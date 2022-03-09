Франко-немецкая телекомпания показала фильм о новосибирце, шьющем фетиш-одежду для мужчин

Франко-немецкая компания Arte в начале марта показала на своих телеканалах документальный фильм про ЛГБТ-активиста и предпринимателя Булата Барантаева, который создал в Новосибирске производство фетиш-одежды для мужчин под брендом Maskulo. Для германской аудитории фильм изначально назывался «Горячие штанишки из Сибири: с нижним бельем против предрассудков», но в начале марта Arte переименовала его и теперь он называется «Быть другим — нежелательно. В России против предрассудков».

Arte фактически является двумя отдельными телеканалами — Arte Francais и Arte Deutsch, состоящими практически из одних и тех же передач. Передачи, произведенные организациями Германии, дублируются на французский язык и включаются в Arte Francais наряду с французскими передачами и наоборот. Arte более популярен во Франции (доля рынка около 3,8–5%), чем в Германии (около 1%).

