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Владимир Путин одобрил участие добровольцев в спецоперации на Украине

Всем желающим помогут перебраться в зону боевых действий

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Президент заявил, что надо идти навстречу людям, которые хотят помочь Донбассу

Президент заявил, что надо идти навстречу людям, которые хотят помочь Донбассу

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение Сергея Шойгу привлекать добровольцев на Украину. Об этом он сообщил на селекторном совещании с главой Минобороны.

— Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий, — заявил президент.

Шойгу сказал, что больше всего желающих поехать на помощь ДНР и ЛНР — из стран Ближнего Востока, свыше 16 тысяч человек.

Кроме того, Сергей Шойгу на селекторе с Владимиром Путиным предложил передать войскам ДНР и ЛНР трофейные ПЗРК, ПТУР, «Джавелины», а также танки и стрелковое оружие.

Это предложение глава государства также поддержал.

Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля по приказу Владимира Путина. Подробности и реакцию мира на эти события мы собираем в онлайн-трансляции.

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Владимир ПутинРоссияСергей ШойгуУкраинадобровольцыспецоперация на Украине
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