Клипы «ВКонтакте» собрали за сутки 600 млн просмотров

Российская социальная сеть «ВКонтакте» рассказала, что за последние дни просмотр видео вырос на 40%, а загрузка клипов — в два раза. 8 марта соцсеть достигла нового рекорда: 1,75 просмотров видео и 600 миллионов просмотров клипов за сутки.
— За последние две недели ежедневная аудитория «ВКонтакте» выросла на 300 тысяч пользователей, и компания прогнозирует дальнейший рост. Число ежедневных регистраций в социальной сети выросло почти на 20%. Кроме того, на 20% за две недели выросло число созданных дружб и на 12% — количество звонков, — рассказали в пресс-службе сети.
Соцсеть решила поддержать новых авторов и запустила челлендж в клипах — победителей ждут сто умных колонок и возможность снять ролики с известными блогерами. Кроме того, сеть приняла решение временно отказаться от собственной прибыли в инструментах для монетизации авторов. Благодаря этому они получат 100% дохода от показа рекламы на платформе и смогут заработать порядка 600 миллионов рублей.