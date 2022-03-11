Генпрокуратура потребовала забанить Instagram в России

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к Instagram. Ведомство также просит суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
Кроме того, как сообщает пресс-служба СК РФ, следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против вооруженных сил РФ.
Ранее американская Meta Platforms, которой принадлежат Facebook и Instagram, временно разрешила пользователям соцсетей в некоторых странах публиковать призывы к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые участвуют в операции на Украине.
Пресс-секретарь Meta Энди Стоун опубликовал скриншот рассылки, из которой следует, что компания «временно разрешила формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали запрет на призывы к насилию». При этом подобные призывы в отношении мирных россиян Meta по-прежнему считает недопустимыми.
Призывы к насилию в отношению российских солдат соцсети Meta теперь считают допустимыми для пользователей из России, Украины, Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.
В ответ на это посольство России в США обратилось к американским властям с требованием пресечь «экстремистскую деятельность» Meta Platforms из-за разрешения публикации призывов к насилию в отношении российских солдат.
— Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил, — заявили в российском диппредставительстве.
Напомним, соцсеть Facebook ранее была заблокирована на территории России по решению Роскомнадзора.