Если Facebook и Instagram признают экстремистскими, то пользователи тоже будут экстремистами? Объясняем

Генпрокуратура РФ 11 марта направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией. Компании Meta принадлежат WhatsApp, Facebook и Instagram. Ведомство в своих требованиях ссылается на то, что в соцсетях распространяют призывы к насилию в связи с проводимой ВС РФ спецоперацией на Украине. Facebook уже заблокирован в России из-за «дискриминации российских СМИ», доступ к Instagram Роскомнадзор начал ограничивать сегодня. Многие ищут способы обхода блокировок сейчас, но чем грозит использование соцсетей после того, как они станут экстремистскими? Разбираемся.
— В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25.07.2002
В соответствии со статьей 11 того же закона в случае осуществления СМИ экстремистской деятельности деятельность такого СМИ может быть прекращена по решению суда. Таким образом, в случае признания Meta экстремистской организацией социальные сети («Инстаграм» и «Фейсбук») подлежат блокировке.
— Обращаем внимание, что законодательством РФ предусмотрена ответственность за саму экстремистскую деятельность, поэтому блокировка соцсетей не должна повлечь за собой привлечение к ответственности российских пользователей этих соцсетей, при условии что эти пользователи не распространяли у себя в профиле материалы, признанные экстремистскими (перечень таких материалов опубликован на сайте Министерства юстиции РФ), — говорит Диана Лейчук.
Такой же позиции придерживается глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, который ранее заявил, что владельцы аккаунтов в соцсетях Meta не будут считаться экстремистами даже в случае продолжения использования соцсетей с обходом блокировки.
Аналогичное заявление сделала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
— Будет ли считаться экстремизмом использование WhatsApp россиянами? Нет, конечно. Равно как не коснется это и пользователей Instagram и Facebook, — написала она в своем Telegram-канале.
Тем временем представители власти и официальные ведомства уже покидают площадку. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко решила удалить свой аккаунт в Instagram и перейти во «ВКонтакте», отказались от привычной соцсети мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, прекратило вести аккаунт МВД РФ.