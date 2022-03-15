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Тема дняВ России вернули туристический кешбэк
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В России внепланово вернули туристический кешбэк. Что нужно сделать, чтобы вернуть деньги за путевку

Программа распространяется на путевки, купленные с 15 марта

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Чтобы получить кешбэк, нужно выбрать предложение из перечня на специальном сайте

Чтобы получить кешбэк, нужно выбрать предложение из перечня на специальном сайте

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С 15 марта россиянам снова стала доступна программа туристического кешбэка. Ее суть в том, что часть денег, потраченных на путешествие, вернется покупателю на карту.

Какие условия обязательно нужно соблюсти, чтобы получить кешбэк:

  • потратить его можно на оплату гостиницы или путевку, предусматривающую размещение в гостинице;
  • период проживания в гостинице и (или) транспортном средстве размещения составляет не менее двух ночей;
  • информация об услуге размещена на сайте программы;
  • оплатить услугу нужно на сайте программы картой платежной системы «Мир», зарегистрировав ее в программе лояльности;
  • туристская услуга оказывается на территории России;
  • услуга будет оказана с 15 марта по 30 июня 2022 года;
  • услуга будет оплачена с 15 марта по 30 апреля 2022 года.

Кешбэк за покупку такого путешествия составит 20% от его стоимости, но не более 20 тысяч рублей.

Напомним, впервые программа была запущена для стимулирования внутреннего туризма в 2020 году. Целью было поддержание туристического бизнеса из-за закрытых в пандемию границ. Последний же этап программы стартовал 18 января и должен был завершиться 12 апреля, но закончился 1 марта из-за того, что у правительства закончились деньги, выделенные на выплату кешбэка.

СЮЖЕТ

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Очередная программа кешбэка планировалась на осень, но в условиях санкций и нового кризиса туристической отрасли Ростуризм объявил о возобновлении программы 15 марта. Нынешний этап программы стал уже шестым.

Всего на 2022 год на программу туристического кешбэка власти заложили 5 млрд рублей. Как только они иссякнут, программа должна завершиться.

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