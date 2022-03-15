В России внепланово вернули туристический кешбэк. Что нужно сделать, чтобы вернуть деньги за путевку

С 15 марта россиянам снова стала доступна программа туристического кешбэка. Ее суть в том, что часть денег, потраченных на путешествие, вернется покупателю на карту.
Какие условия обязательно нужно соблюсти, чтобы получить кешбэк:
- потратить его можно на оплату гостиницы или путевку, предусматривающую размещение в гостинице;
- период проживания в гостинице и (или) транспортном средстве размещения составляет не менее двух ночей;
- информация об услуге размещена на сайте программы;
- оплатить услугу нужно на сайте программы картой платежной системы «Мир», зарегистрировав ее в программе лояльности;
- туристская услуга оказывается на территории России;
- услуга будет оказана с 15 марта по 30 июня 2022 года;
- услуга будет оплачена с 15 марта по 30 апреля 2022 года.
Кешбэк за покупку такого путешествия составит 20% от его стоимости, но не более 20 тысяч рублей.
Напомним, впервые программа была запущена для стимулирования внутреннего туризма в 2020 году. Целью было поддержание туристического бизнеса из-за закрытых в пандемию границ. Последний же этап программы стартовал 18 января и должен был завершиться 12 апреля, но закончился 1 марта из-за того, что у правительства закончились деньги, выделенные на выплату кешбэка.
СЮЖЕТ
Очередная программа кешбэка планировалась на осень, но в условиях санкций и нового кризиса туристической отрасли Ростуризм объявил о возобновлении программы 15 марта. Нынешний этап программы стал уже шестым.
Всего на 2022 год на программу туристического кешбэка власти заложили 5 млрд рублей. Как только они иссякнут, программа должна завершиться.