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Дневная аудитория VK выросла на 8,7%

В соцсети фиксируют прирост новых пользователей и видео

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Количество просмотров ленты VK выросло в четыре раза

Количество просмотров ленты VK выросло в четыре раза

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Количество регистраций в социальной сети «Вконтакте» увеличилось в четыре раза, а дневная аудитория выросла на 8,7% — на 4 млн.

— Теперь «ВКонтакте» пользуются более 50 млн человек в день — социальная сеть установила новый рекорд по дневной аудитории в России, — говорят в пресс-службе. Там отмечают, что число регистраций увеличилось в 4 раза, каждый день пользователи стали добавляться друг другу в друзья в десятки миллионов раз чаще.

Выросло и количество видео: число ежедневных роликов — на 15,5%, а количество просмотров ленты — на 25%.

Напомним, ранее Роскомнадзор ограничил социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, а социальная сеть TikTok ввела ограничения в РФ из-за военной операции на Украине.

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