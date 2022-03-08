«Берегите Россию, она очень дорогая». Старейшему в стране ветерану Великой Отечественной исполняется 105 лет

Александра Васильевна родилась в небольшом селе Пензенской области в 1917 году. В Богоявленском она провела детство и юность. Семья у Александры Васильевны была большая. Ее мать одна воспитывала 11 детей, поэтому многие обязанности по хозяйству легли на плечи девушки. Несмотря на это, юная Саша успевала учиться. Мечтала получить высшее образование, но ей удалось окончить лишь медицинское училище и устроиться работать в больницу. Там она и встретила первый день войны.

— В тот день принимала роды. Два мальчика родились на свет — здоровые, красивые малыши. Помню, как меня из палаты выдернула врач, здоровая такая женщина. Начала бессвязно кричать, что началась война. А я в полном недоумении даже и не поняла, что произошло, — вспоминает Александра Чебаненко.

Уже через пять дней девушка добровольна пошла служить в ряды Красной армии. Иначе, признаётся ветеран, поступить не могла. То же решение приняли восемь ее братьев и сестра. Только вот вернуться с полей удалось не всем. Два брата погибли у нее на глазах — снаряд застал врасплох. О судьбе других близких она мало что знает: ни как погибли, ни где похоронены. О войне Александра Васильевна вспоминает с волнением и в перерывах между вопросами не прекращает повторять: «Вам этого лучше не видеть, не проживать».