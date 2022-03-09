Франко-немецкая телекомпания показала фильм о новосибирце, шьющем фетиш-одежду для мужчин

Франко-немецкая компания Arte в начале марта показала на своих телеканалах документальный фильм про ЛГБТ-активиста и предпринимателя Булата Барантаева, который создал в Новосибирске производство фетиш-одежды для мужчин под брендом Maskulo. Для германской аудитории фильм изначально назывался «Горячие штанишки из Сибири: с нижним бельем против предрассудков», но в начале марта Arte переименовала его и теперь он называется «Быть другим — нежелательно. В России против предрассудков».
Arte фактически является двумя отдельными телеканалами — Arte Francais и Arte Deutsch, состоящими практически из одних и тех же передач. Передачи, произведенные организациями Германии, дублируются на французский язык и включаются в Arte Francais наряду с французскими передачами и наоборот. Arte более популярен во Франции (доля рынка около 3,8–5%), чем в Германии (около 1%).
— Это такой телеканал, где показывают не очень напряжные, интересные, любознательные, такие фоновые фильмы. Я их еще критиковал за то, что не было остроты, а они объясняли, мол, это у них легкий жанр, такой «Клуб путешественников»: что увидели, то и показали. <…> Есть такие радиоканалы с легкой музыкой для фонового прослушивания. И вот тут так же, — рассказывает Булат Барантаев.
Съемки для фильма прошли осенью 2021 года. Команда Arte снимала в Берлине, где у Барантаева и его партнера — квартира и магазин, в новосибирском швейном цехе и в Республике Алтай, где проживают родственники Булата.
Фильм также выложен на сайте компании Arte и размещен на некоторых цифровых киносервисах. Фильм сделан на немецком языке с субтитрами на некоторых европейских языках.
— В Instagram они (авторы фильма. — Прим. ред.) писали, что долго размышляли: выпускать сейчас фильм в эфир или нет [в связи с ситуацией вокруг России и Украины]. Но в итоге решили, что именно сейчас, наверное, это нужно выпустить в эфир. Идея такая: все россияне разные. То есть картинку они делают многогранную: стараются показать то, что не вписывается в типическое представление, — пояснил Булат Барантаев.
Предприниматель заметил, что реакция на фильм в немецком обществе была интересной и в чем-то схожей с российским отношением к такой теме. В Германии, заметил Барантаев, люди из провинции остро реагировали на показанные в фильме фрагменты закрытого фетиш-фестиваля, который ежегодно проходит в Берлине перед магазином Maskulo.
В марте 2020 года НГС сделал большой репортаж из новосибирского швейного цеха, где изготавливают фетиш-одежду для мужчин, которая продается потом по всему миру.