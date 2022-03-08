«Дети кричали: "Я не хочу умирать!"»: челябинские хоккеисты рассказали, как их вывозили с Украины

— Мы узнали уже из интернета, что с нами расторгли контракт 24-го числа — в день начала операции, — рассказал Артем Севанькаев. — Нам никто ничего об этом не сказал. Наоборот, когда всё началось, писали: «Легионеры, кто здесь находится, не переживайте, мы постараемся вам помочь». Этими словами, в принципе, вся помощь закончилась.



Больше недели игроки не знали, удастся ли им покинуть Херсон и вернуться домой. С водой и едой были перебои.



— Мы же жили на квартирах, которые снимали. Магазины поначалу работали, но там сразу со всех полок всё исчезло. Уже на третий день ты приходишь, а там ни хлеба, ни консервов. Берешь что есть, — рассказал Артем Севанькаев. — А потом магазины закрылись, два дня не работали, и с едой проблемы были. Потом уже стало лучше, магазины снова заработали, но нужно было часа два постоять в очереди, чтобы что-то купить.



Надежда появилась после того, как один из челябинских хоккеистов — Платон Попов — написал губернатору Алексею Текслеру в «Инстаграме» и получил ответ на свое сообщение.