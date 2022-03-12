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Тема дняРоскомнадзор ограничит Instagram в России
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Роскомнадзор сказал, когда заблокирует Instagram

Пользователям дали время, чтобы сохранить фото на память

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О блокировке социальной сети Роскомнадзор попросила прокуратура

О блокировке социальной сети Роскомнадзор попросила прокуратура

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В Роскомнадзоре рассказали, когда начнется блокировка Instagram.

Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода, — говорится в сообщении ведомства.

11 марта Генпрокуратура РФ направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией. Компании Meta принадлежат WhatsApp, Facebook и Instagram. Ведомство в своих требованиях ссылается на то, что в соцсетях распространяют призывы к насилию в связи с проводимой ВС РФ спецоперацией на Украине. Facebook уже заблокирован в России из-за «дискриминации российских СМИ».

Что будет пользователям, которые намерены пользоваться соцсетями в обход блокировки — мы выяснили с экспертами.

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