают как с приходом новых пользователей, так и ростом активности старых авторов

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Пользователи VK установили новые рекорды активности: за сутки клипы посмотрели 715 миллионов раз, истории — 200 миллионов. Предыдущий рекорд с клипами фиксировался совсем недавно, 10 марта, а новый обскакал его на 19%.

— Пользователи активно не только смотрят, но и размещают контент: авторы опубликовали на платформе в 10 раз больше клипов, чем в среднем за предыдущий месяц, — делятся в пресс-службе компании.

Просмотр историй увеличился к 14 марта: их опубликовано на 95% больше, чем неделю назад. Количество авторов историй увеличилось на 71%, а просмотры выросли более чем в 2 раза (на 132%).

На 369% увеличилось количество созданных за 7 дней сообществ (по сравнению со средним недельным показателем). Рекордные показатели связаны как с приходом новых пользователей с других платформ, так и ростом активности авторов, уже давно публикующих контент.

Ранее соцсеть объявила о поддержке новых авторов, а также о создании общественного совета по поддержке среднего и малого бизнеса. Он должен стать «единым окном» для сбора и проработки предложений от предпринимателей по всей стране.

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«ВКонтакте»социальная сетьVK
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