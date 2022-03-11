Генпрокуратура потребовала забанить Instagram в России

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун опубликовал скриншот рассылки, из которой следует, что компания «временно разрешила формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали запрет на призывы к насилию». При этом подобные призывы в отношении мирных россиян Meta по-прежнему считает недопустимыми.



Призывы к насилию в отношению российских солдат соцсети Meta теперь считают допустимыми для пользователей из России, Украины, Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.



В ответ на это посольство России в США обратилось к американским властям с требованием пресечь «экстремистскую деятельность» Meta Platforms из-за разрешения публикации призывов к насилию в отношении российских солдат.



— Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил, — заявили в российском диппредставительстве.



Напомним, соцсеть Facebook ранее была заблокирована на территории России по решению Роскомнадзора.

