Владимир Путин одобрил участие добровольцев в спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Сергея Шойгу привлекать добровольцев на Украину. Об этом он сообщил на селекторном совещании с главой Минобороны.
— Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий, — заявил президент.
Шойгу сказал, что больше всего желающих поехать на помощь ДНР и ЛНР — из стран Ближнего Востока, свыше 16 тысяч человек.
Кроме того, Сергей Шойгу на селекторе с Владимиром Путиным предложил передать войскам ДНР и ЛНР трофейные ПЗРК, ПТУР, «Джавелины», а также танки и стрелковое оружие.
Это предложение глава государства также поддержал.
Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля по приказу Владимира Путина. Подробности и реакцию мира на эти события мы собираем в онлайн-трансляции.