Роскомнадзор ограничит Instagram в России

Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram в России. Причиной этого стало то, что руководство социальной сети официально разрешило пользователям публиковать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих. Вот что говорится в заявлении ведомства:
— В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих. Согласно заявлению пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. Энди Стоуна от 11.03.2022 компания снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих.
Ранее забанить Instagram в России от РКН потребовала Генпрокуратура.
— В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также систематически размещается информация, содержащая призывы к участию граждан на территории Российской Федерации в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, — объясняла Генпрокуратура свое требование о блокировке Instagram.
Кроме того, следственный комитет РФ возбудил в отношении компании Meta уголовные дела — за пропаганду терроризма и «возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия».
Ранее американская Meta Platforms, которой принадлежат Facebook и Instagram, временно разрешила пользователям соцсетей в некоторых странах публиковать призывы к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые участвуют в операции на Украине.
Пресс-секретарь Meta Энди Стоун опубликовал скриншот рассылки, из которой следует, что компания «временно разрешила формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали запрет на призывы к насилию». При этом подобные призывы в отношении мирных россиян Meta по-прежнему считает недопустимыми.
Призывы к насилию в отношению российских солдат соцсети Meta теперь считают допустимыми для пользователей из России, Украины, Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.
В ответ на это посольство России в США обратилось к американским властям с требованием пресечь «экстремистскую деятельность» Meta Platforms из-за разрешения публикации призывов к насилию в отношении российских солдат.
— Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил, — заявили в российском диппредставительстве.
Напомним, соцсеть Facebook ранее была заблокирована на территории России по решению Роскомнадзора.