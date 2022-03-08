«Берегите Россию, она очень дорогая». Старейшему в стране ветерану Великой Отечественной исполняется 105 лет

Глядя на хрупкую женщину, и не скажешь, что ей уже за 100. Александра Васильевна с удовольствием читает газеты и общается с гостями. Возраст выдает лишь тихая речь, плавные движения и худые руки, испещренные венами, которые иногда дрожат.
Совсем скоро, 10 марта, тюменка Александра Чебаненко отпразднует свой
Первый день войны
Александра Васильевна родилась в небольшом селе Пензенской области в 1917 году. В Богоявленском она провела детство и юность. Семья у Александры Васильевны была большая. Ее мать одна воспитывала 11 детей, поэтому многие обязанности по хозяйству легли на плечи девушки. Несмотря на это, юная Саша успевала учиться. Мечтала получить высшее образование, но ей удалось окончить лишь медицинское училище и устроиться работать в больницу. Там она и встретила первый день войны.
— В тот день принимала роды. Два мальчика родились на свет — здоровые, красивые малыши. Помню, как меня из палаты выдернула врач, здоровая такая женщина. Начала бессвязно кричать, что началась война. А я в полном недоумении даже и не поняла, что произошло, — вспоминает Александра Чебаненко.
Уже через пять дней девушка добровольна пошла служить в ряды Красной армии. Иначе, признаётся ветеран, поступить не могла. То же решение приняли восемь ее братьев и сестра. Только вот вернуться с полей удалось не всем. Два брата погибли у нее на глазах — снаряд застал врасплох. О судьбе других близких она мало что знает: ни как погибли, ни где похоронены. О войне Александра Васильевна вспоминает с волнением и в перерывах между вопросами не прекращает повторять: «Вам этого лучше не видеть, не проживать».
— Квартир мы не знали никогда. Идем по лесу, где привал устроили, там и заснули. Отдохнули — и дальше в бой. Так и тянулись, дни, недели, месяцы. Страшные времена были: говоришь с человеком, отвернешься буквально на миг, а его уже нет. Люди гибли постоянно, — рассказывает ветеран.
Таких воспоминаний у Александры Васильевны, конечно же, много. Они ее не покидают. Но были всё-таки и радостные моменты. С особой теплотой она рассказывает о своем муже, с которым познакомилась на фронте. Петр служил в пехоте, хоть и выучился на военного летчика. Карьера пилота закончилась после того, как на глазах у молодого человека разбился его товарищ. В самый разгар войны, в
— Умный был человек, грамотный, потому и дослужился до командующего разведротой. Тогда всё просто было. Встретились, понравились друг другу, и всё. Он у меня спросил: «Давай поженимся?» Я согласилась. Расписались и жили, — говорит женщина.
За 50 лет совместной жизни у Александры и Петра родились трое детей. Сейчас в живых осталась старшая дочь — Антонина. Ее сестра-близнец умерла еще в младенчестве, а младший брат скончался больше 10 лет назад.
После войны
Александра Чебаненко воевала на Украине и в Чехословакии, победу встретила в Германии. Демобилизовалась в звании старшины медицинской службы. После войны вместе с мужем и дочерью переехала в Запорожье, а после — на Север, где долгое время вместе с супругом проработала на катере. Дочь Александры Васильевны Антонина говорит, не было и дня, чтобы мать была без дела. Даже когда начинался ледостав и сезон речников заканчивался, находила подработки.
— Мама прекрасно вышивала, и об этом знало всё село, поэтому от заказов не было отбоя. Такой это человек — никогда не сидела на месте, всё время в делах, в работе. Вставала ранним утром, умоется, накрасится, прическу сделает и спешит завтрак готовить. Варила на всю семью три раза в день, даже не понимаю, когда она всё успевала, — говорит Антонина Чебаненко.
Александра Васильевна работала до 85 лет. Даже после выхода на пенсию не могла сидеть дома без дела — подрабатывала в небольших продуктовых магазинах. Как она сама говорит, продолжала бы трудиться и дальше, да вот только здоровье сильно подводило. Это и не удивительно, ведь, помимо медалей, о войне ей напоминают ранения и контузии. Сейчас ветеран плохо слышит и видит. Уже несколько лет дочь Александры Васильевны пытается получить слуховой аппарат для мамы, но постоянно сталкивается с непониманием.
— Приходит врач из поликлиники, мать ему говорит: «У меня глаз болит», врачи: «Ага». И на этом заканчивается всё. Я не обижаюсь, раз врачей нет — времена такие. Но вообще не понимаю, что делать? Вроде как властям спасибо за подарочек на праздник. Но нужен он, подарок, когда у нее глаз слепой и уши не слышат? — негодует Антонина Петровна.
«Живите спокойно»
Вот уже больше 30 лет Александра Васильевна живет одна. Муж умер в
На собственную жизнь Александра Васильевна не жалуется, говорит, что живет неплохо, хоть и потрясений на ее долю выпало немало. И речь не только о войне, но и о гибели родных уже в мирное время. Александра Васильевна похоронила мужа, сына и внука. Говорит, что после таких переживаний на жизнь смотришь совсем иначе. И ее очень тревожит то, что происходит сейчас, потому она не перестает говорить:
— Берегите Россию, она очень дорогая. Очень дорогая.
Александра Чебаненко признана старейшим из ныне живущих участников Великой Отечественной войны. Этот факт зарегистрирован Книгой рекордов России.