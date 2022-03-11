Если Facebook и Instagram признают экстремистскими, то пользователи тоже будут экстремистами? Объясняем

Генпрокуратура РФ 11 марта направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией. Компании Meta принадлежат WhatsApp, Facebook и Instagram. Ведомство в своих требованиях ссылается на то, что в соцсетях распространяют призывы к насилию в связи с проводимой ВС РФ спецоперацией на Украине. Facebook уже заблокирован в России из-за «дискриминации российских СМИ», доступ к Instagram Роскомнадзор начал ограничивать сегодня. Многие ищут способы обхода блокировок сейчас, но чем грозит использование соцсетей после того, как они станут экстремистскими? Разбираемся.