Клипы «ВКонтакте» собрали за сутки 600 млн просмотров

Соцсеть решила поддержать новых авторов и запустила челлендж в клипах — победителей ждут сто умных колонок и возможность снять ролики с известными блогерами. Кроме того, сеть приняла решение временно отказаться от собственной прибыли в инструментах для монетизации авторов. Благодаря этому они получат 100% дохода от показа рекламы на платформе и смогут заработать порядка 600 миллионов рублей.