Роскомнадзор сказал, когда заблокирует Instagram

В Роскомнадзоре рассказали, когда начнется блокировка Instagram.
— Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода, — говорится в сообщении ведомства.
11 марта Генпрокуратура РФ направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией. Компании Meta принадлежат WhatsApp, Facebook и Instagram. Ведомство в своих требованиях ссылается на то, что в соцсетях распространяют призывы к насилию в связи с проводимой ВС РФ спецоперацией на Украине. Facebook уже заблокирован в России из-за «дискриминации российских СМИ».
Что будет пользователям, которые намерены пользоваться соцсетями в обход блокировки — мы выяснили с экспертами.