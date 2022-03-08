«Дети кричали: "Я не хочу умирать!"»: челябинские хоккеисты рассказали, как их вывозили с Украины

Челябинские хоккеисты, игравшие за «Днепр» и эвакуированные с Украины, уже вечером
— Уехать мы хотели сразу, как только всё началось. Потому что всё равно слышишь взрыв. Но куда ехать, ты не знаешь, — признался хоккеист Артем Севанькаев. — И самим ехать было максимально небезопасно.
Военная спецоперация России застала игроков в Херсоне. За местный «Днепр» играли четыре хоккеиста из Челябинска. О том, что клуб разорвал с ними контракты, игроки узнали задним числом.
— Мы узнали уже из интернета, что с нами расторгли контракт
Больше недели игроки не знали, удастся ли им покинуть Херсон и вернуться домой. С водой и едой были перебои.
— Мы же жили на квартирах, которые снимали. Магазины поначалу работали, но там сразу со всех полок всё исчезло. Уже на третий день ты приходишь, а там ни хлеба, ни консервов. Берешь что есть, — рассказал Артем Севанькаев. — А потом магазины закрылись, два дня не работали, и с едой проблемы были. Потом уже стало лучше, магазины снова заработали, но нужно было часа два постоять в очереди, чтобы что-то купить.
Надежда появилась после того, как один из челябинских хоккеистов — Платон Попов — написал губернатору Алексею Текслеру в «Инстаграме» и получил ответ на свое сообщение.
— Знаете, в такое время все варианты перебираешь, — признался Платон Попов. — Вариантов было много, надеялись хоть на какой-то из них. Писали в Министерство обороны [через соцсети] и на почту, везде. Выложили историю, отметили нашего губернатора, он ответил нам, пошло движение.
Хоккеистам пообещали помочь, и начался поиск вариантов. В итоге к решению проблемы подключился губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на помощь пришли росгвардейцы из Карачаево-Черкесии и Черноморский флот.
— Мы почти всё время были на связи с семьей, но когда нас вывозили, мы все сим-карты убрали. В целях безопасности нам сказали выключить все телефоны, все гаджеты, чтобы ничего не работало. Мы без связи были часов, наверное, 10. Никто не знал, где мы, как мы, что с нами. Но всё прошло спокойно, слава богу, — рассказал Артем Севанькаев. — Уже после пересечения границы связь появилась, и весь автобус стал родным звонить и писать: «Не переживайте, мы уже дома».
Покинуть Херсон удалось не только 4 челябинским игрокам, вместе с ними вывезли тренера и 7 хоккеистов из других городов России — Москвы, Ярославля, Уфы, а также из Казахстана и Белоруссии. Эвакуировали и семьи спортсменов. Платон Попов уезжал вместе с женой и ребенком.
— Очень страшно было [в какой-то момент], дети кричали: «Я не хочу умирать! Мама, папа!» Было очень страшно на самом деле, — признался Платон Попов.
— Мы это пережили, это главное, — сдержанно сказал Артем Севанькаев.
Игроки признаются, что очень благодарны всем участникам этой спасательной операции.
— В час ночи мы приехали в Крым, и вечером уже мы поедем в Москву, а там уже до Челябинска. В Москву будем добираться на поезде, тут же аэропорты на юге не работают, — уточнил Артем Севанькаев. — А потом все по своим направлениям отправятся.
О том, что будет дальше, игроки пока не знают.
— Пока хочется обнять родителей, увидеть близких и лечь дома спать. Всё, пока что больше ничего не надо. Работа — это всё потом, — поделился Платон Попов.
24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. Главное о событиях